Martín Pelenur abre las puertas de su universo artístico

El artista compartió su trabajo y su proceso creativo en un encuentro al atardecer en La Pecera, en La Barra

Durante la caída del sol en La Barra, el artista Martín Pelenur recibió a un grupo de invitados en La Pecera, el espacio de producción y proyectos que fundó en 2016 con Santiago Aldabalde y que se consolidó como uno de los polos más activos del arte contemporáneo en Punta del Este. La jornada propuso un acercamiento íntimo a su pensamiento y a su obra: los asistentes recorrieron el espacio, observaron sus trabajos, compartieron algo para beber y conversaron con el artista mientras el día se despedía, el lunes 29 de diciembre.

Artista visual y productor cultural, Pelenur desarrolla desde hace más de dos décadas una práctica sostenida, marcada por la repetición, el tiempo y el trabajo en serie. Para él, la pintura es mucho más que un resultado: es proceso, búsqueda y pensamiento en movimiento. “Mi trabajo es mucho más de procesos que de resultado”, explica. “Hay una especie de epifanía cuando encontrás algo que te obsesiona. Quedate ahí y metete a fondo”.

Su metodología nace en el taller, a partir de la repetición constante de gestos, materiales y procedimientos. “La pintura es una forma de pensamiento”, afirma. “Yo estoy pensando siempre en pintura, es una manera de pensar muy abstracta que tiene que ver con imágenes y con situaciones del mundo del pintor. Partís de una idea, ese chispazo inicial, pero nunca llegás a que la obra sea un calco de esa idea. En el proceso empiezan a surgir otras cosas, y ahí aparece la obra”.

Muchos de sus trabajos parten de ejercicios y procedimientos cíclicos, una estructura que le permite liberar la exploración. “De esa repetición empiezan a aparecer cosas. Vos te vas entrenando a estar conectado con tu medio y ahí aparecen grietas, accidentes, errores, y me parece que ahí está la magia”.

En sus series más recientes, como Bleeding Grids y Línea Merín, esa tensión entre control y accidente se vuelve central. Aunque el sistema es riguroso, Pelenur busca deliberadamente lo imprevisto. “Estoy esperando que suceda el accidente, porque ahí se abre un mundo nuevo. Tenés premisas, ideas, y de repente sucede algo que no estaba previsto. Ahí empieza otra serie, otro trabajo”.