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Entre imágenes y música, se celebró la Semana del Olimpismo en Montevideo

La apertura fue en el Sodre y marcó el inicio de una agenda que continuó en Montevideo y cerró en el MACA, en Maldonado

Presidente del Comité Olímpico Pierre de Coubertin Uruguay Héctor Horacio Henry, embajador de Grecia Stavros Spyridakis y tesorero del Comité Olímpico Uruguayo Marcos Melazzi.

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Mauricio Rodríguez
Camila Galfione y Rose Papantonakis.

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Grant Isagulian, Demitris Soulakis, Jorge Tusus y Markos Vlachos.

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Consejera de la Administración Nacional de Educación Pública Elbia Pereira y diputada María Inés Obaldía.

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Charlene Tavares y Pablo Sapone.

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Ángel Pérez y Nibia Vera.

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Eleonora Navatta y María Victoria Lena.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

En la antesala de la sala Eduardo Fabini del Sodre, los saludos se entrecruzaban, las conversaciones fluían en voz baja y una primera mirada a una exposición fotográfica sobre el espíritu olímpico y su evolución marcaba el inicio de la noche.

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A 130 años de los Juegos Olímpicos modernos, la Embajada de Grecia en Uruguay dio inicio a la Semana del Olimpismo, una programación que se extendió durante unos días entre Montevideo y Maldonado.

Ya en la sala, la Orquesta Juvenil Nacional del Sodre se presentó junto con la soprano griega Ada Athanasopoulou, dirigida por Claudia Rieiro. Con formación en repertorio lírico y presencia en escenarios europeos, la cantante ofreció uno de los momentos centrales de la noche.

Entre el público, autoridades y figuras vinculadas al ámbito cultural y deportivo siguieron la función de forma atenta, mientras la exposición fotográfica en el ingreso funcionaba como antesala y pausa.

La programación continuó el jueves 23 con un conversatorio en el Auditorio Nelly Goitiño y el viernes 24 con un encuentro con atletas en la Colectividad Helénica. El cierre fue el domingo 26 de abril en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), en Maldonado, con un tramo protocolar y un cierre musical nuevamente a cargo de Athanasopoulou junto con músicos de la Orquesta Juvenil del Sodre.

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