Los desafíos y aprendizajes de las cuatro panelistas del foro Mujeres y Poder Real: Gobernar sin Pedir Permiso

Mónica Bottero, Gloria Rodríguez, Cristina Lustemberg y Liliam Kechichian compartieron sus experiencias frente a referentes de la política, la comunicación y la gestión

Con una sala colmada y una destacada convocatoria, se celebró la cuarta edición del foro de mujeres líderes Mujeres y Poder Real: Gobernar sin Pedir Permiso, un encuentro que reunió a importantes referentes femeninas de distintos ámbitos para reflexionar sobre liderazgo, toma de decisiones y el rol de las mujeres en espacios de poder y responsabilidad.

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La actividad tuvo lugar en Piso 40 del World Trade Center, en una tarde marcada por la neblina y el frío. Pero el clima no impidió que decenas de mujeres asistieran y llenaran la sala para participar en una instancia de intercambio, inspiración y reflexión colectiva. Desde lo alto de la torre, el encuentro se desarrolló en un espacio dinámico en el que las experiencias personales y profesionales fueron protagonistas.

Las panelistas invitadas fueron la periodista y comunicadora Mónica Bottero, la senadora Gloria Rodríguez, la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg y la senadora Liliam Kechichian, cuatro mujeres referentes que han ocupado y ocupan lugares de liderazgo, gestión y gran responsabilidad dentro de la vida pública y política del país.

A lo largo de la conversación, las expositoras compartieron experiencias vinculadas al ejercicio del poder, los desafíos que enfrentaron en sus trayectorias y la importancia de construir espacios más inclusivos para las futuras generaciones de mujeres. También reflexionaron sobre las exigencias que muchas veces recaen sobre las mujeres en cargos de liderazgo y sobre la necesidad de ejercer esos lugares con autenticidad y convicción.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de la directora de Piso 40, Lourdes Rapalin, quien destacó la relevancia de seguir desarrollando este tipo de espacios de intercambio y construcción colectiva. Rapalin expresó que en la sala había “muchas mujeres referentes, líderes y que hacen que la rueda gire”, resaltando el impacto que cada una crea desde su lugar.