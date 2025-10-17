¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Interarte celebró sus 25 años con una nueva edición de los Premios Alas en el Teatro Solís

Se premió a cuatro figuras de trayectoria indiscutida dentro de la cultura nacional: Enrique Graf, María Inés Camou, Myriam Gleijer y Alfredo Ghierra

María Inés Camou, Myriam Gleijer, Enrique Graf y Alfredo Ghierra.&nbsp;

María Inés Camou, Myriam Gleijer, Enrique Graf y Alfredo Ghierra. 

FOTO

Valentina Weikert
_VAL_6634
De Interarte: Graciela Martínez con Marta y Beatriz Huertas.

De Interarte: Graciela Martínez con Marta y Beatriz Huertas.

FOTO

Valentina Weikert
Julieta Pérez y Andrea Tió.

Julieta Pérez y Andrea Tió.

FOTO

Valentina Weikert
Ana María Bonito e Inés Leguisamo.

Ana María Bonito e Inés Leguisamo.

FOTO

Valentina Weikert
Nubia Pirone y Jorge Meyer Long.

Nubia Pirone y Jorge Meyer Long.

FOTO

Valentina Weikert
Las estatuillas fueron diseñadas especialmente por Ana María Poggi.

Las estatuillas fueron diseñadas especialmente por Ana María Poggi.

FOTO

Valentina Weikert
Ana María Poggi y Daniel Osimani.

Ana María Poggi y Daniel Osimani.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Con una sala colmada y un clima de emoción compartida, la asociación Interarte realizó la vigesimocuarta edición de sus tradicionales Premios Alas, una ceremonia ya consolidada como un referente dentro del ámbito cultural uruguayo. El encuentro, declarado de interés cultural por el Ministerio de Educación y Cultura, tuvo lugar en la sala Delmira Agustini del Teatro Solís y convocó a artistas, gestores culturales, autoridades y público en general para celebrar el arte en todas sus formas.

La presidenta de Interarte, Marta Huertas, abrió la ceremonia visiblemente emocionada por la gran convocatoria. “Tuvimos que colocar sillas extra, y aun así hubo personas que quedaron de pie”, expresó con gratitud. Su mensaje destacó la importancia del trabajo colectivo, la perseverancia y el amor por la cultura que ha sostenido a la institución durante estos años.

Leé además

Álvaro Hagopián, ganador del Alas, con Néstor Vaz al cierre de la ceremonia
Premio

Se realizó en el Teatro Solís la XXIII edición de los Premios Alas de InterArte
en vinilo: ?cabrera | fattoruso?, grabado en vivo en el teatro solis
Lo nuevo en discos

En vinilo: ‘Cabrera | Fattoruso’, grabado en vivo en el Teatro Solís

Por Javier Alfonso
la comedia nacional pone en escena ?los derechos de la salud?, un drama familiar de florencio sanchez
Recomendado

La Comedia Nacional pone en escena ‘Los derechos de la salud’, un drama familiar de Florencio Sánchez

Por Redacción Galería

Huertas recordó, además, que 2025 marca un año muy especial para la asociación, ya que Interarte cumple sus bodas de plata. En ese marco, repasó brevemente los orígenes y propósitos de la organización, nacida con la intención de promover, organizar y difundir espectáculos de música, danza, teatro, artes plásticas y visuales. “Nuestro objetivo siempre fue tender puentes entre las distintas expresiones artísticas y fomentar el encuentro entre creadores y públicos; de allí nuestro nombre: Interarte”, subrayó.

El espíritu de esa diversidad se reflejó también en los galardonados de esta edición, cuatro figuras de trayectoria indiscutida dentro de la cultura nacional: el pianista Enrique Graf, la bailarina y coreógrafa María Inés Camou, la actriz Myriam Gleijer y el artista visual y cineasta Alfredo Ghierra. Cada uno de ellos recibió su estatuilla, diseñada especialmente por Ana María Poggi, quien también estuvo presente en la sala.

El acto incluyó palabras de los homenajeados, quienes agradecieron el reconocimiento y compartieron breves reflexiones sobre sus carreras y la importancia del arte como motor de sensibilidad y encuentro humano.

Selección semanal
Frente Amplio

Dirigentes comunistas buscan que Juan Castillo continúe como secretario general del partido

Por Santiago Sánchez
“Libertad para elegir”

Con 20 votos contra 11, Uruguay legalizó la eutanasia tras una batalla parlamentaria iniciada en 2020

Por Leonel García
Parlamento

Senado aprobó ley que regula ingresos a intendencias sin los votos del Partido Colorado

Por Redacción Búsqueda
Salud

El desafío de descentralizar la salud, fortalecer la inversión y avanzar en prevención, en una región más endeudada

Por Martín Mocoroa

TE PUEDE INTERESAR

Para escribir este libro, la escritora italiana Francesca Cavallo investigó, y la investigación le dio vuelta las certezas.

Francesca Cavallo: “Los hombres tienen la mayoría del poder económico, pero eso no los hace más felices”

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Casi la mitad de los ‘gamers’ son mujeres: datos clave del informe “Global Power of Play 2025”

Casi la mitad de los ‘gamers’ son mujeres: datos clave del informe “Global Power of Play 2025”

Por Redacción Galería
La colombiana Karol G llevó su potencia latina a la pasarela.

Victoria's Secret busca reinventarse con Karol G y deportistas en su pasarela en Nueva York

Por Redacción Galería
Leonardo DiCaprio en la première de Una batalla tras otra, el 5 de setiembre en California.
Video

Leonardo DiCaprio: un eterno protagonista

Por Federica Chiarino Vanrell