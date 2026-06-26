Vázquez Lattanzio y Ponce de León Muxí exponen sus obras en el Ateneo de Montevideo

Hasta el martes 30, en el Ateneo de Montevideo (Plaza de Cagancha 1157), se podrá visitar la muestra en conjunto de los arquitectos Isabel Vázquez Lattanzio y Carlos Ponce de León Muxí. Vázquez Lattanzio expone pinturas con el tema: Costa, campo y tradición; en tanto, Ponce de León Muxí seleccionó una serie de fotografías inspiradas en La costa, su entorno y el deporte.
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Por su parte, Ponce de León Muxí afirmó que las fotos son de la zona de Carrasco. “Además de ser arquitecto, soy deportista, corro. Hace muchos años que fotografío lo que veo”, comentó, y contó que ha usado dos celulares y una máquina Nikon digital para la producción. A su vez, aseguró a Galería que lo inspiran los “momentos”, ya que “las fotos duran segundos”. “La naturaleza y la arquitectura me llaman la atención y las fotos expuestas están dedicadas al Hotel Carrasco, al alba, a las texturas” de la rambla, entre otros temas.
El Ateneo de Montevideo fue fundado el 5 de setiembre de 1868 como resultado de la fusión del Ateneo del Uruguay y la Sociedad Universitaria. Este 2026 cumple 158 años de labor en pro de la cultura y la educación, y desde 2020 abrió sus puertas para realizar exposiciones abiertas al público.