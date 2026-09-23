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Los ejemplares machos de la raza Hereford cerraron las juras en la Expo Prado

La cabaña El Paraíso recibió el premio al Gran Campeón Supremo

Gran campeón supremo, de la cabaña El Paraíso, con Luis Ignacio Bordaberry y Mauro Cabrera.

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Lucila Castillo
Gillermo Pons Ferber, presidente de ARU Rafael Ferber y Agustina Urioste.

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Conrado Ferber, director de Exposiciones de ARU Rodrigo Granja y Ricardo Reilly.

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Ayelén García y Alan Rojas.

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Ganador en la categoría Ternero mayor con el cabañero Diego Larrosa.

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Federica Laguarda y Manuela Valdés.

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Álvaro y Facundo Lizaso.

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Matías Burutarán con su hija Josefina.

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Malena Iglesias y Victoria Mendy.

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Gabriela Methol, Paz Bordaberry y Martina Reyes.

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Sally Ferber y María de la Peña.

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Lucila Castillo
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Un sol radiante, más veraniego que primaveral, bañó la pista de la Expo Prado 2026 el jueves 17, día en el que se realizaron las últimas juras de ganado, en este caso de la raza hereford (macho). La muestra estuvo marcada por la calidad y la cantidad de ejemplares. El jurado fue el brasileño Jacques Leston, que destacó la funcionalidad y el perfil productivo de los animales presentados.

Tanto el Polled Hereford como el Gran Campeón y el Campeón Supremo los ganó la cabaña El Paraíso de Luis Ignacio Bordaberry y G. Rodrigues de Freitas. El Reservado Gran Campeón correspondió a La Elisa, de Walter Carlos Romay Elorza, y el Tercer Mejor Macho fue para Las Anitas, de Alfonso e Hijos. La Elisa se llevó la cucarda del Gran Campeón, en tanto, el Reservado Gran Campeón se lo llevó El Ceibal, de Martirena Bove, mientras que el Tercer Mejor Toro también quedó en manos de La Elisa.

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Leston, sobre el final, destacó que se trató de “una fila estupenda, con muchos toros de gran calidad”, lo que dificultó la calificación. Uno de los criterios del jurado fue que los animales fueran capaces de producir más kilos manteniendo la calidad. El balance del jurado fue contundente: la muestra presentó genética con buenas perspectivas, al combinar capacidad carnicera, funcionalidad, eficiencia reproductiva y productiva.

Sobre el gran campeón polled hereford, aseguró: “Para mi gusto, es un toro impecable, completo, que en comparación con cualquier raza sería un posible gran campeón. Es un toro de dos años tremendo, muy largo, de mucha carne, sólido, de buenísimas patas y con una funcionalidad espectacular”.

La cabaña El Paraíso recibió el premio mayor (Gran Campeón Supremo) y Luis Ignacio Bordaberry se mostró muy eufórico y emocionado por el galardón. El toro campeón ya había sido gran campeón en Durazno y destacado en Rocha, tiene dos años y pesa 1.020 kilos.

En tanto, Walter Carlos Romay Elorza, de La Elisa, recibió varios premios: Reservada Gran Campeona y Tercera Mejor vaca en hembras de hereford; el Gran Campeón y Tercer Mejor Toro en astados, además del Reservado Gran Campeón Polled Hereford. La familia lleva 139 años vinculada a la cría de hereford. El reservado polled ganador es hijo de Fermat, un toro de la cabaña que continuará siendo utilizado para fines reproductivos.

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