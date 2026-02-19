  • Cotizaciones
    jueves 19 de febrero de 2026

    Concurso de fotografía de la Red de Empresas Inclusivas Uruguay modifica sus bases por reclamos

    Una carta “en defensa de los derechos de autor en la fotografía”, firmada por fotógrafos profesionales, independientes e instituciones de enseñanza, cuestionó el concurso organizado por Nodo Turismo Accesible, apoyado por el Ministerio de Turismo

    Concurso Foto

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En los últimos días, comenzó a circular una carta abierta “en defensa de los derechos de autor en la fotografía”, firmada por fotógrafos profesionales, independientes e instituciones de enseñanza de fotografía. La carta manifiesta “preocupación y rechazo ante bases de concursos que incluyen flagrantes abusos en los derechos de autoría de las imágenes presentadas”.

    Los firmantes se refieren concretamente al concurso Uruguay en Foco: Destinos y Experiencias sin Barreras, que impulsa la Red de Empresas Inclusivas Uruguay a través del Nodo de Turismo Accesible Uruguay. La convocatoria, que se abrió el 11 de diciembre de 2025, está aún vigente y recibirá obras hasta el 5 de mayo de 2026.

    La carta cita uno de los artículos de las bases: “Las personas participantes ceden gratuitamente a los organizadores, en forma irrevocable y por tiempo indefinido, el derecho de reproducción, comunicación pública, difusión, publicación y exhibición de las obras. (...) La presente cesión no genera derecho a contraprestación económica alguna”.

    Fernando Carotta, codirector ejecutivo de la Red de Empresas Inclusivas para Argentina y Uruguay, explicó a Búsqueda que al enterarse de los cuestionamientos, decidieron modificar dos artículos de las bases.

    “No tuvimos ningún planteo formal de ninguna asociación o agremiación de profesionales de la fotografía. Si lo hubiéramos tenido, con gusto hubiéramos mantenido un diálogo. Lo que sí nos llegó el fin de semana fue un comentario y nos enteramos de que había una petición por cambiar las bases. Estamos hablando de un concurso de fotografía que quiere promover derechos humanos para personas con discapacidad. Lejos está en nuestra intención querer lesionar el derecho de otros”.

    El Nodo de Turismo Accesible está integrado por directores de Turismo departamentales y tiene representación del Ministerio de Turismo, del IMPO y de la OEA. “Una vez que se modificaron las bases, se le comunicó al Ministerio de Turismo y después del feriado de Carnaval ya estaba solucionado. Modificamos los artículos 3 y el 14 para responder al reclamo”, aclaró Carotta.

    Ahora el artículo 14 establece que los autores de obras ganadoras o que resulten distinguidas cederán a los organizadores una licencia de uso no exclusiva y el derecho de “reproducción, comunicación pública, difusión, publicación y exhibición” solo con fines de promoción del turismo accesible por el plazo de cuatro años. Por su parte, las obras “que no resulten preseleccionadas, finalistas o ganadoras” serán eliminadas de los archivos y no serán utilizadas por los organizadores.

    Carotta explicó cuál es el contexto del concurso. “No está enfocado en fotógrafos profesionales, sino en el público en general, en personas mayores de 14 años, amateurs. Por ese motivo no se contempló desde punto de vista de los derechos de propiedad como podía haberse hecho en un concurso para un público profesional. Pero como hubo personas que se sintieron lesionadas, lo mejor fue subsanarlo”.

