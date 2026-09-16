Italian Screens: la Semana del Cine Italiano trae nueve estrenos a Montevideo
Organizada por la Embajada de Italia y las distribuidoras Enec Cine y BuenCine, la muestra se extenderá del 17 al 23 de setiembre en el Life Cultural Alfabeta, con actividades a cargo de críticos locales
Montevideo será sede, entre el jueves 17 y el miércoles 23 de setiembre, de la Semana del Cine Italiano, Italian Screens, organizada por la Embajada de Italia, el Instituto Italiano de Cultura, las distribuidoras Enec Cine y BuenCine, y el espacio Cultural Alfabeta, donde se realizarán todas las proyecciones.
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“La selección está basada en calidades, con todos los géneros representados”, dijo a Búsqueda Álvaro Caso, director de la distribuidora Enec Cine, consultado sobre los criterios de programación. El objetivo, agregó, fue “traer cine que tenga cosas que decir”.
La muestra reúne nueve películas estrenadas entre 2024 y 2026, ninguna exhibida antes comercialmente en el país. Caso también adelantó que más de la mitad tendrá estreno comercial en las salas uruguayas una vez terminado el ciclo.
La apertura oficial será el miércoles 16 con la avant-première de ...que Dios perdona a todos, comedia romántica de Pierfrancesco Diliberto sobre un agente inmobiliario que finge una conversión religiosa para conquistar a una joven católica. Tendrá más proyecciones el sábado 19, el domingo 20 y el miércoles 23.
Entre las comedias también están Hagas lo que hagas, está mal, de Gianni Di Gregorio, donde la llegada de una hija recién divorciada y sus dos hijos altera la rutina de un docente jubilado; La vida es así, de Riccardo Milani, una comedia basada en un hecho real sobre un pastor sardo de Cerdeña que resiste la presión de una inmobiliaria para vender sus tierras a un desarrollo turístico de lujo; y La última copa, de Francesco Sossai, que sigue durante una noche a dos hombres maduros que recorren bares y rutas del Véneto junto a un joven estudiante de arquitectura. Esta última tendrá una presentación del crítico Fernán Cisneros el viernes 18 a las 18.45.
En clave dramática se exhibirán Familia, de Francesco Costabile, sobre un joven que cae en un grupo extremista tras años de violencia intrafamiliar; Cosas que no olvidaré, de Alessandro Aronadio, basada en el diagnóstico de alzhéimer precoz de un hombre de 40 años; Una breve historia de amor, de Ludovica Rampoldi, sobre una relación clandestina atravesada por la obsesión; y Tres adioses, de Isabel Coixet, que combina el drama con el romance para narrar cómo el amor puede nacer y sobrevivir incluso en las circunstancias más adversas, en una historia atravesada por la enfermedad. Esta última tendrá un conversatorio a cargo del crítico Martín Imer el jueves 17 a las 18.45.
El único título de acción de la muestra es La ciudad prohibida, ambientada en Roma, donde una mujer busca a su hermana desaparecida con la ayuda del hijo de una familia de restauradores, en medio de una trama de trata y mafia, según describió Caso.
“Esta es una oportunidad para descubrir historias, personajes, emociones y miradas que llegan desde distintas regiones de Italia, a través de una selección de películas recientes y de diferentes géneros”, señaló Francesco Brunetti, vicejefe de misión de la Embajada de Italia, en el comunicado de presentación del evento.