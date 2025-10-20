¡Hola !

España celebró su Fiesta Nacional con una recepción en la residencia del embajador

Durante su discurso, el embajador Ortiz compartió con humor algunas de sus experiencias en el país

Cónsul general de la Embajada de España Juan Carlos Gafo, Samantha Inger Persad y embajador de España Javier Salido Ortiz.

FOTO

Adrián Echeverriaga
María Fernanda Albarracín, Nicolás Nin, María Noel Mola y Adriana Forlán.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Julia Pou y Magela García de Castro.&nbsp;

FOTO

Adrián Echeverriaga
Álvaro Picón, Alberto Picón y Juan Manuel López, de la Embajada de España.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

El embajador de España, Javier Salido Ortiz, ofreció una recepción en su residencia con motivo de la Fiesta Nacional de España. La celebración, que tuvo lugar el jueves 9, reunió a las máximas autoridades del Estado, miembros del cuerpo diplomático, personalidades del ámbito político, empresarial, cultural y social, así como representantes de asociaciones y sociedades españolas.

Los invitados fueron recibidos en la entrada, sobre una alfombra roja, por el propio embajador, acompañado de su esposa, Samantha Inger Persad, y del cónsul general de España, Juan Carlos Gafo. La velada transcurrió en el patio de la residencia, bajo una noche cálida y agradable, que favoreció las charlas y el ambiente distendido entre los asistentes.

Durante su discurso —el primero desde su llegada a Uruguay hace ocho meses—, el embajador compartió con humor algunas de sus experiencias en el país. Contó que casi todos los días le sucede una de tres cosas: que un uruguayo le diga que en España se siente como en casa, que le pregunten si es de Peñarol o Nacional intentando convencerlo de hacerse hincha de uno de los equipos, o que alguien le recuerde lo magnífica que fue la Fiesta Nacional de España del año anterior. “Por eso les digo que el listón estaba muy alto”, bromeó entre aplausos.

Salido Ortiz destacó la cercanía y los profundos lazos entre ambos países, una relación forjada por una cultura compartida y un afecto mutuo. Dijo que, así como los uruguayos se sienten en casa en España, él también se siente en casa en Uruguay. Elogió la belleza de la rambla y las playas, y, con simpatía, comentó: “Soy de Madrid, y como saben, allí no hay playa”. Añadió entre risas que lo único a lo que todavía no logra acostumbrarse es al frío de agosto y a que, pese a la cantidad de gallegos en el país, se coma tan poco pescado.

El embajador recordó, además, los meses de intensa actividad diplomática que ha vivido desde su llegada, con la visita del rey de España en marzo para la ceremonia de transmisión de mando presidencial, la llegada del buque escuela Juan Sebastián de Elcano y la visita del presidente del gobierno español, además de diversas instancias de cooperación y encuentros con autoridades locales.

