Itaú dio la bienvenida al 2026 con un encuentro regional en La Yunta

Más de 650 invitados provenientes de Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Colombia, Argentina y Miami participaron de la reunión

De Itaú Uruguay: director de Banca Mayorista Valentín Martínez, directora de Transformación Florencia Lecueder, CEO Agustín Tafernaberry y César Blaquier, integrante del directorio.

De Itaú Uruguay: director de Banca Mayorista Valentín Martínez, directora de Transformación Florencia Lecueder, CEO Agustín Tafernaberry y César Blaquier, integrante del directorio.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Fabiana Bertín y Edgardo Francovigh.

Fabiana Bertín y Edgardo Francovigh.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Luis Lacalle Pou y Corina Bove.

Luis Lacalle Pou y Corina Bove.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Marisa y Diego Venica.

Marisa y Diego Venica.

FOTO

Juan Pablo Clerici y Silvina Tocchetti.

Juan Pablo Clerici y Silvina Tocchetti.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Gabriella Gabitto y Verónica Marsal.

Gabriella Gabitto y Verónica Marsal.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Luis y Gloria Colmegna.

Luis y Gloria Colmegna.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Martín Gómez Platero y Florencia Arrosa.

Martín Gómez Platero y Florencia Arrosa.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Valeria Reborati, José Guisande y Juan Diego Rodríguez.

Valeria Reborati, José Guisande y Juan Diego Rodríguez.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Ronald Beare, Azucena Arbeleche, Diego Fresco, Horacio Torrendell y Paul Beare.

Ronald Beare, Azucena Arbeleche, Diego Fresco, Horacio Torrendell y Paul Beare.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Bárbara Mainzer y Margarita Álvarez.

Bárbara Mainzer y Margarita Álvarez.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Luján Mesa e Ignacio Zabala.

Luján Mesa e Ignacio Zabala.

FOTO

Adrián Echeverriaga
José Brites y César Blaquier.

José Brites y César Blaquier.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Sofía Giunchetti, Teodoro Colaroff y Percy Moreira.

Sofía Giunchetti, Teodoro Colaroff y Percy Moreira.

 

FOTO

Adrián Echeverriaga
José Zerbino, Alejandro Santos, Carlos Darino y Lucía Cabanas.

José Zerbino, Alejandro Santos, Carlos Darino y Lucía Cabanas.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Soledad Puente, Agustín Tafernaberry, Silvina Tocchetti y Juan Pablo Clerici.

Soledad Puente, Agustín Tafernaberry, Silvina Tocchetti y Juan Pablo Clerici. 

FOTO

Adrián Echeverriaga
Ignacio Varela y Ximena Bordaberry.

Ignacio Varela y Ximena Bordaberry.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

En su ya tradicional cita de verano, el miércoles 7, Itaú Uruguay reunió a clientes y autoridades del banco en una convocatoria que marca el pulso del inicio de año y concentra parte de la agenda institucional y social de la temporada en La Barra.

La convocatoria se realizó en la chacra La Yunta, un entorno natural privilegiado que acompañó una velada pensada para reencontrarse y proyectar. El espacio, inaugurado en 2014 y concebido por el arquitecto Javier Gentile, aportó el marco justo: arquitectura integrada al paisaje, piezas de arte contemporáneo y una atmósfera donde la naturaleza forma parte de la experiencia.

Más de 650 invitados provenientes de Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Colombia, Argentina y Miami participaron de la reunión, junto con autoridades del banco, miembros del Comité Ejecutivo y equipos de Itaú Corporate e Itaú Personal Bank.

“Fue un encuentro para celebrar, encontrarnos con nuestros clientes y seguir consolidando la mirada regional de Itaú”, expresó el CEO de Itaú Uruguay, Agustín Tafernaberry, durante la recepción, al subrayar el valor del vínculo cercano con quienes acompañan el crecimiento de la institución.

Desde el atardecer, los invitados recorrieron los distintos espacios de La Yunta, compartieron un cóctel y disfrutaron de una noche distendida, atravesada por conversaciones, brindis y reencuentros. La propuesta gastronómica y la música acompañaron una puesta en escena sobria y cuidada, en diálogo con el paisaje y la identidad del lugar.

Hacia el final de la tarde apareció la lluvia, que no alteró el ánimo de la reunión. La gente se fue acomodando en los distintos espacios, las charlas se hicieron más largas y la noche siguió su curso entre copas y risas.

