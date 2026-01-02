¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Martín Pelenur abre las puertas de su universo artístico

El artista compartió su trabajo y su proceso creativo en un encuentro al atardecer en La Pecera, en La Barra

Martín Pelenur.

Martín Pelenur.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Morris Safdie y Patricio Salaberry.

Morris Safdie y Patricio Salaberry.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Ignacio Cristiani.

Ignacio Cristiani.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Laura V. Almog.

Laura V. Almog.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Pablo Martínez y Courtney McKnight.

Pablo Martínez y Courtney McKnight.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Julián Darmun y Delfina Esses.

Julián Darmun y Delfina Esses.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Pedro Livni.

Pedro Livni.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Martín Pelenur.

Martín Pelenur.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

Durante la caída del sol en La Barra, el artista Martín Pelenur recibió a un grupo de invitados en La Pecera, el espacio de producción y proyectos que fundó en 2016 con Santiago Aldabalde y que se consolidó como uno de los polos más activos del arte contemporáneo en Punta del Este. La jornada propuso un acercamiento íntimo a su pensamiento y a su obra: los asistentes recorrieron el espacio, observaron sus trabajos, compartieron algo para beber y conversaron con el artista mientras el día se despedía, el lunes 29 de diciembre.

Artista visual y productor cultural, Pelenur desarrolla desde hace más de dos décadas una práctica sostenida, marcada por la repetición, el tiempo y el trabajo en serie. Para él, la pintura es mucho más que un resultado: es proceso, búsqueda y pensamiento en movimiento. “Mi trabajo es mucho más de procesos que de resultado”, explica. “Hay una especie de epifanía cuando encontrás algo que te obsesiona. Quedate ahí y metete a fondo”.

Leé además

asi se imaginan el futuro 25 figuras que fueron tapa de galeria
Proyección

Así se imaginan el futuro 25 figuras que fueron tapa de Galería

Por Magdalena Cabrera
Rita Fischer, Untitled, 2025.
Recomendado

Rita Fischer y Sebastián Gordín inauguran la temporada en Xippas Punta del Este

Por Redacción Galería

Su metodología nace en el taller, a partir de la repetición constante de gestos, materiales y procedimientos. “La pintura es una forma de pensamiento”, afirma. “Yo estoy pensando siempre en pintura, es una manera de pensar muy abstracta que tiene que ver con imágenes y con situaciones del mundo del pintor. Partís de una idea, ese chispazo inicial, pero nunca llegás a que la obra sea un calco de esa idea. En el proceso empiezan a surgir otras cosas, y ahí aparece la obra”.

Muchos de sus trabajos parten de ejercicios y procedimientos cíclicos, una estructura que le permite liberar la exploración. “De esa repetición empiezan a aparecer cosas. Vos te vas entrenando a estar conectado con tu medio y ahí aparecen grietas, accidentes, errores, y me parece que ahí está la magia”.

En sus series más recientes, como Bleeding Grids y Línea Merín, esa tensión entre control y accidente se vuelve central. Aunque el sistema es riguroso, Pelenur busca deliberadamente lo imprevisto. “Estoy esperando que suceda el accidente, porque ahí se abre un mundo nuevo. Tenés premisas, ideas, y de repente sucede algo que no estaba previsto. Ahí empieza otra serie, otro trabajo”.

La experiencia de las residencias artísticas en Nueva York también dejó huella en su producción. “Lleva un tiempo, no es inmediato. En las residencias empezás a absorber un contexto nuevo: vínculos, relaciones, ritmos, comidas, todo es información. Eso siempre es semilla de algo que aparece después. No es casual que, luego de esos cambios de contexto, empiece a hacer otras cosas”.

Hoy, su mayor desafío sigue siendo la materialidad. “Sigo más vinculado a los materiales. Me interesa encontrar algo que me obsesione y quedarme ahí, tratando de entender qué está pasando. Es una pregunta imposible, pero en ese intento se va generando conocimiento”.

Si tuviera que resumir esta experiencia para alguien que entra por primera vez en su universo, Pelenur lo dice con sencillez: “Que vea a un pintor que investiga sus materiales y que, a partir de esa investigación, vuelve a investigar otra vez. Que vea a alguien activo en su medio, buscando encontrar cosas”.

Selección semanal
Alerta temprana

Para reducir riesgos y daños, gobierno financiará identificación de componentes de drogas ilegales en fiestas

Por Nicolás Delgado
Sistema Nacional de Salud

Cambios en el Fonasa: el oficialismo defiende corrección y ahorro, la oposición reacciona al “zarpazo fiscal”

Por Redacción Búsqueda
Concurso de acreedores

En 2025 se tramitaron 162 concursos de acreedores, un récord desde el 2002

Por Ana Morales
Entrevista a Sebastián da Silva

“El nuevo Frente Amplio es una carrera de petisos que ven que moviendo una banderita pueden llegar a ser presidentes”

Por Federico Castillo

TE PUEDE INTERESAR

Las 7 tendencias que redefinirán los viajes en 2026

Las 7 tendencias que redefinirán los viajes en 2026

Por Redacción Galería
“Hoy empieza una nueva era”, dijo Zohran Mamdani después de prestar juramento y así hacer historia al convertirse en el primer alcalde musulmán de Nueva York.
Video

Zohran Mamdani asumió como alcalde de Nueva York en una ‘block party’ con música y poesía

Por Redacción Galería
25 apuntes sobre Uruguay Sub 200, el hito científico del año

25 apuntes sobre Uruguay Sub 200, el hito científico del año

Por Milene Breito Pistón
Así se imaginan el futuro 25 figuras que fueron tapa de Galería

Así se imaginan el futuro 25 figuras que fueron tapa de Galería

Por Magdalena Cabrera