¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Vázquez Lattanzio y Ponce de León Muxí exponen sus obras en el Ateneo de Montevideo

La muestra se podrá visitar hasta el martes 30 de junio

Mercedes Vidal y Pablo Gallinal.

Mercedes Vidal y Pablo Gallinal.

FOTO

Mauricio Rodríguez
El artista Luis Fulco y el presidente del Ateneo Silvio Gómez Sanchis junto a los expositores Isabel Vázquez Lattanzio y Carlos Ponce de León Muxí.

El artista Luis Fulco y el presidente del Ateneo Silvio Gómez Sanchis junto a los expositores Isabel Vázquez Lattanzio y Carlos Ponce de León Muxí.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Fernando Gioscia y María Angélica Pereira.

Fernando Gioscia y María Angélica Pereira.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Rocío León y Luis Carrau.

Rocío León y Luis Carrau.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Martín y Felicia Ospitaletche, Daniel Paz y Elena Ospitaletche.

Martín y Felicia Ospitaletche, Daniel Paz y Elena Ospitaletche.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Sandra Álvarez, Florence Boam y Adriana Sosa.

Sandra Álvarez, Florence Boam y Adriana Sosa.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Gustavo Fischer y Mercedes Castells.

Gustavo Fischer y Mercedes Castells.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Hasta el martes 30, en el Ateneo de Montevideo (Plaza de Cagancha 1157), se podrá visitar la muestra en conjunto de los arquitectos Isabel Vázquez Lattanzio y Carlos Ponce de León Muxí. Vázquez Lattanzio expone pinturas con el tema: Costa, campo y tradición; en tanto, Ponce de León Muxí seleccionó una serie de fotografías inspiradas en La costa, su entorno y el deporte.

Vázquez Lattanzio comentó a Galería que realizó pinturas figurativas a partir de fotografías. “Voy tomando fotos por los distintos departamentos y con ellas hago los cuadros”, dijo.

Leé además

Personal del Ejército Nacional alrededor de uno de los Mamba MK7, durante la entrega de los vehículos en el Servicio de Material y Armamento, en julio de 2024. 
Seguridad Pública

Vehículos del Ejército comenzarán a patrullar los barrios de Montevideo con más criminalidad
Carlos Negro y la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, junto a Alfredo Clavijo, durante un operativo policial realizado días después de su nombramiento como jefe policial de Montevideo. 
Seguridad Pública

“Los mejores donde se los necesita”: las razones de Carlos Negro para reubicar a Alfredo Clavijo en la Policía
Primer toque de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en Montevideo.
Video
Leyenda de la música

Montevideo, el refugio del Indio Solari: recitales, cine, carnaval y anonimato

Por su parte, Ponce de León Muxí afirmó que las fotos son de la zona de Carrasco. “Además de ser arquitecto, soy deportista, corro. Hace muchos años que fotografío lo que veo”, comentó, y contó que ha usado dos celulares y una máquina Nikon digital para la producción. A su vez, aseguró a Galería que lo inspiran los “momentos”, ya que “las fotos duran segundos”. “La naturaleza y la arquitectura me llaman la atención y las fotos expuestas están dedicadas al Hotel Carrasco, al alba, a las texturas” de la rambla, entre otros temas.

El Ateneo de Montevideo fue fundado el 5 de setiembre de 1868 como resultado de la fusión del Ateneo del Uruguay y la Sociedad Universitaria. Este 2026 cumple 158 años de labor en pro de la cultura y la educación, y desde 2020 abrió sus puertas para realizar exposiciones abiertas al público.

Selección semanal
Panamá

Frente a una OEA tensionada por las exigencias de Estados Unidos, Uruguay se enfoca en evitar retrocesos en derechos humanos

Por Victoria Fernández
Panamá

La OEA busca defender su relevancia en una Asamblea General tensionada por las exigencias de Estados Unidos y los problemas de financiamiento

Por Victoria Fernández
Infancia

Inddhh prepara informes con recomendaciones para el sistema de adopciones y la problemática de niños y adolescentes baleados

Por Macarena Saavedra
Tratamientos

Lucía Topolansky propone un GACH para revisar acceso a medicamentos de alto costo

TE PUEDE INTERESAR

Julio Fernández Techera es rector de la Universidad Católica desde 2016.

Julio Fernández Techera, rector de la UCU: “En el mundo universitario se viene otra revolución”

Por Carolina Villamonte
El invierno se llena de música y fantasía con una cartelera dominada por los musicales

El invierno se llena de música y fantasía con una cartelera dominada por los musicales

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Xime Torres cocina con su hijo Juan Jacinto. 

4 recetas para cocinar con niños estas vacaciones

Por Clementina Delacroix Cardeza
El príncipe de Gales William participó de la procesión real de Royal Ascot junto a su esposa, la princesa Kate Middleton, quien volvió tras dos ediciones de ausencia por su tratamiento contra el cáncer. 

Reino Unido celebró una nueva edición del Royal Ascot, con el regreso de Kate Middleton