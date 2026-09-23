Vespa celebró sus 80 años en la Expo Prado

El martes 15, Vespa celebró un aniversario muy especial: 80 años de la marca que se convirtió en un verdadero ícono del diseño, la movilidad y el estilo italiano.
La marca celebró su aniversario en el pabellón de Italia con la exhibición de un modelo edición limitada
El martes 15, Vespa celebró un aniversario muy especial: 80 años de la marca que se convirtió en un verdadero ícono del diseño, la movilidad y el estilo italiano.
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En el encuentro realizado en el pabellón de Italia en la Expo Prado, se presentó oficialmente la Vespa 80 Aniversario, una edición especial conmemorativa que acaba de desembarcar en Uruguay, uno de los primeros mercados de Latinoamérica en recibirla. El embajador de Italia Fabrizio Petri, miembros de la Cámara Mercantil Uruguay-Italia, clientes y fanáticos de la marca compartieron un encuentro dedicado a conmemorar el legado de este mito.
Con 80 años de trayectoria, Vespa continúa siendo un símbolo de la cultura italiana y una expresión de diseño, estilo y movilidad que trasciende generaciones. Su historia se inició en 1946 en Pontedera como una solución de transporte accesible para la posguerra. Diseñada por el ingeniero aeronáutico Corradino d’Ascanio, recibió su nombre cuando Enrico Piaggio, al ver el prototipo, exclamó “sembra una vespa” (parece una avispa), por su sonido y su silueta estilizada.
Para conmemorar esta fecha, todas las Vespas fabricadas durante el 2026 llevarán una placa especial de aniversario. n