La FADU presentó un libro que recupera valiosos testimonios del Taller Torres García

En la casa. Cartas a Leborgne reúne correspondencia enviada a Ernesto Leborgne entre 1952 y 1978 y ofrece una nueva mirada sobre uno de los capítulos más relevantes de la historia cultural y artística del Uruguay

La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de la República realizó la presentación del libro En la casa. Cartas a Leborgne, una nueva edición que rescata documentos fundamentales para comprender la historia del Taller Torres García y las relaciones humanas, intelectuales y artísticas que marcaron una época clave para la cultura uruguaya.

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La actividad tuvo lugar el martes 9 al mediodía en la sala del Consejo de la sede central de la FADU y reunió a docentes, investigadores, estudiantes, artistas e interesados en la historia del arte nacional, además de familiares de Leborgne, quienes participaron de una instancia de reflexión e intercambio en torno a la obra.

El libro, escrito por Laura Alemán y otros coautores, fue elaborado principalmente a partir de una serie de cartas enviadas por integrantes del Taller Torres García a Ernesto Leborgne entre los años 1952 y 1978. La correspondencia permite reconstruir vínculos personales, procesos creativos, intercambios intelectuales y momentos significativos de la vida artística uruguaya de mediados del siglo XX.

La publicación forma parte de una colección que busca poner en valor materiales documentales y archivos que contribuyen a ampliar la comprensión del patrimonio cultural del país, acercando nuevas perspectivas sobre figuras y movimientos fundamentales de la historia nacional. La presentación contó con la participación de la propia autora, Laura Alemán, junto con Laura Malosetti Costa, Gabriel Peluffo Linari y Marcelo Danza, quienes compartieron reflexiones sobre el proceso de investigación, el valor histórico de los documentos y la relevancia de la publicación para futuras investigaciones en una mesa redonda.

Durante el encuentro, Danza dio la bienvenida a los asistentes y destacó el significado especial del espacio elegido para la presentación. Recordó que la sala del Consejo no solo es el ámbito donde se toman muchas de las decisiones que forman parte de la vida cotidiana de la facultad, sino también un lugar destinado a promover encuentros académicos y culturales de especial relevancia. En ese sentido, señaló que actividades como la presentación de este libro permiten que la institución se convierta también en un espacio de circulación de conocimiento, intercambio de ideas y reflexión sobre la historia cultural del país.