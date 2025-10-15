Lo nuevo de Rafael Michelini, José Luis Baumgartner y Eduardo Sacheri

Libros de tres destacados autores fueron presentados en el marco de la Feria del Libro, en las diversas salas de la Intendencia de Montevideo

Exdirigente y exsecretario general de Nacional Hernán Navascués, y exjugadores Rubén Bareño, Ildo Maneiro y Sebastián Coates en la presentación del libro de José Luis Baumgartner

Administradora de Fin de Siglo Alicia Guglielmo, exfutolista y director técnico Juan Cacho Blanco, vicepresidente de Nacional Flavio Perchman y María Etchamendi en la presentación del libro de José Luis Baumgartner.

Un referente de Nacional Washington Pulpa Etchamendi, técnico tres veces campeón con el Club Nacional de Football, que obtuvo en 1971 las copas América y del Mundo, fue recordado en la Feria del Libro de Montevideo cuando se presentó el libro de José Luis Baumgartner, Pulpa Etchamendi: el extra que se robó la película.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La ocasión fue propicia para que exjugadores, amigos y familia de Etchamendi relataran anécdotas del referente bolso. En la sala Marosa lo recordaron con cariño e hicieron referencia a su facilidad de palabra, su cultura general y su labia a la hora de conversar con cualquier persona. “Hablaba el lenguaje del barrio”, dijo el exdirigente y exsecretario general del club, Hernán Navascués.

El texto lo describe como un muchacho del campo, amigo de sus amigos, hombre duro y tierno, desconsiderado, a veces ordinario, filósofo y gran lector. Las páginas escritas por Baumgartner conducen al lector por un tiempo que ya pasó pero que permanece en las canchas y en los bares de barrio.

Baumgartner, además de ser escritor, es abogado y periodista. Trabajó en el diario Ya entre 1970 y 1971 —cuando fue clausurado— y retomó la actividad periodística a fines de los años 80 en el quincenario Mate Amargo.

Rafael Michelini vuelve con Noah Rafael Michelini creó al carismático médico judío Noah, que vuelve a la acción en una nueva entrega de la saga creada por el político uruguayo: Noah II: la red hispánica. En esta oportunidad la acción se centra entre los años 1499 y 1504, durante el reinado de Isabel la Católica. La monarca, en su cruzada contra los judíos, ordena en un edicto la detención y muerte del galeno. Noah, con la complicidad de una red secreta, viajará por toda la península ibérica huyendo de los soldados españoles.