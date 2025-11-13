¡Hola !

Grabado, paciencia y juego: los mundos de Pedro Peralta

En su obra, jugar no implica ligereza ni distracción: es una forma de pensar con las manos, de ensayar variaciones, de probar estados, de dejar que la obra se construya en la acumulación de gestos

Pedro Peralta e Ignacio Iturria.

Pedro Peralta e Ignacio Iturria.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Marcela Arocena y Carolina Surroca.

Marcela Arocena y Carolina Surroca.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Cecilia Romero y Diego Pasadore.

Cecilia Romero y Diego Pasadore.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Pablo Solari y Gimena Paroli.

Pablo Solari y Gimena Paroli.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Claudia Piñon, Gimena Martínez y Antonia Iturria.

Claudia Piñon, Gimena Martínez y Antonia Iturria.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Sandra Giuria.

Sandra Giuria.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Janine Ferriol y David Castelucci.

Janine Ferriol y David Castelucci.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Pedro Peralta presentó su exposición Los estados del juego en la Fundación Iturria, una muestra que reúne la producción gráfica de las distintas etapas de su trayectoria. En el corazón de su práctica está el grabado en metal, una técnica que le permite desplegar una paciencia minuciosa y un gusto por el detalle que se vuelven, a la vez, juego y método.

En su obra, jugar no implica ligereza ni distracción: es una forma de pensar con las manos, de ensayar variaciones, de probar estados, de dejar que la obra se construya en la acumulación de gestos. El juego se transforma así en un procedimiento sistemático, un camino para acceder a verdades serias a través de desvíos, ironías y accidentes controlados.

El artista toma como punto de partida las tradiciones europeas —Brueghel, Rembrandt, el Renacimiento—, que ha podido estudiar de primera mano en el Museo Albertina y en el Museo de Historia del Arte de Viena, y las transforma mediante un mestizaje con la cultura popular uruguaya.

Durante el encuentro, Peralta recorrió las obras junto a los asistentes y compartió historias detrás de cada una, relatando los procesos vitales que las inspiraron. La velada incluyó además un cóctel, que permitió continuar el intercambio en un ambiente distendido y cercano.

