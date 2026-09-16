Italian Screens: la Semana del Cine Italiano trae nueve estrenos a Montevideo

Organizada por la Embajada de Italia y las distribuidoras Enec Cine y BuenCine, la muestra se extenderá del 17 al 23 de setiembre en el Life Cultural Alfabeta, con actividades a cargo de críticos locales

Montevideo será sede, entre el jueves 17 y el miércoles 23 de setiembre, de la Semana del Cine Italiano, Italian Screens, organizada por la Embajada de Italia, el Instituto Italiano de Cultura, las distribuidoras Enec Cine y BuenCine, y el espacio Cultural Alfabeta, donde se realizarán todas las proyecciones.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

“La selección está basada en calidades, con todos los géneros representados”, dijo a Búsqueda Álvaro Caso, director de la distribuidora Enec Cine, consultado sobre los criterios de programación. El objetivo, agregó, fue “traer cine que tenga cosas que decir”.

La muestra reúne nueve películas estrenadas entre 2024 y 2026, ninguna exhibida antes comercialmente en el país. Caso también adelantó que más de la mitad tendrá estreno comercial en las salas uruguayas una vez terminado el ciclo.

La apertura oficial será el miércoles 16 con la avant-première de ...que Dios perdona a todos, comedia romántica de Pierfrancesco Diliberto sobre un agente inmobiliario que finge una conversión religiosa para conquistar a una joven católica. Tendrá más proyecciones el sábado 19, el domingo 20 y el miércoles 23.

Entre las comedias también están Hagas lo que hagas, está mal, de Gianni Di Gregorio, donde la llegada de una hija recién divorciada y sus dos hijos altera la rutina de un docente jubilado; La vida es así, de Riccardo Milani, una comedia basada en un hecho real sobre un pastor sardo de Cerdeña que resiste la presión de una inmobiliaria para vender sus tierras a un desarrollo turístico de lujo; y La última copa, de Francesco Sossai, que sigue durante una noche a dos hombres maduros que recorren bares y rutas del Véneto junto a un joven estudiante de arquitectura. Esta última tendrá una presentación del crítico Fernán Cisneros el viernes 18 a las 18.45.