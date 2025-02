Los amigos de cuatro patas también disfrutan de la temporada en el Este

Desde Punta del Este a Manantiales, los mejores amigos del hombre (y de la mujer) también se hicieron presentes en el Este. Galería salió a buscar mascotas que acompañan a sus dueños a su lugar de vacaciones y las encontró en todos los rincones. Desde perros salchicha a bulldog francés, los integrantes de cuatro patas de las familias no se quedaron atrás en el disfrute de la temporada. La mayor parte de los dueños afirmaron que no se van de sus casas sin asegurare de que sus amigos peludos puedan quedarse con ellos durante las vacaciones; es por esto que buscan lugares en los que alojarse que les permitan tenerlos con ellos.

Algunos de los perros en la playa disfrutaban tanto de la sombra de las sombrillas (propias o ajenas) como del agua. A pesar de que no todas las playas están habilitadas para la bajada de los canes, en la mayoría de los casos la visita de las mascotas fue tan simpática que los demás veraneantes no emitieron queja alguna. Muchos perros jugaban con sus dueños a ir a buscar pelotas o palos y no se quedaron atrás los que paseaban por las calles con correas y hasta en carritos similares a los de un bebé.