La Fundación Cervieri Monsuárez inauguró una muestra de la mexicana Ana Segovia

La exposición propone una reflexión sobre la construcción de ciertos imaginarios culturales, tomando como eje la figura del gaucho y el paisaje uruguayo

Tomás Cushman e Isabelle White.

Tomás Cushman e Isabelle White.

FOTO

Valentina Weikert
Directora de la FCM Gaudalupe Requena, artista Ana Segovia, curadora Magalí Arriola y fundadores de la FCM Virginia Cervieri y Pablo Monsuárez.

Directora de la FCM Gaudalupe Requena, artista Ana Segovia, curadora Magalí Arriola y fundadores de la FCM Virginia Cervieri y Pablo Monsuárez.

FOTO

Valentina Weikert
Ana y Florian Raditsch.

Ana y Florian Raditsch.

FOTO

Valentina Weikert
María Mazzini y María Freixas.

María Mazzini y María Freixas.

FOTO

Valentina Weikert
Mauro Aribiza y Daniel Benoit.

Mauro Aribiza y Daniel Benoit.

FOTO

Valentina Weikert
José Puricelli y Guillermo Ruberto.

José Puricelli y Guillermo Ruberto.

FOTO

Valentina Weikert
Elena Nofal y Eugenia Ugarte.

Elena Nofal y Eugenia Ugarte.

FOTO

Valentina Weikert
Directora del Museo de Artes Visuales Roxana Fabius, Ana Tiscornia y Camila Arbeláez.

Directora del Museo de Artes Visuales Roxana Fabius, Ana Tiscornia y Camila Arbeláez.

FOTO

Valentina Weikert
Paula Berta, Paola Brussa y Miriam Barcia.

Paula Berta, Paola Brussa y Miriam Barcia.

FOTO

Valentina Weikert
Rachel Braka y Silvina Klein.

Rachel Braka y Silvina Klein.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Cada temporada, la Fundación Cervieri Monsuárez (FCM) invita a un curador latinoamericano a convocar a un artista para desarrollar un proyecto concebido especialmente para el espacio de la fundación en José Ignacio. Este verano, en la tercera edición de este ciclo, la mexicana Magalí Arriola invitó a su compatriota Ana Segovia, quien llevó adelante una investigación que combina pintura, instalación y performance.

La exposición propone una reflexión sobre la construcción de ciertos imaginarios culturales, tomando como eje la figura del gaucho y el paisaje uruguayo, y revisando cómo estas imágenes se consolidan y se reconfiguran a lo largo del tiempo.

En la inauguración, estuvieron presentes los fundadores y directores de la FCM, Virginia Cervieri y Pablo Monsuárez, junto con Guadalupe Requena, quien se incorporó al equipo de dirección en marzo de 2025.

Durante el encuentro, Arriola destacó la importancia de haber podido visitar la exposición del año pasado, del artista Gabriel Chaile y curada por Pablo León de la Barra, como un primer acercamiento al circuito artístico local. “Es un contexto muy rico y estimulante, en el que inmediatamente Ana Segovia se me vino a la mente para participar”, señaló.

Por su parte, la artista fue breve en sus palabras y expresó que el proceso le permitió aprender y sentir que su trabajo creció a partir de esta experiencia. Sin perder el humor, agradeció a los fundadores por haberle enseñado a hacer “el mejor asado del mundo”.

La exposición podrá visitarse hasta el 5 de abril, con entrada libre y gratuita.

