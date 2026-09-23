Los ejemplares machos de la raza Hereford cerraron las juras en la Expo Prado

Gran campeón supremo, de la cabaña El Paraíso, con Luis Ignacio Bordaberry y Mauro Cabrera.

Un sol radiante, más veraniego que primaveral, bañó la pista de la Expo Prado 2026 el jueves 17, día en el que se realizaron las últimas juras de ganado, en este caso de la raza hereford (macho). La muestra estuvo marcada por la calidad y la cantidad de ejemplares. El jurado fue el brasileño Jacques Leston, que destacó la funcionalidad y el perfil productivo de los animales presentados.

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Tanto el Polled Hereford como el Gran Campeón y el Campeón Supremo los ganó la cabaña El Paraíso de Luis Ignacio Bordaberry y G. Rodrigues de Freitas. El Reservado Gran Campeón correspondió a La Elisa, de Walter Carlos Romay Elorza, y el Tercer Mejor Macho fue para Las Anitas, de Alfonso e Hijos. La Elisa se llevó la cucarda del Gran Campeón, en tanto, el Reservado Gran Campeón se lo llevó El Ceibal, de Martirena Bove, mientras que el Tercer Mejor Toro también quedó en manos de La Elisa.

Leston, sobre el final, destacó que se trató de “una fila estupenda, con muchos toros de gran calidad”, lo que dificultó la calificación. Uno de los criterios del jurado fue que los animales fueran capaces de producir más kilos manteniendo la calidad. El balance del jurado fue contundente: la muestra presentó genética con buenas perspectivas, al combinar capacidad carnicera, funcionalidad, eficiencia reproductiva y productiva.

Sobre el gran campeón polled hereford, aseguró: “Para mi gusto, es un toro impecable, completo, que en comparación con cualquier raza sería un posible gran campeón. Es un toro de dos años tremendo, muy largo, de mucha carne, sólido, de buenísimas patas y con una funcionalidad espectacular”.

La cabaña El Paraíso recibió el premio mayor (Gran Campeón Supremo) y Luis Ignacio Bordaberry se mostró muy eufórico y emocionado por el galardón. El toro campeón ya había sido gran campeón en Durazno y destacado en Rocha, tiene dos años y pesa 1.020 kilos.