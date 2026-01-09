La Fundación Cervieri Monsuárez inauguró una muestra de la mexicana Ana Segovia

Cada temporada, la Fundación Cervieri Monsuárez (FCM) invita a un curador latinoamericano a convocar a un artista para desarrollar un proyecto concebido especialmente para el espacio de la fundación en José Ignacio. Este verano, en la tercera edición de este ciclo, la mexicana Magalí Arriola invitó a su compatriota Ana Segovia, quien llevó adelante una investigación que combina pintura, instalación y performance.
La exposición propone una reflexión sobre la construcción de ciertos imaginarios culturales, tomando como eje la figura del gaucho y el paisaje uruguayo, y revisando cómo estas imágenes se consolidan y se reconfiguran a lo largo del tiempo.
En la inauguración, estuvieron presentes los fundadores y directores de la FCM, Virginia Cervieri y Pablo Monsuárez, junto con Guadalupe Requena, quien se incorporó al equipo de dirección en marzo de 2025.
Durante el encuentro, Arriola destacó la importancia de haber podido visitar la exposición del año pasado, del artista Gabriel Chaile y curada por Pablo León de la Barra, como un primer acercamiento al circuito artístico local. “Es un contexto muy rico y estimulante, en el que inmediatamente Ana Segovia se me vino a la mente para participar”, señaló.
Por su parte, la artista fue breve en sus palabras y expresó que el proceso le permitió aprender y sentir que su trabajo creció a partir de esta experiencia. Sin perder el humor, agradeció a los fundadores por haberle enseñado a hacer “el mejor asado del mundo”.
La exposición podrá visitarse hasta el 5 de abril, con entrada libre y gratuita.