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    ‘Mañana te contaré’, cuentos de Andrea Blanqué

    Con este libro publicado por la editorial Yaugurú, Blanqué regresa al relato breve con historias que imaginan un porvenir amargo y sin sonrisas, inspiradas en el presente y en sus anotaciones en una libretita

    Andrea-Blanque
    Búsqueda | Silvana Tanzi
    Por Silvana Tanzi

    Este libro surgió de apuntes escritos en letra cursiva en una libretita. Así lo dice su solapa que recuerda que desde 1999, con su excelente libro de cuentos La piel dura (Planeta), Andrea Blanqué (Montevideo, 1959) no publicaba relatos breves, aunque sí varios libros de poesía y tres novelas en Alfaguara: La pasajera (2003), Fragilidad (2008) y He venido a ver las ballenas (2017).

    Docente de literatura y crítica literaria, Blanqué también incursionó, durante la década de los 2000, en breves crónicas en Búsqueda (Distopías urbanas), que tenían mucho de sus observaciones de la ciudad, tal vez volcadas primero en una libretita.

    En Mañana te contaré (Yaugurú, 2026), sus relatos miran hacia el futuro, aunque se leen pensando en el presente. Como suele suceder con las distopías, el porvenir es oscuro, amargo, sin sonrisas. Blanqué construye un mundo de seres encerrados en lugares estrechos, en cubículos bajo tierra para protegerse de la destrucción del afuera, como sucede en el primer cuento, Bajo tierra. Allí encerradas, las personas tienen todo para sobrevivir, menos el contacto humano, aunque una voz que llega a través de una transmisión de radio evoca cielos, pájaros y paisajes verdes. El mundo que fue.

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    Otra voz es ausencia en El voluntario. En esta historia un hombre recogido de la calle, que era “un ser, pero no un alguien”, acepta participar de un experimento que implica vivir encerrado en una cápsula minúscula, sin sufrimiento físico, ni hambre ni frío ni calor. Pero él se da cuenta de que hay otro tipo de dolor allí solo en esa burbuja, que trae una violencia y soledad diferentes a las patadas en la esquina.

    En sus historias hay a veces un mundo estéril y a veces un mundo en el que los vecinos son capaces de matar por el molesto ladrido de un perro. Hay mujeres maltratadas y hombres que les cantan a ellas con “sucias mentiras” o que pueden aparecer ahogados en una piscina por su impunidad. Hay un mundo sin amor que inventa “granjas de amor” y hay en general “recuerdos del futuro” como tituló al prólogo de este libro Kildina Veljacic.

    “Vengo de allí —repite en voz baja el hombre—, y no hay más que campos yermos y embarrados”, dice la cita de Agota Kristof al comienzo de Mañana te contaré, y así marca el tono del volumen.

    Si algo hace falta en estos cuentos brevísimos es alguna tregua para tanta amargura.

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