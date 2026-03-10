La Unión Europea promovió un encuentro sobre mujeres y participación económica
Paneles, emprendimientos y experiencias marcaron una jornada de intercambio sobre igualdad de género
Silvia Ferreira, Camila Uzal y Emilia Rivero.
Adrián Echeverriaga
Presidenta de OMEU Florencia Herrera, presidenta de la Asociación Uruguaya de Mujeres en la Energía Noelia Maciera, encargado de Negocios de la Unión Europea Jan Mikolaj y vicepresidenta de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay Anabela Aldaz
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Unión Europea en Uruguay impulsó una jornada de diálogo, reflexión y acción enfocada en la participación de las mujeres en la economía y en las distintas formas de promoverla. La instancia reunió a referentes que, desde sus trayectorias, compartieron experiencias e iniciativas vinculadas a la igualdad de género y la inclusión económica.
A lo largo del encuentro se desarrollaron paneles interactivos con mujeres inspiradoras y autoridades comprometidas con estos temas, lo que dio lugar al intercambio sobre aprendizajes, desafíos y oportunidades.
El encargado de Negocios de la Unión Europea, Jan Mikolaj, dio las palabras de bienvenida y señaló que la jornada tenía un significado especial, ya que se trataba de uno de los primeros eventos públicos organizados por la nueva delegación. En ese marco, destacó que le tocaba referirse a un tema que forma parte del ADN de la Unión Europea como derecho fundamental.
Subrayó, además, que, por primera vez desde 2019, la Comisión Europea está presidida por una mujer y que también existe una comisaría dedicada específicamente a los temas de igualdad de género. No obstante, advirtió que, a pesar de estos avances institucionales, aún persisten importantes desafíos vinculados al acoso, la violencia y la discriminación.
El encuentro incluyó una muestra de emprendimientos liderados por mujeres y un espacio de networking pensado para conectar, conocer proyectos concretos y compartir experiencias reales. La propuesta culminó con un cierre musical.