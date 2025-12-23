La Cámara Uruguaya del Libro celebró a los autores más vendidos y reconoció a promotores de la lectura

También se distinguió a distintas personalidades con la Legión del Libro y se premió el Mérito Gráfico y el Esfuerzo Editorial

Un año más, la Cámara Uruguaya del Libro entregó los Libros de Oro a las publicaciones nacionales y extranjeras más vendidas del año, y reconoció con la Legión del Libro a personas que se destacaron en la difusión del libro y la lectura.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La ceremonia, realizada el martes 16 en el Museo de Artes Decorativas, premió con la Legión del Libro a Nicolás Lauber, Sabrina Pérez, Fidel Sclavo, Silvia Soler, Regina Ramos, Luis Bravo, Virginia Martínez, Diana Cariboni, Carlos Tapia, Natalia Uval, Germán Deagosto, María Inés Fariello, María Maco Algorta y Darío Arce, entre otras personalidades.

Mientras tanto, el ganador del Libro de Oro en la categoría Infantil y juvenil fue Leonardo Haberkorn, autor de Carbonero querido; Magdalena Crisci, Candelaria French y Lucila Castellanos fueron reconocidas por el libro álbum Fútbol: garra y corazón. En la categoría Infantil y juvenil de autor extranjero el premio fue para Destroza este diario, de Keri Smith; en tanto, el premio al Libro álbum infantil y juvenil de autor extranjero se lo llevó Nos tratamos bien, de Lucía Serrano.

En la categoría Libro de autor nacional de ficción ganó La gran farsa, de Diego Fischer; mientras que el Autor de no ficción premiado fue Pablo Cohen por Los indomables. Un año más, la autora extranjera de ficción más vendida fue Isabel Allende por Mi nombre es Emilia del Valle. En este caso, la placa fue recibida por el director editorial de Penguin Random House Uruguay, Julián Ubiría, quien expresó que, a través de una carta, la escritora chilena agradeció el recibimiento de los uruguayos. Dijo que su ponencia en el Teatro Solís fue la última presentación pública, ya que ahora se dedicará a escribir. “Nada puede superar lo que viví en Montevideo”, leyó Ubiría.

El libro de autor extranjero de no ficción más vendido fue La felicidad. Más allá de la ilusión, de Gabriel Rolón. En este caso, el autor grabó un video de agradecimiento. En la categoría de Astrología y horóscopo se llevó el premio Lourdes Ferro por Guía astrológica 2025; mientras que en Gastronomía el ganador fue Sebastián Manito por Manual de parrilla del Río de la Plata.