Lo nuevo de Rafael Michelini, José Luis Baumgartner y Eduardo Sacheri

Libros de tres destacados autores fueron presentados en el marco de la Feria del Libro, en las diversas salas de la Intendencia de Montevideo

Eduardo Sacheri y Ricardo Piñeyrúa.

Eduardo Sacheri y Ricardo Piñeyrúa. 

FOTO

Adrián Echeverriaga
Tatiana y Victoria Trambauer en la presentación de Eduardo Sacheri.

Tatiana y Victoria Trambauer en la presentación de Eduardo Sacheri. 

FOTO

Adrián Echeverriaga
Administradora de Fin de Siglo Alicia Guglielmo, exfutolista y director técnico Juan Cacho Blanco, vicepresidente de Nacional Flavio Perchman y María Etchamendi en la presentación del libro de José Luis Baumgartner.

Administradora de Fin de Siglo Alicia Guglielmo, exfutolista y director técnico Juan Cacho Blanco, vicepresidente de Nacional Flavio Perchman y María Etchamendi en la presentación del libro de José Luis Baumgartner.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Exdirigente y exsecretario general de Nacional Hernán Navascués, y exjugadores Rubén Bareño, Ildo Maneiro y Sebastián Coates en la presentación del libro de José Luis Baumgartner

Exdirigente y exsecretario general de Nacional Hernán Navascués, y exjugadores Rubén Bareño, Ildo Maneiro y Sebastián Coates en la presentación del libro de José Luis Baumgartner

FOTO

Adrián Echeverriaga
José Miguel Onaindia, Selva Andreoli y Rafael Michelini.

José Miguel Onaindia, Selva Andreoli y Rafael Michelini.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Belén Riguetti Aparicio y Felipe Barbeito
Redactora de Sociales

Un referente de Nacional

Washington Pulpa Etchamendi, técnico tres veces campeón con el Club Nacional de Football, que obtuvo en 1971 las copas América y del Mundo, fue recordado en la Feria del Libro de Montevideo cuando se presentó el libro de José Luis Baumgartner, Pulpa Etchamendi: el extra que se robó la película.

La ocasión fue propicia para que exjugadores, amigos y familia de Etchamendi relataran anécdotas del referente bolso. En la sala Marosa lo recordaron con cariño e hicieron referencia a su facilidad de palabra, su cultura general y su labia a la hora de conversar con cualquier persona. “Hablaba el lenguaje del barrio”, dijo el exdirigente y exsecretario general del club, Hernán Navascués.

El texto lo describe como un muchacho del campo, amigo de sus amigos, hombre duro y tierno, desconsiderado, a veces ordinario, filósofo y gran lector. Las páginas escritas por Baumgartner conducen al lector por un tiempo que ya pasó pero que permanece en las canchas y en los bares de barrio.

Baumgartner, además de ser escritor, es abogado y periodista. Trabajó en el diario Ya entre 1970 y 1971 —cuando fue clausurado— y retomó la actividad periodística a fines de los años 80 en el quincenario Mate Amargo.

Rafael Michelini vuelve con Noah

Rafael Michelini creó al carismático médico judío Noah, que vuelve a la acción en una nueva entrega de la saga creada por el político uruguayo: Noah II: la red hispánica. En esta oportunidad la acción se centra entre los años 1499 y 1504, durante el reinado de Isabel la Católica. La monarca, en su cruzada contra los judíos, ordena en un edicto la detención y muerte del galeno. Noah, con la complicidad de una red secreta, viajará por toda la península ibérica huyendo de los soldados españoles.

Selva Andreoli y José Miguel Onaindia acompañaron al autor en la sala Roja para presentar esta novela de aventura, acción, erotismo y giros inesperados, donde ficción e historia se combinan para trazar el retrato de un momento clave en la evolución de occidente.

La última de Sacheri

Mientras tanto, el escritor argentino Eduardo Sacheri presentó su más reciente novela, Demasiado lejos. Durante una conversación moderada por Ricardo Piñeyrúa, éste destacó que la nueva obra, al igual que las anteriores, “es muy disfrutable”.

El escritor argentino contó que, al prepararse para el encuentro, comenzó por la dedicatoria del libro: “A quienes intentan no dejarse encandilar”. A partir de esa frase, reflexionó sobre el sentido de la dedicatoria y explicó que, en esta ocasión, optó por un tono más abstracto y conceptual, distinto al de otras veces en que dedicó sus libros a su familia.

Comentó además que la frase se vincula directamente con la trama de Demasiado lejos, ambientada en el contexto de la guerra de las Malvinas y en “la Argentina encandilada de 1982”, una época marcada por el fervor y la confusión colectiva.

