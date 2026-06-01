Los desafíos y aprendizajes de las cuatro panelistas del foro Mujeres y Poder Real: Gobernar sin Pedir Permiso

Con una sala colmada y una destacada convocatoria, se celebró la cuarta edición del foro de mujeres líderes Mujeres y Poder Real: Gobernar sin Pedir Permiso, un encuentro que reunió a importantes referentes femeninas de distintos ámbitos para reflexionar sobre liderazgo, toma de decisiones y el rol de las mujeres en espacios de poder y responsabilidad.
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La actividad tuvo lugar en Piso 40 del World Trade Center, en una tarde marcada por la neblina y el frío. Pero el clima no impidió que decenas de mujeres asistieran y llenaran la sala para participar en una instancia de intercambio, inspiración y reflexión colectiva. Desde lo alto de la torre, el encuentro se desarrolló en un espacio dinámico en el que las experiencias personales y profesionales fueron protagonistas.
Las panelistas invitadas fueron la periodista y comunicadora Mónica Bottero, la senadora Gloria Rodríguez, la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg y la senadora Liliam Kechichian, cuatro mujeres referentes que han ocupado y ocupan lugares de liderazgo, gestión y gran responsabilidad dentro de la vida pública y política del país.
A lo largo de la conversación, las expositoras compartieron experiencias vinculadas al ejercicio del poder, los desafíos que enfrentaron en sus trayectorias y la importancia de construir espacios más inclusivos para las futuras generaciones de mujeres. También reflexionaron sobre las exigencias que muchas veces recaen sobre las mujeres en cargos de liderazgo y sobre la necesidad de ejercer esos lugares con autenticidad y convicción.
La apertura del encuentro estuvo a cargo de la directora de Piso 40, Lourdes Rapalin, quien destacó la relevancia de seguir desarrollando este tipo de espacios de intercambio y construcción colectiva. Rapalin expresó que en la sala había “muchas mujeres referentes, líderes y que hacen que la rueda gire”, resaltando el impacto que cada una crea desde su lugar.
Además, recordó los inicios del foro, creado hace cuatro años con la intención de reunir a personas de distintos ámbitos “con ganas de aportar, aprender y compartir experiencias”, una filosofía que continúa siendo el eje central de cada edición.