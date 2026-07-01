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Las criaturas de Hogue pisaron Lisboa

ZOO, de Horacio Guerriero (Hogue), se inauguró en Portugal junto a la celebración de su premio en el Festival das Sardinhas 2026

Horacio Guerriero y Facundo de Almeida.

Horacio Guerriero y Facundo de Almeida.

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José Texeira Ribeiro, director de Poesia Visual Gallery.

José Texeira Ribeiro, director de Poesia Visual Gallery.

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Embajadora de Uruguay en Portugal&nbsp;Carolina Ache.

Embajadora de Uruguay en Portugal Carolina Ache.

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La curadora de Pourquoi Pas? de Punta del Este María&nbsp;Fernanda Couto con Paulo Couto.&nbsp;

La curadora de Pourquoi Pas? de Punta del Este María Fernanda Couto con Paulo Couto. 

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Consejero de la Embajada de Uruguay en&nbsp;Portugal Adrián Fernández.

Consejero de la Embajada de Uruguay en Portugal Adrián Fernández.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

En Poesia Visual Gallery, en Lisboa, se inauguró la exposición ZOO del artista uruguayo Horacio Guerriero (Hogue). Hasta el barrio de Marvila, en la capital portuguesa, se acercaron curadores, artistas y empresarios para asistir a su apertura y, además, felicitar al caricaturista por la obtención del primer premio del Festival das Sardinhas 2026, una de las distinciones de mayor visibilidad dentro de las tradicionales festas de Lisboa. Este reconocimiento, organizado por Cidade de Lisboa a través de Egeac (Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural), reafirma el prestigio alcanzado por Hogue y fortalece los vínculos culturales entre Uruguay y Portugal.

La muestra fue organizada, además, con la colaboración de la galería Pourquoi Pas?, de Punta del Este, dirigida por la curadora María Fernanda Couto, y con el apoyo de la Embajada de Uruguay en Portugal y la Dirección General para Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.

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Durante la inauguración, los invitados fueron recibidos por el director de la galería, el reconocido artista portugués José Teixeira Ribeiro, y el propio Hogue, que agradeció el respaldo recibido para presentar su obra y compartir su producción con el público lisboeta. Por su parte, la embajadora de Uruguay en Portugal, Carolina Ache, destacó el papel del arte como herramienta de diálogo y proyección internacional del país.

La exposición ZOO reúne una selección de dibujos de gran fuerza expresiva que evidencian la singularidad del lenguaje gráfico desarrollado por Hogue a lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria. Su obra de carácter surrealista explora el mundo animal como metáfora de la condición humana a través de una línea de extraordinaria personalidad.

Esta muestra representa un nuevo hito en la consolidación internacional del artista, luego de las presentaciones de ZOO en Los Cabos (México), Miami y Nueva York, ampliando la presencia de su obra en destacados circuitos internacionales de las artes visuales.

Previo a su partida a la capital lusitana, Hogue fue recibido por la embajadora de Portugal, Maria da Conceição de Souza Pilar, en su residencia, en ocasión de la celebración del día nacional de ese país.

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