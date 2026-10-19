Mateo Bervejillo presentó en la Feria del Libro ‘Volver a lo básico’

El texto trata sobre cómo cerrar brechas entre las expectativas y la preparación para cumplir el rol de líder

“Tener una identidad, un propósito y metas claras, es la piedra fundacional de un equipo de alto rendimiento”, escribió Mateo Bervejillo en su libro Volver a lo básico. Cerrando la brecha entre las expectativas y la preparación para el rol de líder, presentado el martes 13 en la 48.ª Feria Internacional del Libro de Montevideo.

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En conversación con Galería, Bervejillo explicó que escribió el libro basado en su experiencia liderando grupos, así como en sus vivencias en distintos empleos. El autor es abogado y tiene un título de grado y especialización en derecho por la Universidad de la República; cuenta con más de 15 años de experiencia impulsando el crecimiento y la innovación en organizaciones de tecnología y tercerización. En la actualidad, es CEO de una empresa de desarrollo de software y staff augmentation (o refuerzo de plantilla) con base en Montevideo, que se enfoca en ayudar a empresas de Estados Unidos a construir equipos de ingeniería de alto rendimiento en América Latina.

Para Bervejillo, en Uruguay hay una buena mezcla entre lo que es la “cultura laboral” y saber “estar cerca de la gente”. “Comparado con otros países, acá la jerarquía no es una barrera. La relación que puede tener un jefe con su gente no tiene tanta distancia como en otros lugares”, expresó, y coincidió en que en la mayoría de los casos en los que los trabajadores renuncian no lo hacen por el empleo, sino por el jefe: “Es la persona que decide nuestro destino. Es quien nos hace sentir valorados o no, es la primera línea de defensa. Es una figura fundamental y se merece mucho apoyo para hacer las cosas bien”.