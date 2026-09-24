La directora de La Silla Vacía, Juanita León, hablará en Montevideo sobre las campañas de desinformación que enfrentó el medio durante las elecciones en Colombia; la actividad será este viernes 25 en la Universidad Católica y se podrá seguir por YouTube

Controlar al poder. ¿Qué pasa cuando la desinformación es un arma contra el periodismo?, nueva charla en la Universidad Católica del Uruguay.

Los procesos electorales son instancias clave para las democracias. Deberían ser ocasiones en las que la discusión pública aporte información para que la ciudadanía tome una decisión sobre el futuro del país. Cada vez más, sin embargo, esos procesos están contaminados por estrategias de desinformación sofisticadas para incidir en el debate y su resultado.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Ese será uno de los temas centrales de la charla “Controlar al poder. ¿Qué pasa cuando la desinformación es un arma contra el periodismo?”, que se realizará este viernes 25 de setiembre, entre las 9.30 y las 11, en la Universidad Católica del Uruguay.

La actividad es organizada por Búsqueda junto con Chequeado, de Argentina, y cuenta con financiación de la Unión Europea.

Juanita León. El caso de La Silla Vacía La invitada será Juanita León, directora y fundadora del medio colombiano La Silla Vacía. León hablará sobre la experiencia de ese medio frente a la desinformación durante la última elección en Colombia y sobre los desafíos que enfrenta el periodismo en la cobertura del nuevo gobierno de ese país.

Para La Silla Vacía fue un proceso electoral particularmente complejo. En agosto, la Justicia de ese país obligó a otros medios a publicar aclaraciones vinculadas con una campaña de información falsa que intentaba deslegitimar a León y al periodismo de La Silla Vacía.