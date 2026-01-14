¡Hola !

Familias compartieron en MP una obra que celebra la autoestima y diversidad

La obra elegida fue Nariz de botón, de Avo Pérez

Mónica Grovert, Tali Kory y Nina Cederbaum.

Mónica Grovert, Tali Kory y Nina Cederbaum.

FOTO

Adrián Echeverriaga
De Marketing de MP: asistenta Eugenia Carrau, gerenta Amorina Baggi y asistenta Florencia Borgato.

De Marketing de MP: asistenta Eugenia Carrau, gerenta Amorina Baggi y asistenta Florencia Borgato.

FOTO

Adrián Echeverriaga
María Pía Galván, Vicente, Olivia y Bernardo Garat.

María Pía Galván, Vicente, Olivia y Bernardo Garat.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Joaquín y Agostina Borrelli con Marcela González.

Joaquín y Agostina Borrelli con Marcela González.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Faustina Soler y Ana Correa.

Faustina Soler y Ana Correa.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Enzo Papouchado y Luisa Saavedra.

Enzo Papouchado y Luisa Saavedra.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

Medicina Personalizada (MP) organizó el jueves 8, en la clínica MP Punta del Este, una función de teatro familiar al aire libre que reunió a socios, familias y niños en el jardín de la institución, en una tarde de verano pensada simplemente para compartir un plan distinto.

La obra elegida fue Nariz de botón, de Avo Pérez, un espectáculo que aborda con humor y ternura la autoestima infantil y la aceptación de las diferencias. Sobre mantas extendidas en el jardín, con jugos fríos, paletas de helado y pop circulando, las familias siguieron la historia de Antón, un niño que sufre burlas en el colegio por su nariz hasta que descubre que, en su propia familia, nadie es “normal”: su madre tiene orejas de mariposa, su hermana mofletes de semáforo, su padre cuatro ojos y su abuelo brazos de tallarín. Lo que parecía un defecto se vuelve juego, risa y una nueva manera de mirarse.

La propuesta formó parte de las actividades de verano de MP, pensadas para ofrecer a las familias un espacio al aire libre, relajado, donde compartir tiempo juntos y llevarse un recuerdo de las vacaciones.

Con canciones que grandes y chicos reconocen y coreografías para acompañar, la obra abrió una conversación simple sobre el valor de quererse tal como uno es, mientras caía el sol en el jardín de la clínica. En escena estuvieron Inés Vázquez Esparza, Jara Bravo Souto y Lucía Amo Vera, que acompañaron la tarde con risas, música y miradas cómplices.

