Mecha Gattás cumplió 93 años y fue homenajeada con una muestra en la nueva galería Cielo

Mecha Gattás celebró sus 93 años de vida de una manera tan singular como coherente con su historia personal: rodeada de arte, memoria y afectos. El festejo coincidió con la inauguración de la nueva galería de arte contemporáneo Cielo, un espacio fundado por su nieta, Azul Gattás, que abrió oficialmente sus puertas el sábado 3 con una exposición especialmente dedicada a la homenajeada.
Bajo el título 93 años de Mecha Gattás. Un autorretrato expandido, la muestra funciona como un recorrido sensible y plural por la vida y la trayectoria de una de las grandes gestoras culturales del Río de la Plata. La fecha no fue casual: la exposición se inauguró el mismo día de su cumpleaños número 93, convirtiendo la apertura de la galería en un doble acontecimiento, íntimo y colectivo a la vez.
El homenaje pone en valor una carrera marcada por la convicción y el compromiso con la cultura, incluso en contextos adversos. Durante la dictadura, Mecha Gattás fue fundadora de espacios clave, como el Centro de Artes y Letras y Piso 0, verdaderos refugios para artistas, intelectuales y pensadores, donde el arte y la palabra encontraron un lugar de resistencia y libertad.
A lo largo de su vida, Gattás mantuvo vínculos cercanos con figuras fundamentales de la literatura y la música, como Borges, Sábato, Mujica, Amado y Piazzolla, entre muchos otros.
La exposición se presenta como una instalación heterogénea y profundamente simbólica. Entre sus piezas más destacadas, se encuentra una serie de bastones intervenidos con decoupage, que funcionan como metáforas del paso del tiempo y de la experiencia acumulada. A esto se suman obras de artistas como Páez Vilaró, Longa y García Uriburu, además de material de archivo digital y documentos que reconstruyen distintos momentos de su vida. La propuesta se completa con la Suite de Punta del Este como banda sonora, aportando una dimensión sensorial que acompaña el recorrido.
El encuentro tuvo lugar en la propia galería Cielo, donde, en un clima celebratorio, amigos, familiares y referentes del ámbito cultural se reunieron para brindar por Mecha, compartir música, conversar y celebrar no solo un cumpleaños, sino una vida dedicada al arte, al pensamiento y al encuentro entre personas.