El proyecto cultural Artesia llevó memoria, espiritualidad e identidad al MAPI

La presentación también fue propicia para anunciar que en setiembre de 2025 Artesia inaugurará su primer espacio físico

Alberto Roemmers y Gina Vargas de Roemmers.

Alberto Roemmers y Gina Vargas de Roemmers.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Rodrigo Moyano, Paola Carpintero y Cristian Vargas.

Rodrigo Moyano, Paola Carpintero y Cristian Vargas.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

Entre las paredes de piedra del Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI), las piezas de El arte de trascender en el tiempo encontraron un diálogo natural con siglos de historia. La muestra del proyecto Artesia, impulsada por su fundadora, la curadora Gina Vargas de Roemmers, reunió obras realizadas con técnicas milenarias por comunidades indígenas de Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay, entre otros países.

Mochilas tejidas en fique, sombreros de fibra natural, canastos y cerámicas integraron un recorrido que va más allá de lo estético: cada pieza encierra memoria, espiritualidad e identidad. “Estas obras no son solo artesanías, son la voz silenciosa de pueblos que han resistido al olvido”, señaló la curadora ante diplomáticos, referentes culturales y público general.

Realizada el martes 5 en la sala principal del museo, la presentación también fue propicia para anunciar que en setiembre de 2025 Artesia inaugurará su primer espacio físico, con exhibiciones rotativas, experiencias gastronómicas con café colombiano, pastelería de autor, talleres y conversatorios con artistas globales. Una casa pensada para que el arte ancestral siga resistiendo a la producción en serie y conserve el valor único de lo hecho a mano.

