Milei quiere atraer centros de datos a la estepa patagónica

En un remoto rincón de la estepa patagónica, al pie de un volcán, el rugido del viento se veía ahogado por el zumbido de los servidores informáticos.

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Un centro de datos de 12 MW, cubierto de polvo color terracota y rodeado de mesetas rocosas que recuerdan a Jurassic Park, funciona con gas que, de otra manera, se quemaría como subproducto de la extracción de petróleo de esquisto en las cercanías.

“Aquí hay una gran oportunidad para que los centros de datos no compitan con las necesidades humanas”, dijo Tomás Ocampo, fundador de Unblock Energy, que planea construir una instalación de varios cientos de MW para alimentar la inteligencia artificial (IA) en las zonas rurales de Argentina .

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Ocampo señaló que había recibido una avalancha de llamadas de posibles inversionistas y clientes estadounidenses tras las elecciones de mitad del período del martes, ya que las contundentes victorias demócratas y la aprobación de referéndums para frenar los centros de datos resultaron en el desplome de las acciones tecnológicas y aumentaron los temores de que la industria se estancara. El multimillonario tecnológico Elon Musk volvió a plantear su propuesta de construir las instalaciones en el espacio.

“Antes de poner centros de datos en el océano y en el espacio, Argentina tiene mucho sentido”, dijo Ocampo.

El presidente libertario de Argentina, Javier Milei, ha presentado los centros de datos como la base de su plan para convertir a su país en un “centro de IA”. Milei presentó un proyecto de ley con exenciones fiscales para estas instalaciones, se ha comprometido a no regular la IA y a permitir "corporaciones no humanas", y ha entablado amistad con multimillonarios del sector tecnológico como Musk y Peter Thiel.

Milei ha destacado en repetidas ocasiones la “abundante energía” y las “extensas tierras inhóspitas” de Argentina, el octavo país más grande del mundo en superficie, que cuenta con apenas 46 millones de habitantes.

“Queremos que las empresas y los talentos de la inteligencia artificial encuentren en la Argentina el lugar más competitivo del mundo para instalarse”, dijo Milei en septiembre.

Proyecto insignia de centro de datos de Unblock en la Patagonia. Unblock

Sin embargo, el país, que se encuentra muy rezagado respecto a otros países comparables en cuanto a capacidad de centros de datos y está ubicado a miles de kilómetros al sur de muchas grandes ciudades donde viven los usuarios finales de la IA, enfrenta enormes obstáculos para alcanzar las ambiciones de Milei.

El enfoque de su gobierno ha generado rechazo por parte de sus opositores, quienes lo acusan de querer convertir al país en un “laboratorio” para las compañías tecnológicas.

La oposición ha organizado una audiencia en el Congreso sobre los vínculos de Thiel con Argentina, después de que el emprendedor multimillonario compró una mansión en Buenos Aires, mantuvo reuniones a puerta cerrada con el equipo de Milei y adquirió una participación accionaria en una empresa petrolera local. En agosto, protestas masivas obligaron a Milei a abandonar una iniciativa legislativa para flexibilizar las restricciones argentinas a la propiedad de tierras por parte de extranjeros.

Los grupos de la sociedad civil dicen que los centros de datos agravarían el estrés hídrico en la Patagonia y generarían pocos empleos, y que el esquema de incentivos restringiría gravemente la capacidad del Estado para intervenir ante las preocupaciones relacionadas con la escasez de recursos.

“Los beneficios para las compañías son realmente excesivos”, dijo el activista ambiental Oscar Soria. “Deberíamos ser mucho más claros sobre lo que las compañías ofrecen a cambio”.

Manifestantes protestan contra Peter Thiel frente a su casa en Buenos Aires. Emiliano Lasalvia/AFP/Getty Images

Décadas de inestabilidad económica y falta de inversión en la red eléctrica han dejado a Argentina con menos de 40 MW de capacidad para centros de datos, muy por detrás de los 400 MW de Chile. Los gigantes tecnológicos estadounidenses han elegido a Uruguay, México y Brasil para ubicar sus primeros centros de datos en América Latina.

El proyecto más llamativo de Argentina podría haberse estancado. Milei anunció en octubre del año pasado planes para construir un centro de datos de 500 MW para prestar servicios a OpenAI, pero desde entonces no se han dado a conocer nuevos detalles al respecto.

Sur Energy, la compañía argentina de infraestructura que encabeza el proyecto, dijo ante medios locales en agosto que “la pelota” estaba “en la cancha de OpenAI”. Sin embargo, un portavoz de OpenAI le dijo al Financial Times (FT) que sólo se trataba de “un posible cliente” y que “cualquier compra eventual dependería” de que Sur Energy desarrollara el centro de datos.

Miranda Marrazzo: “Llevamos el centro de datos a donde la energía abunda”. Ciara Nugent/FT

No obstante, el sueño de Milei aún podría hacerse realidad, ya que las compañías energéticas argentinas están comenzando a promocionar su producción de gas de esquisto ante los desarrolladores. Pampa Energy afirmó en octubre que dispone de 800 MW de capacidad de generación eléctrica en la provincia de Neuquén, por si algún proyecto de centro de datos requiere esa energía. La compañía polaca Green Capital ha anunciado un centro de datos de US$3 mil millones en la provincia de Chubut.

La aprobación del régimen de incentivos de Milei —que ya pasó por la Cámara de Diputados y está a la espera del respaldo del Senado— debería impulsar la inversión, dijo Raimundo Díaz, vicepresidente ejecutivo de Vistra Global Solutions, un grupo de servicios empresariales con sede en Estados Unidos que ayuda a los desarrolladores a construir centros de datos en el extranjero.

“Argentina es uno de los pocos países con menos restricciones para instalar centros de datos de gran capacidad en un corto plazo”, señaló. “Ha llegado tarde a la fiesta, pero tiene un enorme potencial para recuperar terreno”.

Javier Milei con Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI.

Los defensores de esta idea dicen que instalar centros de datos en la Patagonia —una región de montañas, estepas y bosques que abarca un tercio de Argentina— resolvería el desequilibrio entre la riqueza energética del país y su demanda.

La producción de petróleo se ha duplicado con creces desde 2024 en Vaca Muerta, un yacimiento de esquisto en la Patagonia, del tamaño de Bélgica. Sin embargo, la producción de gas apenas ha aumentado debido a la falta de infraestructura de transporte. Unblock dice que las empresas de perforación de Vaca Muerta desperdician unos 600 MW de generación eléctrica potencial mediante la quema de gas —proceso en el que se quema el gas no deseado después de ser liberado durante la producción de petróleo— y que, debido a la falta de demanda, se está dejando bajo tierra gas con capacidad para generar hasta 3 GW de electricidad.

“Hemos traído el centro de datos a una región donde la energía abunda”, gritó Miranda Marrazzo, ingeniera en jefe de Unblock, por encima del estruendo de sus servidores.

Germán Serrano, un empresario tecnológico y exejecutivo del grupo petrolero estatal YPF, argumentó que sería “más eficiente construir los centros de datos en Vaca Muerta y transportar fotones por todo el mundo que transportar energía a los centros de datos”.

También existen abundantes fuentes de energía renovable en zonas remotas, como los fuertes vientos de la Patagonia y la radiación solar durante todo el año en las regiones del norte. La capacidad limitada de la red eléctrica significa que casi 6 GW de proyectos de energía renovable están a la espera de aprobación o enfrentan restricciones en su generación de energía.

La ubicación remota de Argentina limitará su papel en el abastecimiento de energía para las aplicaciones de IA que necesitan ejecutarse en centros de datos próximos a los usuarios finales. Sin embargo, los desarrolladores señalaron que la Patagonia resultaba atractiva para el trabajo de entrenamiento de modelos, que requiere un alto consumo de energía y puede realizarse de forma remota.

No obstante, la red eléctrica obsoleta del país constituye un obstáculo importante para la construcción de centros de datos. En septiembre, el gobierno anunció que los nuevos proyectos de gran envergadura, para cualquier sector, deberán proporcionar la infraestructura necesaria para cubrir el 80 por ciento de sus necesidades eléctricas, a fin de evitar sobrecargar la capacidad existente.

Centro de datos de Unblock en la Patagonia. Unblock

Mientras tanto, Soria, el activista, advirtió que los desarrolladores que consideran que la Patagonia está “vacía” están cometiendo un error de cálculo. “Probablemente sea la región de Argentina donde las comunidades locales han bloqueado más proyectos a lo largo de la historia”.

Daniel Yankelevich, del centro de estudios Fundar, argumentó que Argentina debería orientar las inversiones hacia áreas donde las empresas argentinas aporten valor agregado, en lugar de limitarse a proporcionar terreno y energía. “Los centros de datos deberían ser un instrumento para impulsar otras actividades, no un fin en sí mismos”, añadió.

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