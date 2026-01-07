¡Hola !

Este Arte: nuevas obras y proyectos especiales

La presencia de galerías y artistas de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Europa refuerza el perfil internacional de la feria

Ana Rapela.

Ana Rapela.

FOTO

Adrián Echeverriaga
CEO de Planet Partners César Escarandini y directora de Este Arte Laura Bardier.

CEO de Planet Partners César Escarandini y directora de Este Arte Laura Bardier.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Afshan Almassi.

Afshan Almassi.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Francisca Maya.

Francisca Maya.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Fernanda Gallo y Nunzia Locatelli.

Fernanda Gallo y Nunzia Locatelli.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Heloisa Crocco.

Heloisa Crocco.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Rossella della Giovampaola.

Rossella della Giovampaola.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Martín Redrado y Lulú Sanguinetti.

Martín Redrado y Lulú Sanguinetti.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Florencia Peña, Naty Sosa Molina, Celina Huergo, Ramiro Aguirre y Wiki Pirela.

Florencia Peña, Naty Sosa Molina, Celina Huergo, Ramiro Aguirre y Wiki Pirela.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Meri Fox y Claudia Behrensen.

Meri Fox y Claudia Behrensen.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Francisco Benítez, Luis Niveiro y Óscar Bernal.

Francisco Benítez, Luis Niveiro y Óscar Bernal.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Silvia Morón.

Silvia Morón.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Soledad Bensusan y Mariana Blousson.

Soledad Bensusan y Mariana Blousson.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Paula Lenta-Baza y Elena Nofal.

Paula Lenta-Baza y Elena Nofal.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

En plena temporada, José Ignacio volvió a reunir a artistas, galeristas, coleccionistas, curadores y público en el Pabellón Vik durante la inauguración de la 12ª edición de Este Arte, el sábado 4. Desde temprano, el movimiento en el predio anticipaba una de las citas fuertes del verano: recorridos lentos entre las obras, saludos que se repiten, conversaciones que empiezan frente a una instalación y siguen más allá, mientras el atardecer va marcando el pulso de la jornada.

Detrás de la propuesta está Laura Bardier, directora de Este Arte, quien desde hace más de una década empuja un proyecto que fue creciendo con los años y hoy ocupa un lugar central dentro del circuito artístico regional. “Cada año es un nuevo desafío. Trato de que la gente reconozca lo que venimos construyendo, pero al mismo tiempo que cada edición tenga algo nuevo”, dice. “Este año, como el anterior, todas las galerías presentan un solo artista y exclusivamente obras nuevas. Fuimos aún más exigentes con eso”.

Ese formato de solo projects se combina con una de las principales apuestas de esta edición: las obras pensadas especialmente para el espacio. Varias galerías aceptaron la invitación de producir instalaciones concebidas para el Pabellón Vik, entre ellas, el trabajo de Diego Bianchi, que dialoga con la arquitectura del lugar y propone una experiencia inmersiva, junto a otros proyectos desarrollados para el exterior bajo el programa Offside, una propuesta que amplía el recorrido y modifica la experiencia del visitante al integrar paisaje, obra y circulación.

La presencia de galerías y artistas de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Europa refuerza el perfil internacional de la feria y el lugar que Este Arte viene construyendo como plataforma regional. En ese cruce de miradas se produce un intercambio que va más allá de la exhibición: conversaciones entre artistas y curadores, vínculos que se consolidan entre galerías y un público cada vez más interesado que recorre, pregunta y se detiene. “Nuestro objetivo es la profesionalización de las artes visuales en Uruguay, pero también en la región. José Ignacio hoy es mucho más que Uruguay”, señala Bardier. “Se trata de generar vínculos, de fortalecer redes, de construir un sistema cultural sostenible a largo plazo”.

La agenda de Este Arte no se limita al recorrido expositivo. Incluye instancias de reflexión, como la charla patrocinada por Lemont sobre los envíos de Argentina, Chile y Uruguay a la Bienal de Venecia, con la participación de artistas, curadores y gestores culturales, en un contexto de intercambio que apunta a seguir ampliando el diálogo entre los distintos actores del sector.

Ese espíritu de construcción colectiva es uno de los rasgos que definen al proyecto. Desde sus primeras ediciones, Este Arte funcionó como un catalizador de nuevas acciones, impulsando iniciativas, colaboraciones y una escena que hoy se percibe más activa y conectada. Lo que sucede en José Ignacio durante estos días forma parte de un proceso que se fue armando con el tiempo, con continuidad, presencia y una mirada sostenida sobre el rol del arte en la vida cultural del país.

Pensando en los próximos años, Bardier lo resume con una idea simple: “Tratar de hacer el mínimo indispensable y crear el mayor impacto posible”. Y agrega: “Desde el principio, Este Arte fue un catalizador de nuevos proyectos. Ver todo lo que está pasando hoy en Punta del Este también tiene que ver con ese impulso, y con una comunidad que se fue armando alrededor del proyecto”.

