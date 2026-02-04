¡Hola !

El Yacht Club Punta del Este celebró a los ganadores del Rolex Circuito Atlántico Sur 2026

Crioula Sailing Team se consagró ganador general

Director de Rolex Atlántico Sur Oliver Adams, Eduardo Plass, de Crioula Sailing Team, comodoro del Yacht Club Punta del Este Juan Etcheverrito y comodoro del Yatch Club Argentino Alberto Urani.

Director de Rolex Atlántico Sur Oliver Adams, Eduardo Plass, de Crioula Sailing Team, comodoro del Yacht Club Punta del Este Juan Etcheverrito y comodoro del Yatch Club Argentino Alberto Urani.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Alejandra Delgado, Mercedes Henaise, Natalia Azzato y Paulina González.

Alejandra Delgado, Mercedes Henaise, Natalia Azzato y Paulina González.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Cutty Sark, mejor tripulación femenina.

Cutty Sark, mejor tripulación femenina. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Fátima Terra y José Montero.

Fátima Terra y José Montero.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Guilherme Hamelmann y Guilherme Roth.

Guilherme Hamelmann y Guilherme Roth.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Danilo y Marta Maia junto a Eduardo Plass.

Danilo y Marta Maia junto a Eduardo Plass.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Samuel y Daniela Albrecht

Samuel y Daniela Albrecht

FOTO

Mauricio Rodríguez
Martín Ferrés y María Susana Buquet.

Martín Ferrés y María Susana Buquet.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El viernes 30 de enero, el Yacht Club Punta del Este fue el escenario de la entrega de premios de Rolex Circuito Atlántico Sur 2026, la competencia náutica más prestigiosa del continente. Coorganizado por el Yacht Club Argentino y el Yacht Club Punta del Este, el encuentro volvió a reunir a lo mejor de la vela regional en una jornada cargada de emoción, camaradería y celebración.

La actividad comenzó con una conferencia de prensa y continuó en el patio del club, donde se llevó a cabo la ceremonia de premiación. Allí se congregaron cientos de participantes de la regata junto a sus familias y amigos, en un encuentro que reflejó el espíritu internacional del circuito: uruguayos, argentinos, brasileños y navegantes de otras latitudes compartieron una tarde distendida acompañada de música, una cuidada propuesta gastronómica y bebidas de primer nivel, marcando la previa perfecta para el momento central.

Antes de la entrega de premios, se proyectó un video que recorrió imágenes emblemáticas de ediciones anteriores del circuito, junto con un compilado especial de la regata de este año. El material audiovisual funcionó como un repaso emotivo por la historia reciente de la competencia y preparó el clima para los reconocimientos.

El momento más esperado llegó con la premiación, que incluyó menciones especiales y distinciones en diversas categorías, entre ellas, femenino, masculino y al tripulante más joven en participar, destacando no solo el rendimiento deportivo, sino también los valores y la diversidad que caracterizan a la vela. El primer puesto general fue para Crioula Sailing Team, representante del Yacht­ Club Punta del Este, que se coronó luego de una actuación sobresaliente a lo largo del circuito.

La ceremonia concluyó con un atardecer inmejorable sobre el puerto, que cerró una jornada que celebró el deporte, el encuentro y la pasión por el mar. Un final a la altura de un circuito que, año tras año, sigue escribiendo su historia en las aguas del Atlántico­ Sur.

