Este Arte: nuevas obras y proyectos especiales

En plena temporada, José Ignacio volvió a reunir a artistas, galeristas, coleccionistas, curadores y público en el Pabellón Vik durante la inauguración de la 12ª edición de Este Arte, el sábado 4. Desde temprano, el movimiento en el predio anticipaba una de las citas fuertes del verano: recorridos lentos entre las obras, saludos que se repiten, conversaciones que empiezan frente a una instalación y siguen más allá, mientras el atardecer va marcando el pulso de la jornada.

Detrás de la propuesta está Laura Bardier, directora de Este Arte, quien desde hace más de una década empuja un proyecto que fue creciendo con los años y hoy ocupa un lugar central dentro del circuito artístico regional. “Cada año es un nuevo desafío. Trato de que la gente reconozca lo que venimos construyendo, pero al mismo tiempo que cada edición tenga algo nuevo”, dice. “Este año, como el anterior, todas las galerías presentan un solo artista y exclusivamente obras nuevas. Fuimos aún más exigentes con eso”.

Ese formato de solo projects se combina con una de las principales apuestas de esta edición: las obras pensadas especialmente para el espacio. Varias galerías aceptaron la invitación de producir instalaciones concebidas para el Pabellón Vik, entre ellas, el trabajo de Diego Bianchi, que dialoga con la arquitectura del lugar y propone una experiencia inmersiva, junto a otros proyectos desarrollados para el exterior bajo el programa Offside, una propuesta que amplía el recorrido y modifica la experiencia del visitante al integrar paisaje, obra y circulación.

La presencia de galerías y artistas de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Europa refuerza el perfil internacional de la feria y el lugar que Este Arte viene construyendo como plataforma regional. En ese cruce de miradas se produce un intercambio que va más allá de la exhibición: conversaciones entre artistas y curadores, vínculos que se consolidan entre galerías y un público cada vez más interesado que recorre, pregunta y se detiene. “Nuestro objetivo es la profesionalización de las artes visuales en Uruguay, pero también en la región. José Ignacio hoy es mucho más que Uruguay”, señala Bardier. “Se trata de generar vínculos, de fortalecer redes, de construir un sistema cultural sostenible a largo plazo”.

La agenda de Este Arte no se limita al recorrido expositivo. Incluye instancias de reflexión, como la charla patrocinada por Lemont sobre los envíos de Argentina, Chile y Uruguay a la Bienal de Venecia, con la participación de artistas, curadores y gestores culturales, en un contexto de intercambio que apunta a seguir ampliando el diálogo entre los distintos actores del sector.