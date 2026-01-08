¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Mecha Gattás cumplió 93 años y fue homenajeada con una muestra en la nueva galería Cielo

El homenaje y la celebración pone en valor una carrera marcada por la convicción y el compromiso con la cultura, incluso en contextos adversos

Sol Montero, Mecha Gattás, Claudia Cash y Ximena Arocena.&nbsp;

Sol Montero, Mecha Gattás, Claudia Cash y Ximena Arocena. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Valeria Zarouguian y Alicia Fernández.

Valeria Zarouguian y Alicia Fernández.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Petu Anzorreguy y Abril Gattás.&nbsp;

Petu Anzorreguy y Abril Gattás. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Chichila Irazabal, Gustavo Guarino y Titina Núñez.

Chichila Irazabal, Gustavo Guarino y Titina Núñez.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Adriana Ruggeri y Henry Abreu.&nbsp;

Adriana Ruggeri y Henry Abreu. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Luli Angulo y Carolina Oehler.

Luli Angulo y Carolina Oehler.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Alicia Magariños, Tere Camejo y embajadora de Ecuador Isabel Wagner.

Alicia Magariños, Tere Camejo y embajadora de Ecuador Isabel Wagner.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Ximena Malmierca y María Luján Sundberg Pérez.

Ximena Malmierca y María Luján Sundberg Pérez.

FOTO

Mauricio Rodríguez
María Lucía Reyes y Dina Villar.

María Lucía Reyes y Dina Villar.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Marcelo Arocena y Cecilia Carluccio.

Marcelo Arocena y Cecilia Carluccio.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Mecha Gattás celebró sus 93 años de vida de una manera tan singular como coherente con su historia personal: rodeada de arte, memoria y afectos. El festejo coincidió con la inauguración de la nueva galería de arte contemporáneo Cielo, un espacio fundado por su nieta, Azul Gattás, que abrió oficialmente sus puertas el sábado 3 con una exposición especialmente dedicada a la homenajeada.

Bajo el título 93 años de Mecha Gattás. Un autorretrato expandido, la muestra funciona como un recorrido sensible y plural por la vida y la trayectoria de una de las grandes gestoras culturales del Río de la Plata. La fecha no fue casual: la exposición se inauguró el mismo día de su cumpleaños número 93, convirtiendo la apertura de la galería en un doble acontecimiento, íntimo y colectivo a la vez.

Leé además

Obra de Lucio Fontana.
Artes Visuales

Arte en el este

Por Redacción Búsqueda
donde estan las mejores pizzas napolitanas del verano
En el Este

Dónde están las mejores pizzas napolitanas del verano

Por Clementina Delacroix Cardeza
Marian Rojas - Estapé
Entrevista

Marian Rojas-Estapé: "El cerebro necesita divagar para estar sano"

Por Magdalena Cabrera

El homenaje pone en valor una carrera marcada por la convicción y el compromiso con la cultura, incluso en contextos adversos. Durante la dictadura, Mecha Gattás fue fundadora de espacios clave, como el Centro de Artes y Letras y Piso 0, verdaderos refugios para artistas, intelectuales y pensadores, donde el arte y la palabra encontraron un lugar de resistencia y libertad.

A lo largo de su vida, Gattás mantuvo vínculos cercanos con figuras fundamentales de la literatura y la música, como Borges­, Sábato, Mujica, Amado y Piazzolla, entre muchos otros.

La exposición se presenta como una instalación heterogénea y profundamente simbólica. Entre sus piezas más destacadas, se encuentra una serie de bastones intervenidos con decoupage, que funcionan como metáforas del paso del tiempo y de la experiencia acumulada. A esto se suman obras de artistas como Páez Vilaró, Longa y García Uriburu, además de material de archivo digital y documentos que reconstruyen distintos momentos de su vida. La propuesta se completa con la Suite de Punta del Este como banda sonora, aportando una dimensión sensorial que acompaña el recorrido.

El encuentro tuvo lugar en la propia galería Cielo, donde, en un clima celebratorio, amigos, familiares y referentes del ámbito cultural se reunieron para brindar por Mecha, compartir música, conversar y celebrar no solo un cumpleaños, sino una vida dedicada al arte, al pensamiento y al encuentro entre personas.

Selección semanal
Venezuela

Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

Por Redacción Búsqueda
Entrevista

“Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

Por Federico Castillo
Venezuela

Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

Por Federico Castillo
Teatro

Verónica Llinás hace llorar de risa en ‘Una Navidad de mierda’, en el hotel Enjoy Punta del Este

Por Javier Alfonso

TE PUEDE INTERESAR

Marian Rojas - Estapé

Marian Rojas-Estapé: "El cerebro necesita divagar para estar sano"

Por Magdalena Cabrera
Llega por primera vez a Uruguay una retrospectiva histórica del ítaloargentino Lucio Fontana

Llega por primera vez a Uruguay una retrospectiva histórica del ítaloargentino Lucio Fontana

Por Milene Breito Pistón
Posada el Pepe.

Nuevos emprendimientos para descubrir sabores, objetos y espacios en el Este

Por  Sofía Miranda Montero  y Guillermina Servian
Cabo Verde: crónica de un viaje ficticio que empezó en la cancha

Cabo Verde: crónica de un viaje ficticio que empezó en la cancha

Por Santiago Perroni