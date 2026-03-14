El Teatro Solís celebra sus 170 años con una temporada que promete grandes nombres

Con nuevas producciones líricas, conciertos de cámara de primer nivel y una artista residente, el teatro presentó una programación que busca tender puentes entre la memoria cultural y las nuevas experiencias escénicas

Director de la Banda Sinfónica Martín Jorge, director de la Orquesta Filarmónica Martín García, director de la Comedia Nacional José Miguel Onaindia y directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo Débora Quiring.

La actividad reunió a numerosas autoridades departamentales y nacionales, así como a personalidades destacadas de la cultura uruguaya, artistas, representantes de distintas instituciones y amantes de las artes escénicas.

El Teatro Solís presentó el martes 10 al mediodía su temporada artística 2026, en un encuentro que también sirvió para conmemorar los 170 años de uno de los espacios culturales más emblemáticos del país.

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La actividad reunió a numerosas autoridades departamentales y nacionales, así como a personalidades destacadas de la cultura uruguaya, artistas, representantes de distintas instituciones y amantes de las artes escénicas. También participaron integrantes de los cuerpos estables del teatro, y se destacó la presencia de la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Débora Quiring.

Durante la presentación, se puso en valor el trabajo de los tres cuerpos artísticos que forman parte central de la vida del teatro: la Comedia Nacional, la Orquesta Filarmónica de Montevideo y la Banda Sinfónica de Montevideo, pilares de una programación que combina teatro, música y danza a lo largo de todo el año.

Al referirse a la concepción de la nueva temporada, el director de la Banda Sinfónica, Martín Jorge, explicó que pensar la programación artística “no es solamente ordenar una agenda ni proponer un recorrido cualquiera”, sino invitar al público a transitar un camino particular dentro del teatro. En ese sentido, señaló que la temporada fue concebida como un verdadero mapa de experiencias, donde conviven la tradición y el presente, la memoria y la celebración, pero también el riesgo creativo, la disciplina y el oficio.

Jorge también destacó el rol del teatro público en la vida cultural de la ciudad. Según expresó, un teatro de estas características se define por lo que decide hacer posible, por aquello que elige sostener, por las historias que cuenta y por las preguntas que habilita a la comunidad.