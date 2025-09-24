En la residencia de México, más de 300 personas conmemoraron el tradicional Grito de Independencia

Más de 300 invitados asistieron a la residencia de México para conmemorar el tradicional Grito de Independencia, en el marco de la fiesta nacional mexicana, que se celebró el lunes 15.
Se destacó la presentación de los mariachis Antoine y una muestra de la gastronomía mexicana con un platillo tradicional del centro y norte del país
Más de 300 invitados asistieron a la residencia de México para conmemorar el tradicional Grito de Independencia, en el marco de la fiesta nacional mexicana, que se celebró el lunes 15.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
El encuentro contó con la presencia de destacadas autoridades y representantes del sector público y privado, del cuerpo diplomático acreditado en el país, personalidades de diversos ámbitos y miembros de la comunidad mexicana en Uruguay.
Durante la ceremonia, el jefe de Cancillería de la Embajada, Andrés Ruiz Pérez —quien actualmente está a cargo de la misión diplomática debido a la ausencia de embajador—, ofreció unas palabras en las que destacó el trabajo de la embajada y los principales logros alcanzados durante el último año en diferentes ámbitos: políticos, económicos, culturales, consulares y de cooperación.
“Dentro de pocos meses, el 26 de marzo de 2026, celebraremos juntos los 125 años del establecimiento formal de relaciones diplomáticas entre México y Uruguay. Será una ocasión para honrar nuestra historia y proyectar el futuro con renovada esperanza”, afirmó.
A continuación, encabezó el tradicional Grito, en conmemoración del histórico acto del 16 de setiembre de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla, en la localidad de Dolores, dio inicio al movimiento por la independencia de México. El “¡Viva México!” fue respondido con entusiasmo por los presentes, en una emotiva representación del acto en suelo uruguayo.
Luego del Grito, hicieron su entrada los mariachis Antoine, quienes acompañaron parte de la celebración. Por supuesto, la convocatoria permitió también promover la gastronomía mexicana: el plato principal fue el asado de boda, platillo tradicional del centro y norte de México. La comunidad mexicana logró contagiar a todos con su alegría.