Con fuerte presencia de autoridades del gobierno comienza el viernes 5 la exposición Rural del Prado

Este viernes 5 de setiembre comienza la 120a exposición Rural del Prado , con la presencia de autoridades del gobierno nacional, encabezadas por el presidente de la República, Yamandú Orsi, en distintas instancias. La tradicional muestra de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) se extenderá hasta el domingo 14.

El director de Exposiciones de ARU, Rodrigo Granja, comentó a Agro de Búsqueda que a esta edición “llegamos bien, por un equipo de exposiciones que viene trabajando desde hace mucho tiempo, que tiene muy aceitados los mecanismos de esta muestra; simplemente debemos darle continuidad a todo lo que se venía haciendo de muy buena forma”.

El acto inaugural se realizará este viernes 5, a la hora 14, con la presencia del intendente de Montevideo, Mario Bergara. Posteriormente, a la hora 16, se realizará la conferencia que organiza la Confederación de Cámaras Empresariales, en el Galpón de Ventas, con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi. En esa instancia disertarán los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin; de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo; y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim. Orsi también concurrirá el miércoles 10, para almorzar con la junta directiva de ARU, y después entregará premios en la pista.

“Los ministros que tienen vínculo con la actividad agropecuaria –de forma directa o indirecta– están confirmados. La Rural del Prado es un ámbito de diálogo muy distendido, tenemos un buen diálogo con el gobierno, marcamos nuestros puntos de vista en muchas cosas, y el gobierno los suyos. El Prado siempre es un buen lugar para seguir conversando”, valoró Granja.

Otra de las conferencias que se destaca en el programa se realizará el lunes 8, desde la hora 10, en el Salón Multiespacio, organizada por el Instituto Nacional de Carnes (INAC). Allí disertará el economista Alfonso Capurro, socio de CPA Ferrere. Y habrá un conversatorio donde participarán el presidente del INAC, Gastón Scayola; el delegado de ARU en INAC, Ricardo Reilly; el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey; el presidente de la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay, Marcelo Secco; y el delegado de la Cámara de la Industria Frigorífica, Eduardo Urgal.

El martes 9, a la hora 9.30, en el Galpón de Ventas, se llevará a cabo la conferencia titulada Riego: el motor del campo. El valor del riego: una década de información generando más productividad, organizada por Regadores Unidos del Uruguay. Productores y técnicos relatarán sus experiencias en una mesa de intercambio. Y el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, disertará sobre la política de riego que propondrá el gobierno.

El jueves 11, desde la hora 11, en el Galpón de Ventas, se realizará una conferencia sobre lechería, organizada por Mercoláctea, radio Carve y ARU –invitan las gremiales lecheras–, con el título: El valor del sector en la estrategia del país desde el gobierno. Disertarán: Juan Labraga y Alejandro Ferrari. Y luego habrá una mesa de intercambio sobre diferentes sistemas de producción exitosos en Uruguay, donde participarán: Ignacio Goicochea (sistema pastoril con riego de pasturas); Pablo Rostagnol (cama caliente); y Gonzalo Da Silva (sistema pastoril con agricultura).

Y el viernes 12 se realizará otra conferencia organizada por INAC, desde la hora 11, en el salón Multiespacio, con el título Ganadería sostenible: el valor estratégico de la cría en Uruguay. Disertará el presidente del Instituto Plan Agropecuario, Santiago Scarlatto. Y habrá un conversatorio con: el vicepresidente del INAC, Leonardo Bove; el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula; la vicepresidente de INIA, Carolina Viñoles; y el asesor en política tributaria, Gustavo Viñoles.

Calificaciones

El viernes 5 calificarán aves y conejos y los equinos de las razas Appaloosa y Paint. El sábado 6: conejos, ovinos Texel y equinos Árabes, Deportivos, Sangre Pura de Carrera, Akhal Teke y Percherón. El lunes 8 calificarán ovinos de las razas: Hampshire Down, Santa Inés, Frisona Milchschaff, Lincoln, Southdown, Suffolk e Ile de France.

El martes 9 calificarán bovinos de las razas: Aberdeen Angus, Murray Grey, Wagyu, Red Poll, Braford, Charolais. Y también suinos. El miércoles 10: Aberdeen Angus, Hereford, Limousin, Limangus, Senepol y Shorthorn. El jueves 11: Brangus, Hereford, Holando, Jersey, Saanen, Poll Dorset, Dorper y Normando. El viernes 12: equinos Criollos y Cuarto de Milla; y ovinos Ideal, Romney Marsh, Border Leicester, Merilín, Merino Australiano, Corriedale y Merino Dohne.

“Esperamos tener una gran muestra, al Prado viene la punta de la cabaña nacional. Nos debemos a esa muestra, para resaltar el esfuerzo que hacen los cabañeros todo el año”, expresó el director de Exposiciones de ARU.

Ventas

El sábado 6 se realizará el remate Texel de Etiqueta, en el Galpón de Ventas, con el escritorio JFChiruchi. El domingo 7, en el Galpón de Ventas, se realizará el remate Campeonas Angus y Hereford, de El Ceibo, a cargo de Zambrano & Cía y JFChiruchi. El lunes 8 se rematarán los ovinos de primer turno en el Galpón de Ventas.

El miércoles 10 se realizará el remate de Lote 21 en el salón Multiespacio; reproductores suinos en el Galpón de Suinos; y Braford, Charolais, Red Poll, Wagyu, Limousin, Limangus, Senepol y Shorthorn en el Galpón de Ventas. El jueves 11 continúa el remate de Lote 21; los reproductores Aberdeen Angus se rematarán en el Galpón de Ventas; los Holando, Jersey y Normando en el Galpón 1; y el 7° remate especial y entrega de premios Brangus de Elite, en el salón Multiespacio, con Otto Fernández. El viernes 12 rematarán los reproductores de la raza Hereford, en el Galpón de Ventas.

Remodelación de galpones

El director de Exposiciones de ARU también destacó que quedaron prontas las obras edilicias del galpón Número 3 (el viejo galpón de ovinos) y que se está terminando el piso del galpón 1. “La novedad es que una vez terminada la exposición comenzaremos las obras de remodelación del galpón 2. Para la Rural del Prado 2026 esperamos tener los tres galpones prontos”, adelantó.

Granja comentó que “estamos trabajando en una especie de máster plan del predio. Estamos enfocados en los tres galpones, con una inversión que no es menor. La infraestructura que tiene el Prado con estos tres galpones es muy importante para realizar eventos masivos todo el año. Es un lugar amplio, accesible, para hacer variadas actividades”.