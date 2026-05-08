¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

María Noel Riccetto debutó como escritora con ‘Salvador’

Fue una emotiva presentación en la librería Puro Verso, donde se habló sobre maternidad, fertilidad y el difícil camino que atravesó con su hijo, quien le da el título al libro

Editora Luisina Rios, María Noel Riccetto y María Noel Minozzo.

Editora Luisina Rios, María Noel Riccetto y María Noel Minozzo.

FOTO

Valentina Weikert
Magdalena Riccetto y Alicia Fernández.

Magdalena Riccetto y Alicia Fernández.

FOTO

Valentina Weikert
María Jesús Rodríguez y Agustina Pérez.

María Jesús Rodríguez y Agustina Pérez.

FOTO

Valentina Weikert
Cristina Navarro y Virginia Reizlein.

Cristina Navarro y Virginia Reizlein.

FOTO

Valentina Weikert
Ezequiel Silberstein y Anna-Marie Holmes.&nbsp;

Ezequiel Silberstein y Anna-Marie Holmes. 

FOTO

Valentina Weikert
Marina Sánchez y Soledad Gago.

Marina Sánchez y Soledad Gago.

FOTO

Valentina Weikert
Alicia Blanco, Agustina Carriquiry, Chiqui Barbé y Milagros Canessa.

Alicia Blanco, Agustina Carriquiry, Chiqui Barbé y Milagros Canessa.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

María Noel Riccetto, directora del Ballet Nacional del Sodre (BNS), presentó su nuevo libro, Salvador, y mostró también una nueva faceta en su carrera: la de escritora. El lanzamiento, realizado el martes 5, marcó su debut literario en una noche cargada de emoción, recuerdos y sensibilidad.

La presentación se llevó a cabo en la librería Puro Verso, donde asistieron familiares, colegas, amigos y personas cercanas a la bailarina. Y claro que no podía faltar Salvador, su hijo y protagonista de la historia. El pequeño llegó dando unos pasos cómicos, como si exagerara lo mucho que le costaba caminar, dejando en evidencia su corta edad y despertando sonrisas entre los presentes.

Leé además

el libro en el que maria noel riccetto cuenta el largo proceso por el que paso para llegar a ser mama
Recomendado

El libro en el que María Noel Riccetto cuenta el largo proceso por el que pasó para llegar a ser mamá
¿quien toma la decision de ser madre?
Carta de la editora

¿Quién toma la decisión de ser madre?

Durante la presentación, Riccetto contó que siempre sintió que, si la historia de ella y su hijo tenía un final feliz, iba a querer compartirla con los demás. El libro recorre su camino hacia la maternidad: desde los tratamientos de fertilidad hasta la ovodonación, proceso que definió como “lo que me hizo ser mamá”, frase que expresó con visible emoción.

Salvador también aborda el nacimiento prematuro de su hijo, quien llegó al mundo con apenas 26 semanas y pesando solo 850 gramos. La directora del BNS relató el largo y difícil recorrido que atravesaron como familia, marcado por la incertidumbre y el miedo de aquellos primeros meses. “Fue duro y largo, aunque estuvimos rodeados de muchísimo amor”, comentó. Además, explicó que uno de los objetivos del libro es acompañar y ayudar a otras parejas o familias que estén transitando procesos similares, ya que muchas veces estos temas se viven en silencio y con mucha soledad.

Según contó, la necesidad de escribir el libro surgió también del deseo de dejar algo tangible, un recuerdo que algún día quede para Salvador. Aunque eligió el formato papel para esta primera etapa, no descartó llevar la historia a otros espacios, como un podcast, porque considera que todavía se habla muy poco de estos temas. “Donde pongo el ojo pongo la bala, así que es probable que salga”, dijo entre risas.

Hacia el cierre de la presentación, Riccetto compartió una reflexión muy íntima sobre la emoción que sentía al ver reunidas a tantas personas importantes en una noche tan especial. Y como si el día ya no fuera suficientemente significativo, reveló que ese mismo día había tenido, junto con Salvador, la entrevista de padres para su ingreso al colegio el próximo año. Ese detalle terminó de darle un cierre aún más emotivo a la jornada.

Selección semanal
Gobierno

Dirigente comunista visitó el portaaviones estadounidense USS Nimitz

Por Redacción Búsqueda
Feria del Libro

Los 50 años de la Feria del Libro de Buenos Aires como símbolo

Por Damián Tabarovsky
Inversiones

Creció el negocio de gestores y asesores de inversión: su clientela y cuánto dinero manejan

Por Redacción Búsqueda
Mercado de valores

Menos emisiones en 2025 afectaron los resultados de las bolsas de Montevideo y Electrónica

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Embajador de Uruguay en Italia Alfredo Bogliaccini, Margaret Whyte, directora nacional de Cultura Maru Vidal, Patricia Bentancur, comisario de la exposición y coordinador del Instituto Nacional de Artes Visuales Martín Craciun, vicecónsul de Uruguay en Italia Karla Enseñat y directora del Museo Nacional de Artes Visuales Roxana Fabius en la inauguración del pabellón de Uruguay. 

Uruguay inauguró su pabellón en la 61ª Bienal de Venecia con ‘Antifrágil’, de Margaret Whyte

Por Redacción Galería
Tonga Reyno posa en el Antel Arena a dos meses de su pelea allí. 

“Todo ensangrentado; que la gente me recuerde como un guerrero”, dice Tonga Reyno, que peleará en el Antel Arena en julio

Por Felipe Barbeito
Sofía Rodríguez: “La maternidad es el mejor viaje que hice en mi vida”
Video

Sofía Rodríguez: “La maternidad es el mejor viaje que hice en mi vida”

Por Carolina Villamonte
Virginia Chaquiriand, sobre maternidad a los 40: La sociología y la biología están yendo por caminos separados

Virginia Chaquiriand, sobre maternidad a los 40: "La sociología y la biología están yendo por caminos separados"

Por María Inés Fiordelmondo Blaires