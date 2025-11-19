¡Hola !

Niños de escuelas públicas transforman plástico en arte

La iniciativa fue de ANEP y del Ministerio de Relaciones Exteriores

Los embajadores de Argentina Alan Beraud, de Canadá Carmen Sorger y de Italia Fabrizio Petri.

Ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin y &nbsp;presidente de ANEP Pablo Caggiani.

María José Albarracín y Soledad Martínez.

Isabel Simoens.

Laura Bentancor, Valentina Chans y Mariángeles Taranto.

Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Ministerio de Relaciones Exteriores impulsaron la muestra Iluminando el reciclaje. Se trata de una exposición de obras de arte creadas por niños de quinto y sexto año de escuelas públicas a partir de plástico reciclado. La iniciativa contó, además, con el apoyo de las embajadas de los países que dan nombre a las escuelas.

Los responsables de las creaciones asisten a las escuelas República Federativa del Brasil, República Argentina, República Popular China, Canadá, República del Paraguay, Italia, República del Perú y Portugal. La iniciativa, que se inscribe en el proceso hacia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP30), también cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

En la apertura, el presidente de ANEP, Pablo Caggiani, aseguró que “somos un país de paz, de construcción y de relaciones amigables; los nombres de estas escuelas dan cuenta de esto. Somos un país muy preocupado con respecto a qué estamos haciendo con nuestro ambiente y con el resto de los seres vivos que habitan nuestro planeta”.

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, subrayó que “a veces ayudamos a salvar el mundo con una tapita que íbamos a tirar a la basura o con una botella que solamente intoxica nuestros océanos. (...) Entre todos representamos ese esfuerzo para que iluminemos ese ambiente que está tan complicado”.

La muestra podrá visitarse hasta el viernes 21, de 10 a 16 horas, en la sala Figari del Espacio Cultural del Palacio Santos (Cuareim 1370).

