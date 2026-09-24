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    Controlar al poder. ¿Qué pasa cuando la desinformación es un arma contra el periodismo?

    La directora de La Silla Vacía, Juanita León, hablará en Montevideo sobre las campañas de desinformación que enfrentó el medio durante las elecciones en Colombia; la actividad será este viernes 25 en la Universidad Católica y se podrá seguir por YouTube

    Controlar al poder. ¿Qué pasa cuando la desinformación es un arma contra el periodismo?, nueva charla en la Universidad Católica del Uruguay.

    Controlar al poder. ¿Qué pasa cuando la desinformación es un arma contra el periodismo?, nueva charla en la Universidad Católica del Uruguay.

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    Búsqueda
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Los procesos electorales son instancias clave para las democracias. Deberían ser ocasiones en las que la discusión pública aporte información para que la ciudadanía tome una decisión sobre el futuro del país. Cada vez más, sin embargo, esos procesos están contaminados por estrategias de desinformación sofisticadas para incidir en el debate y su resultado.

    Ese será uno de los temas centrales de la charla “Controlar al poder. ¿Qué pasa cuando la desinformación es un arma contra el periodismo?”, que se realizará este viernes 25 de setiembre, entre las 9.30 y las 11, en la Universidad Católica del Uruguay.

    La actividad es organizada por Búsqueda junto con Chequeado, de Argentina, y cuenta con financiación de la Unión Europea.

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    El caso de La Silla Vacía

    La invitada será Juanita León, directora y fundadora del medio colombiano La Silla Vacía. León hablará sobre la experiencia de ese medio frente a la desinformación durante la última elección en Colombia y sobre los desafíos que enfrenta el periodismo en la cobertura del nuevo gobierno de ese país.

    Para La Silla Vacía fue un proceso electoral particularmente complejo. En agosto, la Justicia de ese país obligó a otros medios a publicar aclaraciones vinculadas con una campaña de información falsa que intentaba deslegitimar a León y al periodismo de La Silla Vacía.

    “La justicia llegó”, escribió León en un editorial para celebrar el fallo judicial. Pero el trabajo del periodismo debe continuar.

    La charla propone discutir justamente ese problema. ¿Cómo puede un medio trabajar en una elección cuando también se convierte en blanco de campañas de desinformación? ¿Qué herramientas tiene el periodismo para enfrentar esas estrategias? ¿Y qué papel puede cumplir en una discusión pública cada vez más atravesada por información falsa?

    La actividad podrá seguirse en nuestro canal de YouTube:

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