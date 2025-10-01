¡Hola !

Los Tréboles recaudó 40.000 dólares en su cena anual

El lema de este año fue “Un paso más”, y el encuentro logró sumar apoyos para fortalecer los programas socioeducativos, deportivos y culturales que impulsa la institución

Los directivos de Los Tréboles: Pico Méndez, James Whitelaw y Diego Lavista rodean al director Gabriel González.

Los directivos de Los Tréboles: Pico Méndez, James Whitelaw y Diego Lavista rodean al director Gabriel González.

FOTO

Valentina Weikert
Integrantes de desarrollo institucional de Los Tréboles: Paula Bonfiglio, Juan Benia, Noelia Núñez y Juan Rapetti.

Integrantes de desarrollo institucional de Los Tréboles: Paula Bonfiglio, Juan Benia, Noelia Núñez y Juan Rapetti.

FOTO

Valentina Weikert
Roy Harley, Gustavo Zerbino y Ricardo Strauch.

Roy Harley, Gustavo Zerbino y Ricardo Strauch.

FOTO

Valentina Weikert
Fernando Parrado y Veronique Van Wassenhove.

Fernando Parrado y Veronique Van Wassenhove.

FOTO

Valentina Weikert
Santiago Storace y Agustín Weikert.

Santiago Storace y Agustín Weikert.

FOTO

Valentina Weikert
Federico Paullier, Simón Roberts y José Lestido.

Federico Paullier, Simón Roberts y José Lestido.

FOTO

Valentina Weikert
Agustina Vuco, Santiago Rodríguez y Pilar Arteaga.

Agustina Vuco, Santiago Rodríguez y Pilar Arteaga.

FOTO

Valentina Weikert
Santiago Bermúdez, Magdalena Costa y Alejandro Parodi.

Santiago Bermúdez, Magdalena Costa y Alejandro Parodi.

FOTO

Valentina Weikert
Federica de Souza, María Carrau, Mariana Hounie y Carolina Martincorena.

Federica de Souza, María Carrau, Mariana Hounie y Carolina Martincorena.

FOTO

Valentina Weikert
Alejandro Nicolich y Gabriela Storace.

Alejandro Nicolich y Gabriela Storace.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

El Centro Educativo Los Tréboles realizó su cena anual de recaudación en la Criolla Elías Regules. El lema de este año fue “Un paso más”, y el encuentro logró sumar apoyos para fortalecer los programas socioeducativos, deportivos y culturales que impulsa la institución, además de visibilizar los logros y fortalecer el compromiso de personas, empresas y organizaciones con el centro.

En la noche se recaudaron 40.000 dólares, que servirán para desarrollar el programa educativo laboral que brinda por año cien oportunidades de capacitación e inserción laboral en los rubros gastronomía, logística, tecnología y atención al cliente.

Leé además

Janine Altman, Nadia Kokogian y Ramiro Colinet.
Arte

Diez artistas exploran materiales que dialogan en torno a lo efímero y perdurable en Galería Azur

Por Katherine Kilian

Además, Los Tréboles atiende a 500 niños y jóvenes que viven en situación de vulnerabilidad socioeconómica en la zona de Flor de Maroñas. En el marco del Plan Avanzar, acompaña la relocalización de más de 80 familias que viven en el asentamiento Felipe Cardoso.

Como en oportunidades anteriores, participaron integrantes del grupo de sobrevivientes de la tragedia de los Andes.

El director de Los Tréboles, Gabriel González, comentó a Galería que se trata de la sexta cena. “Es verdad que tiene un fin de recaudación, pero otro de los objetivos es encontrarnos con colaboradores y amigos de la institución”.

La noche tuvo varias instancias. González recibió a los invitados a la entrada, mientras el dúo Trasnocheros daba un toque musical de folclore. Después se realizó la cena. “Compartir la mesa, para nosotros, tiene un significado especial. Hay un mensaje que queremos transmitir a todas las personas que vienen. Queremos contar los desafíos de la institución, los sueños y las necesidades para que, paso a paso, se sume más gente”, dijo. Al final de la noche se realizó un remate de vinos firmados por los sobrevivientes de los Andes, libros, camisetas y cuadros.

