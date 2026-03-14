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El Teatro Solís celebra sus 170 años con una temporada que promete grandes nombres

Con nuevas producciones líricas, conciertos de cámara de primer nivel y una artista residente, el teatro presentó una programación que busca tender puentes entre la memoria cultural y las nuevas experiencias escénicas

La actividad reunió a numerosas autoridades departamentales y nacionales, así como a personalidades destacadas de la cultura uruguaya, artistas, representantes de distintas instituciones y amantes de las artes escénicas.

La actividad reunió a numerosas autoridades departamentales y nacionales, así como a personalidades destacadas de la cultura uruguaya, artistas, representantes de distintas instituciones y amantes de las artes escénicas.

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Adrián Echeverriaga
Washington Carrasco y Cristina Fernández.

Washington Carrasco y Cristina Fernández.

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Adrián Echeverriaga
Director de la Banda Sinfónica Martín Jorge, director de la Orquesta Filarmónica Martín García, director de la Comedia Nacional José Miguel Onaindia y directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo Débora Quiring.

Director de la Banda Sinfónica Martín Jorge, director de la Orquesta Filarmónica Martín García, director de la Comedia Nacional José Miguel Onaindia y directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo Débora Quiring.

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Adrián Echeverriaga
Mariana Percovich, Ana Olivera, Federico Graña y Cacho Bagnasco.

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Adrián Echeverriaga
Ana Rosa Rodríguez, Vera Heller y Laura Bresciano.

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Nives Dearmas y Cristina García Banegas.

Nives Dearmas y Cristina García Banegas.

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Sonia Callejas y Ana Laura Rey.&nbsp;

Sonia Callejas y Ana Laura Rey. 

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Mariana Wainstein y Julieta Malmierca.

Mariana Wainstein y Julieta Malmierca.

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Miguel del Arco, Igor Yebra y Sergio Blanco.

Miguel del Arco, Igor Yebra y Sergio Blanco.

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Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El Teatro Solís presentó el martes 10 al mediodía su temporada artística 2026, en un encuentro que también sirvió para conmemorar los 170 años de uno de los espacios culturales más emblemáticos del país.

La actividad reunió a numerosas autoridades departamentales y nacionales, así como a personalidades destacadas de la cultura uruguaya, artistas, representantes de distintas instituciones y amantes de las artes escénicas. También participaron integrantes de los cuerpos estables del teatro, y se destacó la presencia de la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Débora Quiring.

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Durante la presentación, se puso en valor el trabajo de los tres cuerpos artísticos que forman parte central de la vida del teatro: la Comedia Nacional, la Orquesta Filarmónica de Montevideo y la Banda Sinfónica de Montevideo, pilares de una programación que combina teatro, música y danza a lo largo de todo el año.

Al referirse a la concepción de la nueva temporada, el director de la Banda Sinfónica, Martín Jorge, explicó que pensar la programación artística “no es solamente ordenar una agenda ni proponer un recorrido cualquiera”, sino invitar al público a transitar un camino particular dentro del teatro. En ese sentido, señaló que la temporada fue concebida como un verdadero mapa de experiencias, donde conviven la tradición y el presente, la memoria y la celebración, pero también el riesgo creativo, la disciplina y el oficio.

Jorge también destacó el rol del teatro público en la vida cultural de la ciudad. Según expresó, un teatro de estas características se define por lo que decide hacer posible, por aquello que elige sostener, por las historias que cuenta y por las preguntas que habilita a la comunidad.

Entre las principales novedades anunciadas se encuentra la puesta en escena de cuatro producciones líricas. A esto se suma la creación de un nuevo ciclo musical titulado Grandes Intérpretes, que traerá a Montevideo cuatro conciertos internacionales de cámara con figuras de renombre mundial. El ciclo contará con la participación del pianista español Javier Perianes, la violinista japonesa Akiko Suwanai, la pianista china Liya Wang y dos solistas de la Filarmónica de Berlín, en una propuesta que busca acercar al público local a intérpretes de primer nivel del circuito internacional.

También se anunciaron otras programaciones que formarán parte de la actividad anual del teatro, entre ellas las propuestas del Centro Cultural de Música, el Núcleo Música Nueva, el Ciclo de Música Coral y el ciclo de Danza Contemporánea. Otro de los momentos destacados llegará en julio, cuando la Banda Sinfónica llevará a escena el reconocido musical A Chorus Line, una producción emblemática del teatro musical que promete convertirse en uno de los grandes hitos del año.

Finalmente, se informó que la coreógrafa y bailarina Andrea Arobba será la artista residente del teatro durante toda la temporada. En ese rol, creará, dirigirá e interpretará diversas obras de danza contemporánea y aportará una mirada artística transversal a la programación del teatro.

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