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Más de 300 niños vieron el debut de Uruguay en el Mundial, en el Teatro Solís

Escuelas de baby fútbol alentaron a la Celeste en su primer partido de la Copa Mundial de Fútbol

El Teatro Solís se engalanó para el debut de Uruguay en el Mundial FIFA 2026.

El Teatro Solís se engalanó para el debut de Uruguay en el Mundial FIFA 2026.

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Valentina Weikert
Presidenta de la Fundación Amigos del Teatro Solís Laura Blois y director de la Fundación Celeste Daniel Baldi.

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Valentina Weikert
Valeria Rodríguez junto a Sofía y Fabricio Revello.

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Valentina Weikert
Laura Tohero con Franco Borgh y Manuel Tort.

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Valentina Weikert
José y Luciano Bonica.

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Valentina Weikert
Marcela Benítez con Mathías y Patricio Estévez.

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Valentina Weikert
Mía Martínez y Alexis Guzmán.

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Valentina Weikert
Maia Núñez, Natasha Rosano y Luana Andreoli.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

El lunes 15 el Teatro Solís se convirtió en una tribuna más del Hard Rock Stadium de Miami, donde debutó la selección uruguaya contra Arabia Saudita en el Mundial FIFA 2026. Más de 300 niños de distintas escuelas de baby fútbol vieron en pantalla gigante el partido, que terminó en empate 1 a 1.

La actividad fue organizada por la Fundación Amigos del Teatro Solís y la Fundación Celeste, que reunieron a familias, entrenadores y pequeños futbolistas en una verdadera fiesta efervescente.

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La conducción la realizó Diego González, que se encargó de animar el inicio y el entretiempo con sorteos de pelotas, camisetas, álbumes de figuritas y entradas para espectáculos del teatro.

La rusa Mirra Roza Saenko también acompañó la previa con el tema de Shakira Dai Dai interpretada en violín. La niña, de 12 años, además tocó y bailó en el mediotiempo el tema Waka Waka, canción del Mundial de Sudáfrica de 2010.

Durante el partido los pequeños sufrieron con cada ataque saudí, y se escuchó más de un insulto hacia los jugadores rivales, provocando el reto de los adultos referentes. A pesar de que Uruguay fue perdiendo buena parte del partido, el aliento nunca paró. Al grito de “Soy celeste, soy celeste” o “Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser campeones, como la primera vez”, la sala se inundó de energía.

Los gritos y el sonido de las cornetas se incrementaron con el gol que marcó el empate por parte de Maximiliano Araújo a los 80 minutos.

La presidenta de la Fundación Amigos del Teatro Solís, Laura Blois, comentó a Galería que se trató de una instancia diferente, con un público compuesto, en su mayoría, por niños. “Nos pareció lindo poder acercarlos con esta excusa. Todos los mundiales son importantes y enseñan muchas cosas, y compartir una instancia en este recinto es muy emocionante. Se trata de pasar por los mismos nervios, compartir valores y acordar normas de convivencia. Todo eso tiene un valor enorme”, aseguró.

Sobre Mirra Roza Saenko, contó que además de música es deportista (tenista), y su presencia sirvió para acercar la interpretación de instrumentos clásicos a los más chicos. “Está bueno que las infancias puedan ver tocar para proyectarse en esa posibilidad. Tal vez nunca soñaron con ser músicos, pero al verla tocar y bailar tal vez a alguno se le ocurre que lo puede hacer”, dijo.

La oportunidad fue propicia para presentar los títulos de la próxima temporada de vacaciones de invierno en el Teatro Solís, que este año tendrá como lema “Ir al Solís es un gol”. La programación incluirá 1930, de Ruperto Rocanrol; El regreso de Agua; Alfombras mágicas de paseo; Alfombras mágicas y las Bichipelotas; La máquina del tiempo, de la Orquesta Filarmónica de Montevideo; Las aventuras del explorador, y Canciones para no tener miedo.

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