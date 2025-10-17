Interarte celebró sus 25 años con una nueva edición de los Premios Alas en el Teatro Solís

Se premió a cuatro figuras de trayectoria indiscutida dentro de la cultura nacional: Enrique Graf, María Inés Camou, Myriam Gleijer y Alfredo Ghierra

Con una sala colmada y un clima de emoción compartida, la asociación Interarte realizó la vigesimocuarta edición de sus tradicionales Premios Alas, una ceremonia ya consolidada como un referente dentro del ámbito cultural uruguayo. El encuentro, declarado de interés cultural por el Ministerio de Educación y Cultura, tuvo lugar en la sala Delmira Agustini del Teatro Solís y convocó a artistas, gestores culturales, autoridades y público en general para celebrar el arte en todas sus formas.

La presidenta de Interarte, Marta Huertas, abrió la ceremonia visiblemente emocionada por la gran convocatoria. “Tuvimos que colocar sillas extra, y aun así hubo personas que quedaron de pie”, expresó con gratitud. Su mensaje destacó la importancia del trabajo colectivo, la perseverancia y el amor por la cultura que ha sostenido a la institución durante estos años.

Huertas recordó, además, que 2025 marca un año muy especial para la asociación, ya que Interarte cumple sus bodas de plata. En ese marco, repasó brevemente los orígenes y propósitos de la organización, nacida con la intención de promover, organizar y difundir espectáculos de música, danza, teatro, artes plásticas y visuales. “Nuestro objetivo siempre fue tender puentes entre las distintas expresiones artísticas y fomentar el encuentro entre creadores y públicos; de allí nuestro nombre: Interarte”, subrayó.

El espíritu de esa diversidad se reflejó también en los galardonados de esta edición, cuatro figuras de trayectoria indiscutida dentro de la cultura nacional: el pianista Enrique Graf, la bailarina y coreógrafa María Inés Camou, la actriz Myriam Gleijer y el artista visual y cineasta Alfredo Ghierra. Cada uno de ellos recibió su estatuilla, diseñada especialmente por Ana María Poggi, quien también estuvo presente en la sala.