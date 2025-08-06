¡Hola !

La Escuela de Fotografía Aquelarre celebró 32 años con una muestra fotográfica en el Museo Torres García

La exposición se distribuyó en dos pisos del museo y contó con obras tanto de estudiantes como de docentes

De Aquelarre: Cristina Lampariello, Annabella Balduvino y Martín Hernández Müller

De Aquelarre: Cristina Lampariello, Annabella Balduvino y Martín Hernández Müller

Gustavo Vázquez y Daniel Frenay

Gustavo Vázquez y Daniel Frenay

Eduardo Storch observa una de las fotografías de la muestra

Eduardo Storch observa una de las fotografías de la muestra

Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La Escuela de Fotografía Aquelarre celebró su 32º aniversario con una serie de exposiciones en el Museo Torres García y reafirmó su compromiso con la formación artística y la difusión de este arte como forma de expresión cultural.

El jueves 24 de julio, el museo abrió sus salas a una experiencia visual diversa y enriquecedora en el marco de una jornada distinta. Aunque la exposición había sido inaugurada el viernes 11, esta instancia permitió un acercamiento distinto a las obras y sus procesos.

En el cuarto piso, se presentó una muestra colectiva con obras de estudiantes, exestudiantes y docentes de la escuela bajo temática libre. En el quinto piso, se presentó la muestra Nos dejaron solos, una propuesta colectiva de los fotógrafos Federico Panizza, Ignacio Solahegui y Annabella Balduvino. Esta exposición —que podrá visitarse hasta el 22 de agosto— aborda miradas personales y evocadoras sobre distintos momentos e historias.

Uno de los aspectos más valorados de la muestra fue su carácter interactivo. Los autores ofrecieron una visita guiada en la que compartieron con el público detalles sobre sus procesos creativos: cuándo y cómo tomaron las fotografías, qué las motivó y cuál fue la historia detrás de cada imagen. Este intercambio espontáneo y cercano produjo un valioso espacio de diálogo entre artistas y asistentes.

La celebración fue no solo una muestra del talento y la diversidad de miradas que Aquelarre ha cultivado a lo largo de más de tres décadas, sino también una invitación a seguir construyendo comunidad a través del arte y la fotografía

