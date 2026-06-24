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España y Uruguay exploran oportunidades de negocios

En la residencia del embajador de España se realizó un exclusivo cóctel de networking previo a la Jornada ICEX, que reunió a empresas españolas interesadas en explorar oportunidades de negocio y colaboración en Uruguay

Embajador de España Javier Salido Ortiz y consejera&nbsp;económica y comercial de España Marta Soriano.

Embajador de España Javier Salido Ortiz y consejera económica y comercial de España Marta Soriano.

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Valentina Weikert
Paul Puissegur, Isaac Bisus, Óscar Rodríguez y Enrique Huertas.

Paul Puissegur, Isaac Bisus, Óscar Rodríguez y Enrique Huertas.

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De la Camacoes: gerenta general Viviana Herrera&nbsp;y presidente Alberto Charro.&nbsp;

De la Camacoes: gerenta general Viviana Herrera y presidente Alberto Charro. 

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Ignacio Imaz y Elena Baños.&nbsp;

Ignacio Imaz y Elena Baños. 

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José Luis López y Manuel Lorenzo.

José Luis López y Manuel Lorenzo.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

En la residencia del embajador de España se realizó un exclusivo cóctel de networking previo a la Jornada ICEX, que reunió a empresas españolas interesadas en explorar oportunidades de negocio y colaboración en Uruguay.

El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Uruguay ofrecieron un cóctel en la residencia del embajador de España, Javier Salido Ortiz, como antesala de la Jornada ICEX: Infraestructuras de Transporte y Movilidad Urbana en Uruguay, realizada posteriormente en el Hyatt Centric Montevideo.

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El encuentro tuvo lugar el martes 16 y reunió a representantes de empresas, autoridades y referentes del sector en un ambiente distendido, pensado para fomentar el intercambio de ideas y la generación de contactos antes de la instancia formal del seminario. Durante la bienvenida, el embajador Javier Salido Ortiz destacó el origen de la iniciativa, recordando cuando la consejera económica y comercial de España, Marta Soriano, le presentó la propuesta de organizar la jornada. “Me pareció una excelente idea desde el primer momento”, expresó, al tiempo que subrayó la importancia de contar con un espacio previo que permitiera a los participantes conocerse e intercambiar experiencias de manera más cercana.

Según explicó, el objetivo era generar una instancia de networking más informal antes de las actividades previstas para el día siguiente. “Por lo poco que pude observar en estos minutos, el objetivo está cumplido”, afirmó.

Por su parte, Marta Soriano dio la bienvenida a las 16 empresas españolas que viajaron a Uruguay para participar de la jornada y explorar las posibilidades que ofrece el mercado local. La consejera destacó la relevancia de realizar este encuentro en la residencia del embajador, un ámbito que favorece el diálogo y el acercamiento entre los distintos actores.

Asimismo, adelantó algunos de los contenidos que conformarían “el plato fuerte” de la actividad al día siguiente, con una agenda integrada por paneles temáticos especializados, un almuerzo de trabajo y una serie de reuniones B2B destinadas a promover nuevas oportunidades de negocio y cooperación.

Finalmente, Soriano resaltó la extensa trayectoria de colaboración entre España y Uruguay en materia de infraestructura y desarrollo. “La historia de colaboración entre ambos países es larga y excelente, acompañándose en numerosos proyectos”, señaló, y repasó algunos de los principales ejemplos de cooperación que han contribuido al fortalecimiento de esta relación bilateral.

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