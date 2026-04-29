Flow estrenó su nueva serie 'El resto bien', protagonizada por Benjamín Vicuña

La filmación fue realizada casi en su totalidad en Montevideo

El afiche de la nueva serie original de Flow, titulada El resto bien, explica bastante de lo que podemos ver en pantalla. El actor chileno Benjamín Vicuña, que interpreta a Ariel, sostiene una torta con gesto de desconcierto. A su alrededor, los integrantes de su familia parecen querer acaparar su atención. Esa expresión deja ver la crisis que atraviesa a sus 50 años: los primeros capítulos, de hecho, muestran un cumpleaños caótico que termina con Ariel mirando un documental.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En Uruguay, Flow presentó la serie de ocho capítulos de media hora en el complejo Movie­ de Montevideo Shopping. La productora detrás del proyecto fue Cimarrón y el 95% se filmó en Montevideo. El estreno fue el jueves 23, on demand, en la plataforma.

El resto bien es dirigida por Daniel Burman, está protagonizada Vicuña, Rita Cortese, Violeta Urtizberea y los uruguayos Jorge Bolani y Daniel Hendler, entre otros.

Galería conversó con el jefe de Contenidos de Flow, Ignacio Galliano, quien aseguró que para ellos es importante producir en otros lugares que no sean Argentina para lograr “condimentos locales” de los sitios a los que llega la señal. “A diferencia de otros territorios en Latinoamérica, Uruguay tiene creativos increíbles y trabajadores supercalificados­”, sostuvo.

Por su parte, el protagonista, Vicuña, aseguró a Galería que tiene algunas cosas en común con su personaje: una familia numerosa (seis hijos en la ficción) y, como Ariel, que cumple 50 años, él está muy cerca: tiene 47.