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La Scuola Italiana di Montevideo celebró sus 140 años

La noche incluyó música, discursos y un anuncio de futuro

Vicesecretario Enrique Dupont, vicetesorero Alejandro Farina, primer secretario de la Embajada de Italia Francesco Brunetti y Caterina Brunetti.

Vicesecretario Enrique Dupont, vicetesorero Alejandro Farina, primer secretario de la Embajada de Italia Francesco Brunetti y Caterina Brunetti.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Tesorera Carla Benini, secretario Ítalo Monetti, embajador de Italia Fabrizio Petri, vicepresidente Alessandro Garlati y consejero Luigi Motta.

Tesorera Carla Benini, secretario Ítalo Monetti, embajador de Italia Fabrizio Petri, vicepresidente Alessandro Garlati y consejero Luigi Motta.

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Mauricio Rodríguez
Funcionarios de la institución: Emanuela Lostorto, Caterina Purrazzella, Victoria Recchi, Paul Acosta y Patricia Molinari.

Funcionarios de la institución: Emanuela Lostorto, Caterina Purrazzella, Victoria Recchi, Paul Acosta y Patricia Molinari.

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Mauricio Rodríguez
Padres y exalumnos: Georgina Spera, Christian Falkenhagen, Victoria Acuña, Federico Monetti y Gabriel Di Giovannantonio.

Padres y exalumnos: Georgina Spera, Christian Falkenhagen, Victoria Acuña, Federico Monetti y Gabriel Di Giovannantonio.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Consejo Didáctico: director de secundaria Andrés Medina, directora académica Ana María Méndez, gerenta de administración Virginia Núñez, directora de BBSIM y Casa dei Bambini Rossana Etcheverry y Federica Raviola, directora de primaria.&nbsp;

Consejo Didáctico: director de secundaria Andrés Medina, directora académica Ana María Méndez, gerenta de administración Virginia Núñez, directora de BBSIM y Casa dei Bambini Rossana Etcheverry y Federica Raviola, directora de primaria. 

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Mauricio Rodríguez
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Entre música, reencuentros y distintas generaciones, la Scuola Italiana di Montevideo celebró 140 años de historia el jueves 17 en su sede. La celebración reunió a familias, exalumnos, socios, funcionarios y autoridades vinculadas a la institución.

La noche comenzó en el aula magna, donde los invitados permanecieron de pie para la ceremonia y se entonaron los himnos de Uruguay e Italia. Las palabras de la directora académica institucional, Ana María Méndez Cortazzo, del vicepresidente de la Scuola, Alessandro Garlati, y del embajador de Italia, Fabrizio Petri, dieron paso a la proyección de un video realizado especialmente por los 140 años.

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Durante los discursos, también se anunció que en 2027 comenzará la construcción del Polo Científico y Tecnológico Leonardo da Vinci, un nuevo espacio pensado con el fin de preparar a los jóvenes para los desafíos del futuro. El festejo prosiguió con la actuación de alumnas de ballet y gimnasia artística, y la presentación de Piero y Horacio.

Fundada en 1886, la Scuola Italiana, institución sin fines de lucro, llegó a este aniversario con una historia marcada por sus raíces italianas y por el vínculo que construyó con Uruguay. A lo largo de las décadas, la institución acompañó la formación de distintas generaciones y mantuvo relaciones con autoridades e instituciones de Italia, como parte de una identidad que combina ambas culturas. Actualmente, la comunidad de la Scuola está integrada por estudiantes, familias, exalumnos, funcionarios y socios. Con una propuesta educativa integral y plurilingüe, la institución celebra sus 140 años mirando hacia las próximas generaciones bajo el lema “140 anni di storia, valori e futuro”.

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