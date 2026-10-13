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Jaime Clara presentó 'Cambio de hora', su primer libro con Velasco Ediciones

En diálogo con Marcello Figueredo, el periodista y escritor compartió detalles de una obra que convierte situaciones cotidianas en relatos capaces de sorprender e invitar a mirar la realidad desde otra perspectiva

Marcello Figueredo y Jaime Clara.

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Adrián Echeverriaga
Fabiana Charlo y Marcelo Martínez.

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Adrián Echeverriaga
Yolanda Álvarez e Isabel López Cao.

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Romina Spinelli y Christian Saegaert.&nbsp;

Romina Spinelli y Christian Saegaert. 

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Adrián Echeverriaga
Alicia Torres.

Alicia Torres.

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Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Lo cotidiano puede esconder historias inesperadas­ cuando se lo mira desde otro lugar. Esa es parte de la propuesta de Cambio de hora, el nuevo libro de Jaime Clara, publicado por Velasco Ediciones, con el que el periodista y escritor inicia su vínculo editorial con el sello.

La presentación tuvo lugar el domingo 11 en la sala Dorada de la Intendencia de Montevideo, en el marco de la 48ª Feria Internacional del Libro. Allí, Clara conversó con Marcello Figueredo, encargado de acompañarlo en una charla sobre la obra.

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Clara comenzó destacando que el libro ya se encuentra en distribución en todo el país, pero antes de entrar de lleno en la conversación, recordó que con Figueredo los une una amistad de toda la vida y bromeó con que, por ese motivo, pensaba estar tranquilo durante la presentación, aunque después de escucharlo tenía sus “serias dudas”. Figueredo respondió con un tranquilizador “quedate tranquilo”.

A lo largo del diálogo, también hubo lugar para hablar de la descentralización cultural. Figueredo señaló que Clara tuvo la “picardía, para celo de los capitalinos”, de presentar el libro en el departamento de San José, algo que consideró positivo y un reflejo de que las propuestas culturales no tienen por qué comenzar siempre en Montevideo.

La presentación se sumó así a las actividades de una feria que vuelve a reunir a autores, lectores y referentes del mundo editorial en torno a los libros y sus historias.

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