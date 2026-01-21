¡Hola !

Itaú celebró el verano con una nueva edición de su 'sunset' en el Parador Bikini

La banda invitada fue El Plan de la Mariposa, que regresó a Uruguay luego de su presentación a fines de 2025 en el Teatro de Verano

_VAL_9839
De Itaú: CEO Agustín Tafernaberry, gerenta de Marketing, Comunicación y Sustentabilidad Lucía Cabanas, director de Banca Minorista Ignacio Arechavaleta y Nicolás Fraga, del equipo de Beneficios y Lealtad.

FOTO

Valentina Weikert
Santiago Delgado y Tamara Hernández.&nbsp;

FOTO

Valentina Weikert
Florencia Pérez, Romina Leone y Piero Pastorino.

FOTO

Valentina Weikert
Verónica Ferber, Soledad Puente y Pamela Miles, de Itaú.

FOTO

Valentina Weikert
Julieta Basaistegui, Maite Viera, Belén Bravo, Lucía Maeso y Catalina Giordano.

FOTO

Valentina Weikert
Pamela Escalante, Laura Rocha y Nicole Paz.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El lunes 12 se llevó a cabo una nueva edición del ya clásico Sunset Itaú, una propuesta que volvió a convertir el atardecer en una experiencia compartida, abierta y gratuita para todo público. En esta ocasión, la música fue protagonista con la presentación de la banda argentina El Plan de la Mariposa, que ofreció un show frente al mar en uno de los puntos más icónicos de la costa de Punta del Este.

El encuentro tuvo lugar en el Parador Bikini, donde, desde las primeras horas de la tarde, la playa comenzó a poblarse de colores, reencuentros y charlas entre locales y turistas. Con el sol cayendo sobre el horizonte y un clima plenamente veraniego, más de 6.000 personas se reunieron para disfrutar de una propuesta que combinó música en vivo, naturaleza y el espíritu relajado de la temporada.

El Plan de la Mariposa, una de las bandas más destacadas del rock alternativo argentino, regresó a Uruguay luego de su presentación a fines de 2025 en el Teatro de Verano. Este sunset tuvo un condimento especial: fue su primera fecha del 2026, marcando el inicio de un nuevo año de giras y escenarios. Con más de una década de trayectoria, el grupo repasó parte de su repertorio y desplegó una potente propuesta sonora que fusiona rock, funk, psicodelia y ritmos latinos, conectando de inmediato con el público presente.

Sunset Itaú forma parte de la propuesta de verano del banco, una agenda de experiencias pensadas para acompañar la temporada y fortalecer el vínculo con sus clientes y la comunidad, apostando a encuentros culturales abiertos, accesibles y en sintonía con el entorno.

