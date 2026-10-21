Elena Risso presentó 'Las primeras ciudadanas', el libro que reconstruye el origen del voto femenino en Uruguay

La historia del voto femenino en Uruguay comenzó lejos de los grandes centros políticos y en una consulta que, en principio, parecía tener un alcance local. El 3 de julio de 1927, en Cerro Chato, las mujeres concurrieron a las urnas para decidir a qué departamento pertenecería aquella localidad, disputada por Durazno, Florida y Treinta y Tres. Lo que parecía una cuestión territorial terminó convirtiéndose en un episodio clave para la historia de los derechos políticos de las mujeres en América Latina.
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A partir de aquel acontecimiento, Elena Risso construyó Las primeras ciudadanas: 100 años del voto femenino en Uruguay, libro que presentó en la sala Roja de la Intendencia de Montevideo, en el marco de la Feria Internacional del Libro, durante el último fin de semana de la concurrida feria. La autora estuvo acompañada por la directora de Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier, y Ana Ribeiro, con quienes compartió una mirada sobre el contexto y las implicancias de aquella jornada.
Para reconstruir aquel escenario, Risso recurrió a documentos, correspondencia, archivos de prensa y testimonios familiares, con los que recuperó tanto los acontecimientos como las experiencias humanas detrás de ellos. El libro revisa alianzas, contradicciones y disputas que acompañaron la conquista del sufragio femenino, alejándose de una lectura simplificada del pasado.
A 100 años de aquella votación, Las primeras ciudadanas invita a volver sobre un episodio que merece ocupar un lugar central en la memoria colectiva. Más que una celebración sin matices, la obra propone comprender el camino recorrido, las resistencias que debieron enfrentarse y el papel de las mujeres que comenzaron a abrirse paso en la vida democrática del país.