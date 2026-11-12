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    Latinoamérica y la comida papal

    Una columna de humor sobre política, comida y el recorrido del papa por estas tierras

    Riki Mercante
    Búsqueda | Riki Mercante
    Por Riki Mercante
    Columnista de humor

    Fecha: miércoles 11 de noviembre

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    Hola, Silvita, espero que todo esté bien por allá. Tengo que empezar este mensaje con una noticia horrible: hace unos días falleció Pituto. Estábamos reunidos en su casa, comiendo de lo más bien con Betty y el Carozo, cuando tuvo un infarto. La quedó ahí, frente a nosotros. ¡Una tragedia! Han sido días muy removedores. El domingo pasado nos volvimos a juntar, un poco para homenajearlo, también para no perder la costumbre. Fuimos a la casa de Betty y estuvimos siguiendo la llegada del papa a Uruguay, supongo que estás enterada. El tipo es un paciente oncológico y no sabés el tour que le armaron por acá. ¡No paró! Nosotros lo seguimos por la tele, que, la verdad, es como mejor se ve a nuestra edad. Primero se armó lío entre los diputados Rodrigo Goñi, que es muy católico y de aspecto anticuado, y Fernando Amado, aquel que era colorado, se pasó al Frente Amplio y siempre está jodiendo con Batlle. ¿Te acordás? Una vez, le hicieron una nota porque vivió con sus padres hasta los 34 y, en la foto, se veía un acolchado con trama infantil. ¡Al final se fue pelado de la casa de los viejos! Resulta que Goñi quería iluminar el Palacio Legislativo de blanco y amarillo, que son los colores del Vaticano, y Amado y Carolina Cosse, que siempre está muy amargada, pobre Cosse, pusieron el grito en el cielo por eso de que somos un país laico. Al final no salió, pero les dio cierta notoriedad. Uno se mostró como un converso hostil y el otro apareció en todos lados con su cara de animador de parroquia.

    El papa y el presidente Orsi hablaron en la plaza Independencia. ¡No sabés lo bien que estuvo Orsi! El Carozo, que sigue siendo muy blanco, dice que fue su mejor vez. Esa y su reacción cuando lo acusaron de ser un putero golpeador, la maniobra berreta de Romina Celeste en el programa de Nacho Álvarez. Ahora se lució, te diría. ¿Te acordás de aquella canción que dice: “La espina no, la flor, la flor, si es que hubo flor”?. Bueno, acá floreció, ¡era una estrella federal! Estaban invitados los expresidentes, y los Lacalle dieron la nota. El Cuqui le intentó besar, con dificultades, el anillo al papa, y se ve que a estos papas medio progres no les gusta que los reverencien de esa forma (¿podrás creer que Bordaberry, al otro día del meme de Lacalle, hizo lo mismo? Medio boludo, Bordaberry). Y Lacalle chico muy elegante, agrandadito, vio que una cámara lo filmaba y practicó un gesto exagerado al correrse el pelo hacia atrás. Parecía un actor de teatro haciendo cine. Te juro que me hizo acordar a Arturo Puig en ¡Grande, pa! Además, Lacalle venía de otra situación graciosa. Con muy mal timing fue a Paraguay y dijo: “Si me preguntan cómo está Paraguay, voy a decir que Paraguay está mejor”. Qué te cuento que a los dos días clausuraron un banco, cayó el presidente del Banco Central, renunció el presidente de la República y capaz que echan a todos los ministros. ¡No estaba tan bien Paraguay!

    Y el papa es el papa. Sabe administrar sus gestos, puede parecer serio, muy serio, pero también sonriente, divertido. Tenía claro que Uruguay es el pueblo de los asados, el mate, el dulce de leche, los abortos y la eutanasia. De casi todo eso habló, y de Artigas y el Éxodo del Pueblo Oriental, de la violencia instalada en la sociedad, de inseguridad. Les pidió a los uruguayos que tengan más hijos, que se casen, y eligió palabras muy sutiles para expresarse en contra del aborto y la eutanasia. En Argentina, en cambio, a donde fue en estos días, habló de justicia social, pidió por una economía al servicio de las personas, reclamó más atención para los jubilados o las personas con discapacidad. Y habló de la importancia del respeto, los modos y el cuidado de las palabras. El presidente Javier Milei, que debió sentirse aludido, ahora se muestra muy respetuoso de este nuevo papa y destaca la figura de Jorge Bergoglio, a quien puteó toda vez que pudo. Betty dice que en Argentina se dio el encuentro de los dos leones: uno grácil y otro perturbado, a semejanza del último Elvis, el que apareció muerto en el baño de su casa. Y Argentina siempre es un quilombo: ahora hay lío porque armaron una carpa vip con flor de catering para invitados de la farándula en la misa multitudinaria que dio el papa en el barrio de Palermo. Anoche el Carozo me mandó un videíto en el que el papa hace un gesto de que se va a dormir. ¡Lo deben de tener podrido con esa intensidad que tienen!

    Vos sabés todo lo que nos gusta hablar sobre comida y, de Uruguay, lo único que averiguamos fue que en un almuerzo con obispos en Florida había chorizo, queso provolone, vacío y asado. De postre hicieron torta rogel y tomaron vino. Quedó una foto graciosa que lo atestigua: el asador junto al papa, que, de blanco impoluto, artificial, sostiene un pincho con un pedazo de vacío, bastante cocido para mi gusto. Y nada más. Pero claro, Argentina es un país loco pero en serio. Hasta saben qué comieron Borges (al que destacó León XIV) y Sábato en aquella cena infame con el dictador Videla. Bueno, ese día comieron budín de verduras con salsa blanca, ravioles y ensalada de frutas con crema o dulce de leche; tomaron vino tinto y vino blanco. Eran otros tiempos. Ahora Alberto Cormillot habló del menú papal. Dice que para el desayuno se pidieron bizcochos, sándwiches de miga y de pavita; que al papa le gusta comer cheesecake y tomar jugo de naranja. Cuenta que, en un almuerzo, de entrada comió trucha patagónica y, de principal, lomo con salsa de hongos de pepino de Calamuchita. De postre pidió volcán de dulce de leche. Betty dice que el papa debe ser de buen comer. Argentina es tan grande y tan bestial que muestra todo lo que los demás prefieren disimular.

    En unos días el papa irá a Perú, en donde vivió durante muchos años. Cuentan que durante su estancia en Chiclayo muchas veces hacía pizza, que era un hombre divertido que gustaba de bailar y disfrazarse en las fiestas. Pero Perú también es un país complicado, que tuvo ocho presidentes en los últimos 10 años. La actual presidenta, Keiko Fujimori, hija de Fujimori, no estará presente porque dice que le salió un viaje a China. Al final debe haber pasado bien el papa en el país más laico del mundo. Nuestro aspecto de pueblo de balneario, los intendentes de camisa exigida que lo agasajaron, el presidente con aspecto de flaquito simpático, hombre común…

    Antes de escribirte me llamó Pituto chico, aquel hijo medio imbécil de Pituto. Me contó que se comió la isla flotante que hicimos y no probamos cuando murió Pituto. Dice que era una manera de recordarlo, que estaba muy rica, aunque él le habría puesto más azúcar. Me confirmó, triste, que Pituto no le dejó un mango y, por fin, está interesado en que le hablemos de él. La verdad es que siempre pensó que éramos unos viejos de mierda, pero ya ves. Dice que se prende a la comida del próximo domingo. Por lo menos seremos uno más.

    Vos te acordarás de que hace muchos años Charly García y Pedro Aznar cantaron Solo Dios sabe, su versión del clásico de los Beach Boys. En una primera escucha puede parecer una letra religiosa, raro para el reventado de Charly. Sin embargo, es una canción mundana, terrenal. Algo de eso pasó acá: durante unos días este país pareció un sitio menos laico, más religioso. Duró lo que duró. Todo pasa. ¡El fin de semana que viene vuelve el fútbol!

    Voy dejando por acá, Silvita, espero no haberte aburrido y aguardo noticias de ustedes.

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