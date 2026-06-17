La Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos invitó a analizar el futuro de la relación bilateral

El tradicional almuerzo de la CCUU convocó a representantes del gobierno, el cuerpo diplomático y el sector privado en una instancia de diálogo sobre comercio, inversión y cooperación entre ambos países

Directora ejecutiva de la CCUU Magdalena Aonzo, presidente de la CCUU Haroldo Espalter, embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi y canciller Mario Lubetkin.

La Cámara de Comercio Uruguay-Estados­ Unidos (CCUU) realizó una nueva edición de su tradicional almuerzo institucional, un encuentro que reunió a autoridades nacionales, representantes diplomáticos, empresarios y referentes de distintos sectores vinculados al desarrollo de las relaciones económicas y comerciales entre Uruguay y Estados Unidos.

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La actividad se llevó a cabo al mediodía del lunes 8 en el Club de Golf del Uruguay, consolidándose una vez más como un espacio de intercambio y reflexión sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la relación entre ambos países. Entre las principales autoridades presentes, se encontraban el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin; el embajador de Estados Unidos, Lou Rinaldi; la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, Magdalena Aonzo, y el presidente de la institución, Haroldo Espalter.

Durante la apertura, Lubetkin dijo con humor que “mientras unos comen, otros tienen que hablar para encontrar el equilibrio justo en este tipo de encuentros”. Luego destacó que la realización de este almuerzo coincidía con un momento especialmente oportuno para reflexionar sobre el estado actual de la relación bilateral y los desafíos que plantea el contexto internacional. Según explicó, una de las conversaciones que había mantenido previamente con el embajador estadounidense y con las autoridades de la Cámara giraba en torno a la necesidad de crear espacios que permitan analizar con claridad la situación actual de ambos países y, al mismo tiempo, proyectar los próximos pasos. “Se trata de hacer una puesta a punto para saber dónde estamos, pero también para preguntarnos hacia dónde vamos”, expresó.

El canciller aclaró que esa reflexión no necesariamente debía traducirse en anuncios espectaculares o decisiones de alto impacto inmediato, sino en una comprensión más profunda de una relación que consideró estratégica para ambas naciones. En ese sentido, sostuvo que muchas veces resulta difícil dimensionar plenamente la relevancia que tiene Estados Unidos para la economía uruguaya y la importancia de los vínculos comerciales, académicos, tecnológicos y culturales que se han construido a lo largo de los años. Asimismo, invitó a observar con atención los cambios que atraviesa el escenario internacional y cómo estos impactan en las oportunidades de crecimiento, inversión y cooperación para Uruguay.