‘Manon’ de The Royal Ballet se proyectará en el Movie Punta Carretas junto con una charla magistral sobre el mítico ballet
La obra, basada en la novela del Abate Prévost, se proyectará el martes 24 de noviembre en Movie Punta Carretas acompañada de una experiencia inmersiva en el París del siglo XVIII a través del análisis de la especialista Lucía Chilibroste
Manon se encamina a ingresar a un convento cuando se cruza con el estudiante Des Grieux, de quien se enamora y su vida da un giro. El mítico ballet, que pone como protagonista al personaje femenino de la novela Historia del caballero Des Grieux y de Manon Lescaut del abate Prévost (1733), escrita y coreografiada por sir Kenneth MacMillan para The Royal Ballet en 1974, llega al Movie de Punta Carretas en versión audiovisual.
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El próximo martes 24 de noviembre se transmitirá una función de Manon, que incluirá una charla previa de la especialista en historia del ballet Lucía Chilibroste, quien, además, es colaboradora del Teatro Colón de Buenos Aires y del Houston Ballet.
Manon se ambienta en los bajos del París del siglo XVIII, donde el dinero es el rey. Nada es sagrado, hasta el amor tiene un precio. Manon, asidua de ese submundo hedonista, se ve atrapada entre dos deseos cuando se enamora de Des Grieux, quien le ofrece la posibilidad de una vida honorable. Y aun así la riqueza que promete el mundo de la sociedad parisina es tentadora para la protagonista. La lucha y la angustia de Manon por sobrevivir se encuentran en el devastador epicentro del ballet.
MacMillan pone el foco en la emocionalidad humana en este retrato honesto de la degradación del París de Manon. A su vez, esa decadencia y el declive cobran vida gracias a la partitura de Jules Massenet y el vestuario de Nicholas Georgiadis.