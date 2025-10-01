Los Tréboles recaudó 40.000 dólares en su cena anual

El lema de este año fue “Un paso más”, y el encuentro logró sumar apoyos para fortalecer los programas socioeducativos, deportivos y culturales que impulsa la institución

Los directivos de Los Tréboles: Pico Méndez, James Whitelaw y Diego Lavista rodean al director Gabriel González.

El Centro Educativo Los Tréboles realizó su cena anual de recaudación en la Criolla Elías Regules. El lema de este año fue “Un paso más”, y el encuentro logró sumar apoyos para fortalecer los programas socioeducativos, deportivos y culturales que impulsa la institución, además de visibilizar los logros y fortalecer el compromiso de personas, empresas y organizaciones con el centro.

En la noche se recaudaron 40.000 dólares, que servirán para desarrollar el programa educativo laboral que brinda por año cien oportunidades de capacitación e inserción laboral en los rubros gastronomía, logística, tecnología y atención al cliente.

Además, Los Tréboles atiende a 500 niños y jóvenes que viven en situación de vulnerabilidad socioeconómica en la zona de Flor de Maroñas. En el marco del Plan Avanzar, acompaña la relocalización de más de 80 familias que viven en el asentamiento Felipe Cardoso.

Como en oportunidades anteriores, participaron integrantes del grupo de sobrevivientes de la tragedia de los Andes.

El director de Los Tréboles, Gabriel González, comentó a Galería que se trata de la sexta cena. “Es verdad que tiene un fin de recaudación, pero otro de los objetivos es encontrarnos con colaboradores y amigos de la institución”.