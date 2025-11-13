Grabado, paciencia y juego: los mundos de Pedro Peralta

Pedro Peralta presentó su exposición Los estados del juego en la Fundación Iturria, una muestra que reúne la producción gráfica de las distintas etapas de su trayectoria. En el corazón de su práctica está el grabado en metal, una técnica que le permite desplegar una paciencia minuciosa y un gusto por el detalle que se vuelven, a la vez, juego y método.
En su obra, jugar no implica ligereza ni distracción: es una forma de pensar con las manos, de ensayar variaciones, de probar estados, de dejar que la obra se construya en la acumulación de gestos. El juego se transforma así en un procedimiento sistemático, un camino para acceder a verdades serias a través de desvíos, ironías y accidentes controlados.
El artista toma como punto de partida las tradiciones europeas —Brueghel, Rembrandt, el Renacimiento—, que ha podido estudiar de primera mano en el Museo Albertina y en el Museo de Historia del Arte de Viena, y las transforma mediante un mestizaje con la cultura popular uruguaya.
Durante el encuentro, Peralta recorrió las obras junto a los asistentes y compartió historias detrás de cada una, relatando los procesos vitales que las inspiraron. La velada incluyó además un cóctel, que permitió continuar el intercambio en un ambiente distendido y cercano.