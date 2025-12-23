¡Hola !

La Cámara Uruguaya del Libro celebró a los autores más vendidos y reconoció a promotores de la lectura

También se distinguió a distintas personalidades con la Legión del Libro y se premió el Mérito Gráfico y el Esfuerzo Editorial

Alcides Abella y Álvaro Risso, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro.

Alcides Abella y Álvaro Risso, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro.

FOTO

Valentina Weikert
Diego Fischer y Estefanía Canalda.

Diego Fischer y Estefanía Canalda.

FOTO

Valentina Weikert
Pablo Cohen y Alejandro Giménez.

Pablo Cohen y Alejandro Giménez.

FOTO

Valentina Weikert
Julián Ubiría y Valeria Tanco.

Julián Ubiría y Valeria Tanco.

FOTO

Valentina Weikert
Laura Malosetti y Lourdes Ferro.

Laura Malosetti y Lourdes Ferro.

FOTO

Valentina Weikert
Nicolás Lauber, Fidel Sclavo y Silvia Soler.

Nicolás Lauber, Fidel Sclavo y Silvia Soler.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Un año más, la Cámara Uruguaya del Libro entregó los Libros de Oro a las publicaciones nacionales y extranjeras más vendidas del año, y reconoció con la Legión del Libro a personas que se destacaron en la difusión del libro y la lectura.

La ceremonia, realizada el martes 16 en el Museo de Artes Decorativas, premió con la Legión del Libro a Nicolás Lauber, Sabrina Pérez, Fidel Sclavo, Silvia Soler, Regina Ramos, Luis Bravo, Virginia Martínez, Diana Cariboni, Carlos Tapia, Natalia Uval, Germán Deagosto, María Inés Fariello, María Maco Algorta y Darío Arce, entre otras personalidades.

Mientras tanto, el ganador del Libro de Oro en la categoría Infantil y juvenil fue Leonardo Haberkorn, autor de Carbonero querido; Magdalena Crisci, Candelaria French y Lucila Castellanos fueron reconocidas por el libro álbum Fútbol: garra y corazón. En la categoría Infantil y juvenil de autor extranjero el premio fue para Destroza este diario, de Keri Smith; en tanto, el premio al Libro álbum infantil y juvenil de autor extranjero se lo llevó Nos tratamos bien, de Lucía Serrano.

En la categoría Libro de autor nacional de ficción ganó La gran farsa, de Diego Fischer; mientras que el Autor de no ficción premiado fue Pablo Cohen por Los indomables. Un año más, la autora extranjera de ficción más vendida fue Isabel Allende por Mi nombre es Emilia del Valle. En este caso, la placa fue recibida por el director editorial de Penguin Random House Uruguay, Julián Ubiría, quien expresó que, a través de una carta, la escritora chilena agradeció el recibimiento de los uruguayos. Dijo que su ponencia en el Teatro Solís fue la última presentación pública, ya que ahora se dedicará a escribir. “Nada puede superar lo que viví en Montevideo”, leyó Ubiría.

El libro de autor extranjero de no ficción más vendido fue La felicidad. Más allá de la ilusión, de Gabriel Rolón. En este caso, el autor grabó un video de agradecimiento. En la categoría de Astrología y horóscopo se llevó el premio Lourdes Ferro por Guía astrológica 2025; mientras que en Gastronomía el ganador fue Sebastián Manito por Manual de parrilla del Río de la Plata.

Sobre el final, se entregaron los premios al Mérito gráfico y al Esfuerzo editorial. En el primer caso ganó Naturaleza extravagante. Seres curiosos en Uruguay, de Gustavo Casás y Alejandro Sequeira. El Esfuerzo editorial fue para la colección Bicentenario, de Ediciones de la Banda Oriental, y recibió la distinción Alcides Abella, director de la editorial.

