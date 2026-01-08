Mecha Gattás cumplió 93 años y fue homenajeada con una muestra en la nueva galería Cielo

El homenaje y la celebración pone en valor una carrera marcada por la convicción y el compromiso con la cultura, incluso en contextos adversos

Mecha Gattás celebró sus 93 años de vida de una manera tan singular como coherente con su historia personal: rodeada de arte, memoria y afectos. El festejo coincidió con la inauguración de la nueva galería de arte contemporáneo Cielo, un espacio fundado por su nieta, Azul Gattás, que abrió oficialmente sus puertas el sábado 3 con una exposición especialmente dedicada a la homenajeada.

Bajo el título 93 años de Mecha Gattás. Un autorretrato expandido, la muestra funciona como un recorrido sensible y plural por la vida y la trayectoria de una de las grandes gestoras culturales del Río de la Plata. La fecha no fue casual: la exposición se inauguró el mismo día de su cumpleaños número 93, convirtiendo la apertura de la galería en un doble acontecimiento, íntimo y colectivo a la vez.

El homenaje pone en valor una carrera marcada por la convicción y el compromiso con la cultura, incluso en contextos adversos. Durante la dictadura, Mecha Gattás fue fundadora de espacios clave, como el Centro de Artes y Letras y Piso 0, verdaderos refugios para artistas, intelectuales y pensadores, donde el arte y la palabra encontraron un lugar de resistencia y libertad.

A lo largo de su vida, Gattás mantuvo vínculos cercanos con figuras fundamentales de la literatura y la música, como Borges­, Sábato, Mujica, Amado y Piazzolla, entre muchos otros.

La exposición se presenta como una instalación heterogénea y profundamente simbólica. Entre sus piezas más destacadas, se encuentra una serie de bastones intervenidos con decoupage, que funcionan como metáforas del paso del tiempo y de la experiencia acumulada. A esto se suman obras de artistas como Páez Vilaró, Longa y García Uriburu, además de material de archivo digital y documentos que reconstruyen distintos momentos de su vida. La propuesta se completa con la Suite de Punta del Este como banda sonora, aportando una dimensión sensorial que acompaña el recorrido.