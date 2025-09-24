¡Hola !

En la residencia de México, más de 300 personas conmemoraron el tradicional Grito de Independencia

Se destacó la presentación de los mariachis Antoine­ y una muestra de la gastronomía mexicana con un platillo tradicional del centro y norte del país

María Cecilia Sánchez Sandoval, Karina Sierra, Andrés Ruiz Pérez, Santiago Ballina García y Jonathan Elías Álvarez Alzúa.

FOTO

De la Embajada de México: Patricia&nbsp;Vidal y William Sosa.

FOTO

Embajadora de Armenia Mariam Gevorgyan y Nikolay Kostandyan.

FOTO

Jorge Venegas, Irene Moreira y Guido Manini Ríos.

FOTO

Embajador británico Mal Green, Soledad Sánchez, Miriam Coitinho y Nadia Montoto.

FOTO

Nicolás Avedisián y Ximena Arias.

FOTO

Alejandro Félix de Souza, embajadora de Panamá María Gabriela Méndez, Kasia y Stavros Spyridakis de la Embajada de Grecia.

FOTO

Adriana Sorger y Geordie Lemieux.

FOTO

Encargada de Negocios de la Embajada de Palestina Nadia Qaraqra, Carmen Panero y Juan Manuel López de la Embajada de España.

FOTO

Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Más de 300 invitados asistieron a la residencia de México para conmemorar el tradicional Grito de Independencia, en el marco de la fiesta nacional mexicana, que se celebró el lunes 15.

El encuentro contó con la presencia de destacadas autoridades y representantes del sector público y privado, del cuerpo diplomático acreditado en el país, personalidades de diversos ámbitos y miembros de la comunidad mexicana en Uruguay.

Durante la ceremonia, el jefe de Cancillería de la Embajada, Andrés Ruiz Pérez —quien actualmente está a cargo de la misión diplomática debido a la ausencia de embajador—, ofreció unas palabras en las que destacó el trabajo de la embajada y los principales logros alcanzados durante el último año en diferentes ámbitos: políticos, económicos, culturales, consulares y de cooperación.

“Dentro de pocos meses, el 26 de marzo de 2026, celebraremos juntos los 125 años del establecimiento formal de relaciones diplomáticas entre México y Uruguay­. Será una ocasión para honrar nuestra historia y proyectar el futuro con renovada esperanza”, afirmó.

A continuación, encabezó el tradicional Grito, en conmemoración del histórico acto del 16 de setiembre de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla, en la localidad de Dolores, dio inicio al movimiento por la independencia de México. El “¡Viva México!” fue respondido con entusiasmo por los presentes, en una emotiva representación del acto en suelo uruguayo.

Luego del Grito, hicieron su entrada los mariachis Antoine­, quienes acompañaron parte de la celebración. Por supuesto, la convocatoria permitió también promover la gastronomía mexicana: el plato principal fue el asado de boda, platillo tradicional del centro y norte de México. La comunidad mexicana logró contagiar a todos con su alegría.

