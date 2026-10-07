¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

El arte de hacer empanaditas chinas

El libro Jiaozis (también conocidos como dumplings o gyozas) reúne 22 recetas y explica paso a paso cómo preparar la masa, los rellenos, los distintos plegados y las formas de cocción de estos tradicionales bocados chinos

Jiaozis cuatro placeres.

Jiaozis cuatro placeres.

FOTO

Del libro Jiaozis
Búsqueda | Clementina Delacroix Cardeza
Por Clementina Delacroix Cardeza
Redactora de Galería

De tapa dura, fácil de manejar y con un diseño atractivo, Jiaozis es uno de esos libros de cocina que primero entra por los ojos. Publicado por Elfos Ediciones, el libro de Zhao incluye desde la preparación de la masa y los rellenos hasta las distintas formas de plegado y cocción de los jiaozis (también conocidos como dumplings o gyozas).

“Los jiaozis aparecieron por primera vez en China hace más de 1.800 años, durante la dinastía Han, y se cree que su creador es el médico Zhang Zhongjing”, explica el libro. La preparación, agrega, puede hacerse al vapor en una cesta de bambú, hervirse, dorarse o servirse en una sopa y suele acompañarse con una salsa picante.

Leé además

cuatro recetas del nuevo libro de xime torres para aprender a hacer cookies perfectas en casa
Libros de cocina

Cuatro recetas del nuevo libro de Xime Torres para aprender a hacer cookies perfectas en casa

Por Clementina Delacroix Cardeza
Mónica Devoto. 
Mucho más que una bebida

El camino de Mónica Devoto en el mundo del té

Por Clementina Delacroix Cardeza
Black latte con cacao 100%, vainilla y carbón activado, cortado, de Abstrakto. 
Más que una taza de café

3 cafeterías uruguayas entre las mejores 100 de Sudamérica

Por Clementina Delacroix Cardeza

En sus 68 páginas, el volumen reúne 22 recetas de jiaozis con diferentes rellenos, formas y métodos de cocción. Hay opciones con carne vacuna, cerdo, pescados y mariscos, además de alternativas vegetarianas. Antes de las recetas aparecen las dos fórmulas para preparar la masa, una hecha únicamente con harina y agua y otra con agua caliente y almidón de maíz, recomendada para los jiaozis cocidos al vapor. Los pasos ilustrados muestran cómo amasar, formar los rollos, dividirlos en porciones y estirar cada pieza hasta obtener los discos que luego contendrán el relleno.

El plegado tiene su propio capítulo. Tutoriales ilustrados enseñan diferentes cierres según el tipo de jiaozis y el método de cocción, desde la clásica media luna hasta formas circulares o el plegado de cuatro cavidades de los “cuatro placeres”.

Para acompañar los jiaozis, el libro incluye también dos recetas de salsas: una vinagreta de vinagre negro y aceite de sésamo y la salsa de Zhao, que combina salsa de soja, aceite picante, vinagre negro, aceite de sésamo, azúcar, ajo y cebolleta.

Una familia de empanadillas asiáticas

La idea de envolver un relleno en una masa aparece en cocinas de distintas partes del mundo. En Asia oriental hay numerosas preparaciones que pueden parecer similares, pero cambian según su origen, masa, relleno y cocción.

Dumpling es el término inglés que se utiliza de manera extendida para agrupar muchas de estas preparaciones. En China, los jiaozis se elaboran generalmente con masa de trigo y pueden hervirse, cocinarse al vapor o dorarse. Los wonton suelen tener una envoltura más fina y también pueden servirse en sopa, mientras que los siu mai, propios de la tradición cantonesa del dim sum, se cocinan al vapor y quedan abiertos en la parte superior. En Japón, las gyozas, emparentadas con los jiaozis chinos, suelen tener una masa más fina y es frecuente dorarlas en sartén y terminar su cocción al vapor. En Corea, los mandu adoptan distintas formas y rellenos y pueden consumirse hervidos, al vapor o fritos.

La masa de los jiaozis

Para 30 jiaozis

Preparación: 10 minutos

Reposo: 15 minutos

Ingredientes

420 g de harina

240 g de agua

Preparación

• En un bol, vierta la harina y el agua. Mezcle con la ayuda de una cuchara de madera hasta obtener una pasta homogénea.

• Sobre la encimera de trabajo, amásela unos minutos con la mano.

• Ponga la masa en otro bol, cúbrala y déjela reposar durante 15 minutos.

• Una vez pasado el tiempo de reposo, trabaje la masa y cree cilindros largos.

• Con un cuchillo, corte la masa en trozos de unos 10 g.

• Con un rodillo, extienda cada trozo hasta crear discos de unos 7 u 8 centímetros de diámetro.

3 formas de plegado

Los jiaozis se pliegan de diferente manera dependiendo de su forma de cocción.

Jiaozis para cocer o hacer al vapor:

1. Ponga 20 g de relleno en el centro del disco.

2. Doble la masa por la mitad y una los bordes pellizcándolos.

3. Después, utilice el pulgar y el índice para cerrar los bordes con cuidado.

Jiaozis para dorar y cocinar en sartén:

1. Ponga 20 g de relleno en el centro del disco.

2. Una los bordes pellizcando desde el extremo derecho al izquierdo con el índice y el pulgar.

3. Siga pellizcando hasta que se una todo el borde.

4. Pellizque firmemente con un repulgue para evitar que se abra mientras se cocina.

Jiaozis para sopa:

1. Ponga 20 g de relleno en el centro del disco y doble la masa por la mitad.

2. Una los bordes de la masa con el índice y el pulgar hasta que quede bien cerrado.

3. Junte las dos esquinas para formar un círculo.

4. Pellizque los dos extremos firmemente para unirlos y que se mantenga de esa forma.

Sopa de minijiaozis

Sopa de minijiaozis.

Sopa de minijiaozis.

Para 30 jiaozis

Preparación: 35 minutos

Cocción: 10 minutos

Relleno

200 g de carne de cerdo picada (mitad grasa, mitad magra)

80 g de champiñones chinos troceados

10 g de jengibre picado

4 g de sal

4 g de azúcar

2 g de caldo de pollo en polvo

1 g de pimienta blanca molida

50 g de agua

Sopa

5 g de caldo de pollo en polvo

2 g de aceite de sésamo

Aderezo

Un poco de cilantro picado

Un poco de cebolleta picada

Preparación

1. Prepare la masa

Prepare la masa siguiendo las indicaciones.

2. Prepare el relleno

Trocee la carne de cerdo con un cuchillo, viértala en un bol y añada todos los ingredientes del relleno. Remueva hasta que la mezcla esté pegajosa.

3. Rellene y doble los jiaozis

Divida el relleno en porciones de 8 g. Rellene los discos con 5 g de masa y dóblelos siguiendo las indicaciones que encontrará en las páginas 14 a 17.

4. Prepare la sopa

Ponga agua a hervir en una cacerola, agregue 15 jiaozis y 50 g de agua fría. Remueva con delicadeza los jiaozis para que no se peguen al fondo del recipiente. Estarán listos una vez que floten. Retírelos. Vierta 250 g de agua fría en una cacerola y llévela a ebullición. Añada todos los ingredientes. Cuando el agua esté hirviendo, apague el fuego e incorpore los jiaozis. Añada el cilantro y la cebolleta. Sirva la sopa bien caliente.

Jiaozis de pescado fritos

Jiaozis de pescado frito.

Jiaozis de pescado frito.

Para 30 jiaozis

Preparación: 30 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

500 g de pescado blanco

150 g de apio picado

20 g de jengibre picado

1 g de pimienta blanca molida

7 g de sal

5 g de azúcar

3 g de glutamato

5 g de almidón de maíz

1 clara de huevo

10 g de aceite de sésamo

Para la cocción

30 g de aceite para cocinar

Preparación

1. Prepare la masa

Prepare la masa siguiendo las indicaciones.

2. Prepare el relleno

Después de trocear el pescado, añada el resto de ingredientes, excepto el aceite de sésamo, y mezcle bien, siempre en el mismo sentido. Por último, agregue el aceite de sésamo y siga mezclando hasta que la consistencia sea espesa.

3. Rellene y doble los jiaozis

Divida el relleno en porciones de 20 g. Rellene los jiaozis y dóblelos siguiendo las indicaciones.

4. Cocínelos en una sartén

Caliente una sartén a fuego medio, añada el aceite para cocinar y dore los jiaozis durante 4 o 5 minutos. Agregue unos 30 g de agua, cubra la sartén con una tapa y déjela a fuego lento durante 3 minutos. Retire los jiaozis­ y disfrútelos mientras estén calientes.

Jiaozis de ternera y cebolla

Jiaozis de ternera y cebolla.

Jiaozis de ternera y cebolla.

Para 30 jiaozis

Preparación: 30 minutos

Cocción: 7 minutos

Ingredientes

400 g de carne de ternera picada (parte grasa)

150 g de cebolla picada

100 g de zanahoria rallada

1 g de cinco especias en polvo

1 g de pimienta blanca

5 g de azúcar

7 g de sal

3 g de glutamato

20 g de salsa de soja ligera

15 g de aceite para cocinar

15 g de aceite de sésamo

Preparación

1. Prepare la masa

Prepare la masa siguiendo las indicaciones anteriores.

2. Prepare el relleno

Pique la carne de ternera con un cuchillo. Ponga la carne en un bol, añada todos los ingredientes (excepto el aceite de sésamo) y 100 g de agua. Mezcle en un único sentido hasta conseguir una masa pegajosa. Incorpore la cebolla y la zanahoria, y continúe removiendo hasta volver a obtener una mezcla homogénea y espesa. Por último, agregue el aceite de sésamo para conservar la humedad de la carne.

3. Rellene y doble los jiaozis

Divida el relleno en porciones de 20 g. Rellene los jiaozis y dóblelos siguiendo las indicaciones.

4. Cuézalos en agua

Ponga agua a hervir en una cacerola grande y, a continuación, añada 15 jiaozis. Espere a que vuelva a hervir e incorpore otros 50 g de agua fría. Repita la operación dos veces, unos 7 minutos cada vez. Durante la cocción, remueva con delicadeza los jiaozis para evitar que se peguen entre ellos o al fondo del recipiente. Estarán listos una vez que floten. Saque los jiaozis y disfrútelos mientras estén calientes.

Jiaozis, de Zhao. Elfos Ediciones, 68 páginas, 690 pesos.

Jiaozis, de Zhao. Elfos Ediciones, 68 páginas, 690 pesos.

Selección semanal
Conexión Ganadera

Damnificados de Conexión Ganadera empezaron a cobrar; otros negocian un segundo acuerdo

Por Ana Morales
Investigación histórica

Dictadura uruguaya e Israel fueron aliados políticos “contra el comunismo internacional”; el petróleo distanció el vínculo

Por Sergio Israel
Detrás de los números

Nuestra (deficitaria) conversación económica: ¿quiénes hablan y de qué?

Por Ismael Grau
Ana Ribeiro

Ana Ribeiro y Gerardo Caetano fueron incorporados a la Comisión de Nomenclatura de Montevideo

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Nicole Kidman, Dua Lipa y Pedro Pascal se sentaron juntos en el desfile de Chanel de la Semana de la Moda de París y posaron luego junto a la actriz y comediante Kristen Wiig.

La colección de Gabriela Hearst y una comentada primera fila: lo que dejó la Semana de la Moda de París

Por Redacción Galería
Lionel Messi.

Messi se despide de Argentina entre la emoción y la gratitud

Por RFI
En redes sociales proliferan imágenes de celebridades tanto de 20 como de 60 años extremadamente delgadas, mientras que algunas de ellas reconocen haber usado la famosa inyección para bajar de peso.

Delgadez extrema: el preocupante regreso (recargado) de un viejo y conocido mandato

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Matías Mederos. 

Matías Mederos, el uruguayo que persigue tormentas y fenómenos extremos

Por Santiago Perroni