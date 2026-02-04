El Yacht Club Punta del Este celebró a los ganadores del Rolex Circuito Atlántico Sur 2026

Director de Rolex Atlántico Sur Oliver Adams, Eduardo Plass, de Crioula Sailing Team, comodoro del Yacht Club Punta del Este Juan Etcheverrito y comodoro del Yatch Club Argentino Alberto Urani.

El viernes 30 de enero, el Yacht Club Punta del Este fue el escenario de la entrega de premios de Rolex Circuito Atlántico Sur 2026, la competencia náutica más prestigiosa del continente. Coorganizado por el Yacht Club Argentino y el Yacht Club Punta del Este, el encuentro volvió a reunir a lo mejor de la vela regional en una jornada cargada de emoción, camaradería y celebración.

La actividad comenzó con una conferencia de prensa y continuó en el patio del club, donde se llevó a cabo la ceremonia de premiación. Allí se congregaron cientos de participantes de la regata junto a sus familias y amigos, en un encuentro que reflejó el espíritu internacional del circuito: uruguayos, argentinos, brasileños y navegantes de otras latitudes compartieron una tarde distendida acompañada de música, una cuidada propuesta gastronómica y bebidas de primer nivel, marcando la previa perfecta para el momento central.

Antes de la entrega de premios, se proyectó un video que recorrió imágenes emblemáticas de ediciones anteriores del circuito, junto con un compilado especial de la regata de este año. El material audiovisual funcionó como un repaso emotivo por la historia reciente de la competencia y preparó el clima para los reconocimientos.

El momento más esperado llegó con la premiación, que incluyó menciones especiales y distinciones en diversas categorías, entre ellas, femenino, masculino y al tripulante más joven en participar, destacando no solo el rendimiento deportivo, sino también los valores y la diversidad que caracterizan a la vela. El primer puesto general fue para Crioula Sailing Team, representante del Yacht­ Club Punta del Este, que se coronó luego de una actuación sobresaliente a lo largo del circuito.