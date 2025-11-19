¡Hola !

Javier Cercas explora la espiritualidad y la vida eterna en su nueva obra

El español presentó su última novela, sobre un viaje que lo llevó del Vaticano a Mongolia

El periodista Jaime Clara presentó el libro junto con el escritor Javier Cercas.

FOTO

Valentina Weikert
Pablo Hontou, Artigas Pouy e Ivonne Yoset.

FOTO

Valentina Weikert
Horacio Bafico, Laura Córdoba y Gonzalo Baroni.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

El autor Javier Cercas presentó su último libro, El loco de Dios en el fin del mundo, editado por Penguin Random House. La cita fue en la sala de conferencias del Hotel Radisson Victoria Plaza.

El texto trata sobre la espiritualidad, la vida eterna y la resurrección de la carne desde la perspectiva de un autor que se autodefine como ateo, anticlerical y laicista militante, en definitiva, “un racionalista contumaz”. Con la idea de preguntarle al papa Francisco sobre religión, Cercas se embarcó en un viaje hacia el Vaticano y Mongolia, junto con el ya fallecido pontífice. Con este trabajo, vuelve a un estilo más personal, a una novela sin ficción.

El novelista nació en el municipio español de Ibahernando, en la provincia de Cáceres, en 1962. Sus trabajos fueron traducidos a más de 30 idiomas y sus principales novelas son El móvil, El inquilino, El vientre de la ballena, Soldados de Salamina, La velocidad de la luz, Anatomía de un instante y Las leyes de la frontera, entre otras.

A lo largo de su carrera, ha recibido premios como el Prix Ulysse (Francia), el Internazionale del Salone del Libro di Torino, el Friuladria, el Internazionale Città di Vigevano o el Sicilia.

