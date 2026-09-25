Juanita León y la batalla por la credibilidad del periodismo

“Los periodistas nos sentimos cada vez más solos en este mundo”. Con esa reflexión, la periodista colombiana Juanita León abrió su exposición sobre una de las tensiones que atraviesa al periodismo actual. Ya no alcanza con combatir la información falsa, también hay que defender la credibilidad de quienes la investigan. La directora y fundadora del medio colombiano La Silla Vacía participó el viernes 25 en una actividad organizada por Búsqueda en la Universidad Católica del Uruguay (UCU), bajo una pregunta que atravesó toda la conversación: ¿qué pasa cuando la desinformación se convierte en un arma contra el periodismo?

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La conferencia comenzó con las palabras de Jan Dzieciolowski, jefe de la Sección Política, Comunicación y Prensa de la Unión Europea en Montevideo, y continuó con la presentación de Guillermo Draper, editor general de Búsqueda . La actividad, realizada en alianza con Chequeado, de Argentina, y con el financiamiento de la Unión Europea (UE), buscó poner sobre la mesa una discusión que para León ya no pertenece solamente al terreno de las redes sociales o de las noticias falsas, también involucra la relación entre periodistas, medios y audiencias.

León habló desde su propia experiencia. Hace 17 años fundó La Silla Vacía, un medio digital colombiano que incorporó desde sus comienzos la verificación de datos. El medio se dedicaba a detectar información falsa y a ponerla en contexto. Pero con el tiempo ocurrió algo que, según reconoció, no habían previsto: la desinformación en los procesos electorales comenzó a dirigirse contra ellos mismos. “No estábamos preparados para eso”, contó.

A partir de investigaciones realizadas por el medio, comenzaron a circular acusaciones que buscaban instalar la idea de que sus periodistas respondían a intereses políticos o formaban parte de determinadas operaciones. León relató la circulación de información verdadera sacada de contexto, contenidos manipulados, publicaciones coordinadas en redes sociales y hasta piezas realizadas con inteligencia artificial.

El episodio llegó incluso a la Justicia. En agosto, un tribunal de Bogotá obligó a dos medios a rectificar afirmaciones que vinculaban a La Silla Vacía y a León con el denominado Proyecto Júpiter —estrategia de propaganda y manipulación electoral— y sostuvo que se había tergiversado información. León relató durante la charla que, frente a esas acusaciones, el medio decidió investigar la campaña que buscaba desacreditarlo y dejar que la Justicia resolviera el caso.

Pero detrás de esas estrategias había algo más profundo que conseguir que una persona creyera una mentira puntual: sembrar dudas sobre quién había contado la historia.

“Destruir la credibilidad del mensajero para que las investigaciones que uno hace dejen de importar”, explicó. Allí, planteó, aparece una de las particularidades de la desinformación como forma de presión sobre el periodismo. El periodista puede seguir publicando, pero, si su audiencia deja de confiar en él, sus investigaciones pierden parte de su capacidad de generar impacto. “El objetivo es sembrar una duda sobre tu trabajo periodístico, para que no crean nada”, afirmó.

La reflexión llevó también a preguntarse cómo debe responder el periodismo. Para León, salir a desmentir cada acusación puede terminar convirtiendo al propio periodista en protagonista de una historia que no debería ser sobre él. “En el momento en que uno se vuelve la historia, ya perdió”, sostuvo. Por eso, La Silla Vacía decidió investigar también la campaña que estaba siendo utilizada para desacreditarla y mostrarle a su audiencia cómo funcionaba.

De esa experiencia surgió otra conclusión, la defensa frente a la desinformación comienza mucho antes de que aparezca un ataque. Mostrar las pruebas, ser transparente, mantener una relación cercana con las audiencias e investigar los mecanismos detrás de las campañas forman parte de lo que León llamó una “arquitectura de credibilidad”. No se trata solamente de conseguir lectores, sino de construir una relación que permita que, cuando aparezca la duda, exista una historia previa de confianza.

“La reputación acumulada que tengas funciona como capital para cuando lleguen los ataques”, afirmó. Para León, esa reputación se construye con el trabajo cotidiano y no cuando llega una crisis. La pregunta que deja la experiencia de La Silla Vacía no es solamente cómo combatir la desinformación, sino cómo conseguir que el periodismo conserve aquello que le permite hacer su trabajo y que alguien, del otro lado, todavía esté dispuesto a creerle.