

H&M llegó a Punta del Este y lo celebró con una fiesta en su tienda

La marca festejó con celebridades, influencers y referentes de la moda de Uruguay y la región

Minerva Casero.

Cecilia Machado, Josefina Tomas, Mery Díaz y Manuela Coronel.

De H&M: controlling manager para Chile, Perú y Uruguay Alejandro Pavesio y sales manager para Chile, Perú y Uruguay Anna Barigazzi.

Camila Peric y Diego Maciel.

Martina Rial.

Opi Vidal, Alfredo Alf Ravazzani y Bruno Podestá.

La marca de moda H&M desembarcó en Punta del Este y para celebrarlo realizó una fiesta la noche anterior a la apertura del local ubicado en el Punta Shopping. Se trata de la cuarta sucursal de la marca en el país y la primera en incorporar el nuevo diseño de tiendas. La novedosa modalidad consiste en un establecimiento iluminado con un sistema 100% led (cálido) y el uso de materiales naturales para su decoración, como la madera.

Diversas celebridades asistieron a la celebración, influencers y referentes de la moda de Uruguay y la región. Entre ellas, se contó con la presencia de la actriz argentina Minerva Casero, el ganador del último Gran Hermano Argentina, Santiago Tato Algorta, y el actor y cantante Lio Ferro. Además, se destacaron el cantante Blua y los DJ sets de Gia Love.

H&M Punta Shopping se inauguró el jueves 20 de noviembre, y fueron casi 400 los clientes que hicieron fila para ser los primeros en conocer el nuevo concepto del local y poder adquirir prendas para la temporada que se avecina. Como parte de la bienvenida, recibieron gift cards y pudieron disfrutar de un stand de café y regalos.

La nueva tienda abre al público de domingo a jueves entre las 10 y las 22 horas, mientras que los viernes y sábados recibe a los clientes hasta las 23.

