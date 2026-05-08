María Noel Riccetto debutó como escritora con ‘Salvador’

Fue una emotiva presentación en la librería Puro Verso, donde se habló sobre maternidad, fertilidad y el difícil camino que atravesó con su hijo, quien le da el título al libro

María Noel Riccetto, directora del Ballet Nacional del Sodre (BNS), presentó su nuevo libro, Salvador, y mostró también una nueva faceta en su carrera: la de escritora. El lanzamiento, realizado el martes 5, marcó su debut literario en una noche cargada de emoción, recuerdos y sensibilidad.

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La presentación se llevó a cabo en la librería Puro Verso, donde asistieron familiares, colegas, amigos y personas cercanas a la bailarina. Y claro que no podía faltar Salvador, su hijo y protagonista de la historia. El pequeño llegó dando unos pasos cómicos, como si exagerara lo mucho que le costaba caminar, dejando en evidencia su corta edad y despertando sonrisas entre los presentes.

Durante la presentación, Riccetto contó que siempre sintió que, si la historia de ella y su hijo tenía un final feliz, iba a querer compartirla con los demás. El libro recorre su camino hacia la maternidad: desde los tratamientos de fertilidad hasta la ovodonación, proceso que definió como “lo que me hizo ser mamá”, frase que expresó con visible emoción.

Salvador también aborda el nacimiento prematuro de su hijo, quien llegó al mundo con apenas 26 semanas y pesando solo 850 gramos. La directora del BNS relató el largo y difícil recorrido que atravesaron como familia, marcado por la incertidumbre y el miedo de aquellos primeros meses. “Fue duro y largo, aunque estuvimos rodeados de muchísimo amor”, comentó. Además, explicó que uno de los objetivos del libro es acompañar y ayudar a otras parejas o familias que estén transitando procesos similares, ya que muchas veces estos temas se viven en silencio y con mucha soledad.

Según contó, la necesidad de escribir el libro surgió también del deseo de dejar algo tangible, un recuerdo que algún día quede para Salvador. Aunque eligió el formato papel para esta primera etapa, no descartó llevar la historia a otros espacios, como un podcast, porque considera que todavía se habla muy poco de estos temas. “Donde pongo el ojo pongo la bala, así que es probable que salga”, dijo entre risas.