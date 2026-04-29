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Flow estrenó su nueva serie 'El resto bien', protagonizada por Benjamín Vicuña

La filmación fue realizada casi en su totalidad en Montevideo

Benjamín Vicuna, gerenta comercial de Flow Gisella Tomasi, ministro de Turismo Pablo Menoni y gerente general de Flow Guillermo Valente.

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Valentina Weikert
Productor Rodolfo Iriñiz y jefe de Contenidos de Flow Ignacio Galliano.

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Valentina Weikert
Director de la Comedia Nacional José Miguel Onaindia y Eugenia Puglia.

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Valentina Weikert
Vestuarista Roberta Pesci, director Daniel Burman y guionista Eloy Burman.

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Valentina Weikert
Productor Andrés Gelós y CEO de Cimarrón Santiago López.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

El afiche de la nueva serie original de Flow, titulada El resto bien, explica bastante de lo que podemos ver en pantalla. El actor chileno Benjamín Vicuña, que interpreta a Ariel, sostiene una torta con gesto de desconcierto. A su alrededor, los integrantes de su familia parecen querer acaparar su atención. Esa expresión deja ver la crisis que atraviesa a sus 50 años: los primeros capítulos, de hecho, muestran un cumpleaños caótico que termina con Ariel mirando un documental.

En Uruguay, Flow presentó la serie de ocho capítulos de media hora en el complejo Movie­ de Montevideo Shopping. La productora detrás del proyecto fue Cimarrón y el 95% se filmó en Montevideo. El estreno fue el jueves 23, on demand, en la plataforma.

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El resto bien es dirigida por Daniel Burman, está protagonizada Vicuña, Rita Cortese, Violeta Urtizberea y los uruguayos Jorge Bolani y Daniel Hendler, entre otros.

Galería conversó con el jefe de Contenidos de Flow, Ignacio Galliano, quien aseguró que para ellos es importante producir en otros lugares que no sean Argentina para lograr “condimentos locales” de los sitios a los que llega la señal. “A diferencia de otros territorios en Latinoamérica, Uruguay tiene creativos increíbles y trabajadores supercalificados­”, sostuvo.

Por su parte, el protagonista, Vicuña, aseguró a Galería que tiene algunas cosas en común con su personaje: una familia numerosa (seis hijos en la ficción) y, como Ariel, que cumple 50 años, él está muy cerca: tiene 47.

A la crisis del personaje se le suma una hernia por la que no puede hacer esfuerzos físicos. Vicuña confesó que es un poco hipocondríaco y subrayó que Ariel “tiene una andropausia galopante. Es una comedia increíble y delirante, con la que el público va a poder sentirse identificado”, afirmó. En relación con su carrera, comentó que trata de “moverse mucho” a la hora de elegir qué personaje hacer para no encasillarse. En ese sentido, protagonizará la versión teatral de Secreto en la montaña (Ang Lee, 2005) en Buenos Aires.

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