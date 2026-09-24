  • Cotizaciones
    jueves 24 de septiembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Justicia ordena a la Casa Blanca restablecer el acceso a medios vetados por Trump

    Un juez federal estadounidense ha ordenado a la Casa Blanca que restablezca “de inmediato” el acceso a los medios de comunicación CNN, MS NOW y Politico, vetados por Donald Trump la semana pasada

    Donald Trump responde a las preguntas de los periodistas en la Casa Blanca.

    Donald Trump responde a las preguntas de los periodistas en la Casa Blanca.

    FOTO

    EFE/EPA/Samuel Corum / POOL
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La administración del presidente Donald Trump debe “restablecer de inmediato” el acceso a CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca, ordenó este jueves un juez federal estadounidense, después de que esos medios fueran vetados. Trump expulsó a los reporteros de esos medios de la residencia presidencial el viernes como castigo por difundir lo que calificó como “noticias falsas”.

    Los ataques de Trump contra los periodistas no son nuevos. El republicano lleva tiempo arremetiendo contra los medios que critican su gestión y califica a la prensa como “enemiga del pueblo”. El veto coincidió con un momento en que sus índices de aprobación están bajo mínimos y su Partido Republicano corre el riesgo de perder el control del Congreso en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

    “Probablemente violó sus derechos constitucionales”

    CNN, MS NOW y Politico presentaron una demanda conjunta solicitando una orden de restricción temporal contra la prohibición, al argumentar que violó la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que defiende el derecho a la libertad de prensa.

    Leé además

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), y el presidente de China, Xi Jinping (izquierda), en la Base Conjunta Andrews, Maryland, EE. UU., el 23 de setiembre de 2026.
    Video
    Estados Unidos

    Trump despliega la alfombra roja a Xi Jinping, en un contexto de tregua en la guerra comercial
    Yamandú Orsi, Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, y Santiago Peña, presidente de Paraguay.
    ONU

    Por cuestiones “de agenda”, el presidente Yamandú Orsi declinó una invitación para reunirse con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani

    El juez Timothy Kelly determinó que la revocación de las acreditaciones de prensa a esos medios "probablemente violó sus derechos constitucionales al debido proceso", según el fallo consultado por la AFP. “La 'regla general' es que 'las personas deben recibir una notificación y tener la oportunidad de ser escuchadas antes de que el gobierno las prive' de un interés protegido constitucionalmente”, escribió Kelly.

    El juez precisó que las acreditaciones de prensa de los empleados de los tres medios serán restituidas “hasta nueva orden del tribunal o hasta la expiración de esta orden de restricción temporal”, que permanecerá en vigor durante 14 días. El magistrado añadió que la decisión no puede ser recurrida de forma inmediata.

    “El fallo es una victoria para los medios de comunicación que luchan por cubrir a un presidente que se ha enfrentado repetidamente a la prensa”, reaccionó MS NOW.

    “Traficar con falsedades”

    Antes del fallo, el Departamento de Justicia había argumentado que Trump puede “controlar el acceso de los periodistas a áreas presidenciales restringidas, como el Despacho Oval”. “El acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho”, sostuvo.

    En una carta dirigida a CNN, la oficina de prensa de la Casa Blanca acusó a la cadena de noticias de “traficar con falsedades verificables sobre seguridad nacional y otros temas, y de publicar información sensible o clasificada”. Acusaciones similares se lanzaron contra MS NOW y Politico.

    La misiva a CNN mencionaba varios artículos sobre la guerra de Irán y otro sobre los planes de Trump de construir un búnker militar bajo el proyectado salón de baile del Ala Este de la Casa Blanca que supuestamente “revelaba detalles de construcción 'ultrasecretos'”.

    “El tribunal se muestra escéptico”

    Theodore Boutrous, que representó a los medios de comunicación ante el tribunal el miércoles, le dijo al juez que Trump “no dijo nada sobre la seguridad nacional” en su publicación de Truth Social en la que anunciaba las prohibiciones. “La idea de que los reporteros puedan ser castigados por el gobierno simplemente por informar sobre cuestiones de seguridad nacional (...) sobre las que el gobierno preferiría que no se informara es simplemente contraria a los principios de la Primera Enmienda”, añadió.

    El juez Kelly afirmó que los artículos mencionados en las cartas remitidas a los tres medios eran “rutinarios”. “El tribunal se muestra escéptico, al menos con los elementos presentados hasta ahora, de que el interés de los demandados por salvaguardar la seguridad nacional sea la verdadera motivación para revocar las acreditaciones permanentes de los demandantes o siquiera se vea favorecido por esa medida”, señaló el magistrado en referencia a las credenciales de prensa de la Casa Blanca.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Ahorro

    Gremio bancario propone crear “Plataforma Oficial de Crowdfunding” y “Billetera de Inversión Nacional”

    Por Redacción Búsqueda
    Religión

    La visita de León XIV es una “ola positiva” para Uruguay, donde aún quedan resabios del “antiguo laicismo, medio trasnochado”

    Por  Guillermo Draper  y Juan Francisco Pittaluga
    Capacitación

    Inefop cambia “paradigma” para “ser muy certero” en definir oferta de cursos e impactar en el empleo

    Por Redacción Búsqueda
    Transporte fluvial

    En la puja con Buquebus por ruta Montevideo-Buenos Aires, Colonia Express destaca su peso comercial

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa